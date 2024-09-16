陳百祥大爆與周星馳「做唔到朋友」原因 初次見面勁尷尬
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導演王晶的YouTube頻道節目《王晶笑看江湖》中，陳百祥（叻哥）作為特邀嘉賓，與王晶一同回顧了他們的電影生涯和與周星馳的合作經歷。節目中，陳百祥透露了他與周星馳初次合作的趣事，以及當年電影《青蛙王子》的票房成功。
回顧《青蛙王子》票房奇蹟
陳百祥和王晶首先回顧了他們的相識及合作經過，特別是他們早期合作的電影《青蛙王子》打破了邵氏的票房紀錄，當年達到超過1800萬的票房。王晶回憶當時的情景，表示電影公司原本對這部作品不抱希望：「我記得拍完《青蛙王子》之後，方小姐與邵老闆進去看完試片，兩個人臉都黑了走出來。」對此，陳百祥回應：「因為他們看不明白甚麼叫『無釐頭』電影，他們覺得一定是張徹、劉家良、楚原那些作品才會好賣！但原來兩個『騎呢蘇』拍了一部臉都黑的電影，才是邵氏最好賣的電影！」
初次合作周星馳尷尬瞬間：可能我哋級數唔同
陳百祥先講：「星仔係叻嘅拍戲，呢個我好承認，但啲人成日都好唔明點解我同你（王晶）跟佢都做唔到朋友，其實你（王晶）都唔知點解。」於是他就分享了一個未公開過與周星馳初次合作的經歷，當時他試圖了解周星馳的興趣以示好，但卻得到了出乎意料的回應。「我第一次與他合作，問他最鐘意啲咩，佢答我鐘意梵高！死啦！我（心情）即刻好似喺山頂跌咗落嚟、畀一盆冷水淋落嚟咁，我喺歐洲住咗多年，我都冇睇過梵高作品。」
王晶則在旁邊補充說，他從未見過周星馳欣賞梵高的作品。之後陳百祥再以飲酒品味形容同周星馳關係：「二鍋頭同紅酒Romanée-Conti嘅距離好遠，可能我哋級數唔同，高攀唔到嗰個層次，會唔會係咁呢？」王晶最後笑指，懷疑周星馳可能只知道梵高這兩個字。
網友：有無諗過人哋星爺唔想同你Friend
唔少網友睇完片後，紛紛回應：「我鍾意梵高，我真係笑L咗」「周星馳話鍾意梵高。其實係話你煩，叫你go。 咁都唔明！ 」「星爺話鍾意梵高，叻哥應該話鐘意達文西 」「星爺堅，應該係覺得叻哥未夠班，就X up話梵高」「有無諗過人哋星爺唔想同你Friend！」「到底消費完星爺未。」
圖片來源：YouTube@王晶笑看江湖