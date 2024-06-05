《九龍城寨之圍城》推「加長版」谷票房破億 郭富城「一家三口」謝票有睇頭

《九龍城寨之圍城》自上映以來，已在香港創下137萬人次的觀影紀錄，平均每6名香港人就有1人觀看此片。為了回饋廣大觀眾的熱情支持，製作團隊決定推出一段長約4分鐘的「超前導解鎖片段」，表示「絕密解鎖片段將於今天(5日)起開始播放，入場觀眾，萬勿錯過。」

