陳百祥大爆與周星馳「做唔到朋友」原因 初次見面勁尷尬

導演王晶的YouTube頻道節目《王晶笑看江湖》中，陳百祥（叻哥）作為特邀嘉賓，與王晶一同回顧了他們的電影生涯和與周星馳的合作經歷。節目中，陳百祥透露了他與周星馳初次合作的趣事，以及當年電影《青蛙王子》的票房成功。

