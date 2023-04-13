香港電影金像獎2023提名名單｜最佳男女主角、最佳電影競爭激烈

香港電影金像獎2023提名名單｜第41屆《香港電影金像獎》於今日（2月9日）在尖沙咀文化中心舉行記者會，宣布今年19個獎項的提名名單，而頒獎典禮即將於2023年4月16日晚舉行。近日醜聞一浪接一浪的《給十九歲的我》入圍三大獎項，其中更包括「最佳導演」和「最佳電影」，而呼聲非常高的《正義迴廊》一共獲得16項提名，兩位男主角麥沛東和楊偉倫更共同爭奪影帝，MIRROR三位成員亦有份入圍，即刻睇睇今年金像獎完整候選名單！