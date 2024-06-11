《九龍城寨之圍城》香港票房突破1億! 古天樂與眾星謝票慶祝
廣告
香港電影《九龍城寨之圍城》自上映以來，連續41天保持香港單日票房冠軍，於11月6日正式突破1億港元的票房大關。這部電影的成功，不僅是對製作團隊的肯定，也是對演員們的一大讚賞。11月10日，古天樂聯同林峯、劉俊謙、伍允龍、鬍子彤、張文傑、黃德斌、王尹菁及原著作者餘兒一同出席謝票活動，並宣布這一喜訊。
上映41日衝破一億 ！
《九龍城寨之圍城》上映41日香港票房衝破一億，古天樂開盤口希望能成為華語電影票房第一位 ！去年《毒舌大狀》上畫超過140日累積一億一千五百多萬，在「香港最高電影票房收入列表」僅次於Marvel嘅 《蜘蛛俠3不戰無歸》！目前《九龍城寨之圍城》排名12， 要打入十大，成為華語Top1仍然需要觀眾嘅支持！
眾星齊聚分享喜悅
在謝票活動中，古天樂以其標誌性的幽默風格，以「龍捲風」的身份向觀眾發言：「我係龍捲風，嚟睇戲好嘞﹗唔好搞嘢﹗唔係命都冇。」黃德斌雖然在電影中戲份不多，但他感謝觀眾對他角色的喜愛。林峯對於過去一個月觀眾的支持表示衷心的感謝，並希望票房能夠持續攀升。伍允龍開玩笑地表示，這次的受歡迎程度宛如拍攝了一部偶像劇。劉俊謙對觀眾的支持表示感謝，希望能夠幫助這部電影成為香港華語片票房的冠軍。鬍子彤感謝所有臺前幕後的工作人員和兄弟們的陪伴。張文傑和王尹菁也對觀眾的支持表示感激，並承諾會繼續努力。
古天樂頒發獎狀激勵新一代
在活動的高潮部分，古天樂以「龍捲風」的身份頒發了「票房破億畢業獎狀」給林峯、劉俊謙、鬍子彤及張文傑，不僅鼓勵這些新一代的演員，也為電影注入更多的活力。古天樂對於電影的成績表示非常高興，並希望觀眾能夠繼續支持，推動票房創下新高。此外，有粉絲在謝票活動中以古天樂的歌曲《男朋友》向他提問，古天樂回應說：「你唔好喺度搞事呀﹗」當被問及有關「爹哋」的稱呼時，他表示這是他第一次聽到，並在場上收到了觀眾的父親節祝福。
圖片來源：《九龍城寨之圍城》