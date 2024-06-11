《九龍城寨之圍城》香港票房突破1億! 古天樂與眾星謝票慶祝

香港電影《九龍城寨之圍城》自上映以來，連續41天保持香港單日票房冠軍，於11月6日正式突破1億港元的票房大關。這部電影的成功，不僅是對製作團隊的肯定，也是對演員們的一大讚賞。11月10日，古天樂聯同林峯、劉俊謙、伍允龍、鬍子彤、張文傑、黃德斌、王尹菁及原著作者餘兒一同出席謝票活動，並宣布這一喜訊。

