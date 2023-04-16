香港電影金像獎2023｜鄭秀文Sammi終奪影后大獎：夢想係留畀唔放棄嘅人
第41屆《香港電影金像獎》影后得主：
今次是鄭秀文第十次入圍金像奬，賽前她已被譽為得獎呼聲最高的影后候選人，宣布得獎後，Sammi含淚講得獎感言：「其實最佳女主角呢個獎，對我嚟講從來都類似係遙不可及，又覺得只係一步之遙，喺咁多年其實我諗得最多唔係幾時或者點樣先可以得到呢個獎，而係點樣先可以喺演技上面有一個提升或者兌變。我想講其實由被人認定我係一個喜劇演員，到轉去做正劇，我所花嘅功夫、所行嘅路、遇到嘅好多困難同沿途上嘅不被認同，嚟到今日，我好感激《流水落花》嘅導演賈勝楓，由一開始就矢志不移咁相信我可以演繹呢個角色，亦都好多謝監製、編劇、戲入面好多演員，多謝整個團隊。」
Sammi又提及已離世的父親：「好多謝我喺天上嘅父親，我爸爸好鍾意藝術，佢曾經講過我每一次演出或者我投身藝術嘅工作，都好似圓咗佢畢生嘅夢咁，我好希望我攞呢個獎能夠喺你藝術嘅平台上面，拼湊出更美麗嘅拼圖，好多謝媽咪，我知道你喺電視機前面睇緊我，多謝我三個家姐，多謝我細佬，特別多謝我弟弟，因為佢由細到大都比我成熟，喺好多事情上，佢都用佢嘅智慧無條件去幫助我、扶助我，幫我解決好多嘅困難。」
Sammi續說：「我想同天下間有夢想嘅人講一聲：追尋夢想嘅路途係好困難重重，但我好想你記住我呢一刻，記住我攞獎呢個畫面，因為夢想係留畀永遠唔放棄同埋堅持嘅人，記住呢個畫面，係送畀天下間有夢想嘅人！最後我要多謝上帝，我要將今日嘅榮耀頌讚歸畀上帝！我要感謝你，冇畀一路順我，令懂得謙卑柔和，但我今日柔和唔到啦，我真係好開心呀，我今日終於唔使坐喺台下默默咁陪步，我係衝線走過啦，多謝你哋！」最後她更High爆學修哥胡楓哼出「你知不知道，知不知道，我等到花兒也謝了」，引來全場掌聲不斷。
「最佳女主角」最後5強4位演人母：
最佳女主角五強中，有四位在戲中都是飾演母親角色，包括《阿媽有咗第二個》毛舜筠、《燈火闌珊》張艾嘉、《流水落花》鄭秀文及《窄路微塵》袁澧林，此外《正義迴廊》蘇玉華則是飾演一名大律師。
「最佳女主角」5強名單：
蘇玉華《正義迴廊》
袁澧林《窄路微塵》
毛舜筠《阿媽有咗第二個》
張艾嘉《燈火闌珊》
鄭秀文《流水落花》
蘇玉華《正義迴廊》/ 游嘉莉
蘇玉華在《正義迴廊》中飾演一名為殺人嫌疑犯辯護的大律師，她在戲中展現大狀的懾人氣魄，紮實演技成功為電影錦上添花。
「當日看劇本時，有點好像被吸了進去；理順一個人物本身的精彩之處，是我在處理角色時最樂趣無窮的地方。」
袁澧林《窄路微塵》/ CANDY
袁澧林在《窄路微塵》中演繹在疫情下失業的年輕單親媽媽，其角色不務正業及有不良過去，她以令人眼前一亮的演技，成功突破「文青女神」的形象。
「碰巧《窄路微塵》紀錄了香港在疫情下的社會變遷，讓我稍為覺得自己原來有份 MAKE HISTORY，這種感覺很奇妙。」
毛舜筠《阿媽有咗第二個》/ 余美鳳
毛舜筠在《阿媽有咗第二個》飾演告別職場相夫教子多年後，重出江湖捧紅新偶像的女強人媽媽，將被生活折磨得身心俱疲的母親與妻子角色演繹得淋漓盡致，深深引起一眾女性的共鳴。
「在角色裡面，你找到一些影子，不是你自己來的，而你又可以代入角色裡，這種跳出跳入，對一個演員來說最過癮。」
張艾嘉《燈火闌珊》/ 江美香
張艾嘉在《燈火闌珊》中飾演努力完成亡夫心願的遺孀，她以真摯動人的演出寫下一封給霓虹燈匠人的情書。
「電影是一個比較浪漫的情緒出口。幾十年來，電影幫了我好多，讓我就某些議題抒發了自己的感情。」
鄭秀文《流水落花》/ 陳天美
鄭秀文在《流水落花》中扮演一個經歷喪子之痛後成為寄養孩子的代母，素顏上陣的她要演繹多個不同年齡階段的心路歷程，成功在演技上再次突破。
「現在對演出愈來愈從容。從容不代表技巧變高了，但當你有了從容，對演繹角色和投放情緒，拿捏起來會好好多。」
鄭秀文10度角逐金像獎影后 曾息影兩年調整身心
其實，這次並非鄭秀文第一次角逐影后，早在2000年，憑《孤男寡女》Kinki一角首度提名《第20屆香港電影金像奬》「最佳女主角」一獎；接著，於2001年再憑《鍾無艷》、《同居密友》、《瘦身男女》三套電影同時入圍《第21屆香港電影金像奬》「最佳女主角」，但後來都無緣奪獎。不幸地，後來因2006年拍電影《長恨歌》而患上抑鬱症，直至息影兩年，調整身心才再復出拍戲；接著，於2013年《高海拔之戀II》、2014年《盲探》、2020年《花椒之味》、《聖荷西謀殺案》提名「最佳女主角」，雖然9次入圍皆無緣奪獎，但是，今次在《流水落花》中飾演寄養家庭媽媽，演技出眾，奪獎呼聲甚高。
鄭秀文從未奪獎 直言：輸到連想贏嘅勇氣都冇
在過往的金像獎中，鄭秀文每次都大熱倒灶，空手而回，相信她都不敢再有期望。早前被問到，先拔頭籌奪《香港電影評論學會大獎》最佳女演員獎會否信心大增，鄭秀文就指沒有，因為入圍多年每次都陪跑，認為自己好像應份似的，雖然這個想法要不得，但是已紮根心底裏。來到今年，就算入圍都是以平常心去面對，直言有這個肯定已經好開心，更開心的是電影被選為年度推薦電影，對於一位新導演而言，是相當重要的一步。相信鄭秀文有這個肯定已很滿足。
鄭秀文素顏演出犧牲大
在戲中，因要照顧小孩無疑令人身心變得憔悴，鄭秀文為了入型入格，幾乎在片中素顏演出，她認為這個角色外貌不完美，因此，刻意以憔悴及皺紋的模樣呈現在大家眼前。鄭秀文認為，到了這個年紀演50幾歲模樣就要很誠實呈現50歲的狀態，不過，從影片中，鄭秀文即使素顏演出，也完全看不出已經50歲呢！
鄭秀文戲裏戲外均出現婚外情
鄭秀文在今次入圍的電影《流水落花》中飾演寄養家庭媽媽，除了要面對照顧小孩問題外，更慘遇老公出現婚外情。在電影中，鄭秀文選擇原諒老公，而現實中，她的婚姻亦遇上婚外情，在2019年，老公許志安被爆出出軌，當時，鄭秀文與電影一樣選擇原諒老公，並表示二人會繼續走下去，更認為原諒、諒解、修復是很好的選擇。
鄭秀文更透露自己的想法，指夫妻間原諒與溝通很重要，認為每對夫妻因之前過往經歷有很大關係，所以當遇到同一件事都會有不一樣的處理方法。直言覺得原諒、諒解、修復是很好的選擇，但未必適合每一對夫妻，畢竟大家的狀況也不一樣。加上，因為宗教信仰的關係，所以在處理事情上都會透過聖經學到的東西來套用在兩人的關係上，因此，每個決定都取決於信仰和自身價值觀的看法，相信這次的課題對二人來說絕對是重要的一課。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、五月天、Twins、鄭秀文、許冠傑；小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！