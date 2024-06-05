《九龍城寨之圍城》推「加長版」谷票房破億 郭富城「一家三口」謝票有睇頭
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《九龍城寨之圍城》自上映以來，已在香港創下137萬人次的觀影紀錄，平均每6名香港人就有1人觀看此片。為了回饋廣大觀眾的熱情支持，製作團隊決定推出一段長約4分鐘的「超前導解鎖片段」，表示「絕密解鎖片段將於今天(5日)起開始播放，入場觀眾，萬勿錯過。」
郭富城「一家三口」謝票
在上一次的「九龍城寨福利官見面會」中，郭富城與家人引起了巨大關注，場面盛大到逼爆商場。這次，「陳占」郭富城將與飾演其太太的蔡思韻及飾演兒子的「陳洛軍」林峯一同出現，於本周六(8日)親臨多間戲院，與觀眾進行近距離的互動。
4分鐘「超前導解鎖片段」曝光 同龍頭棍有關？！
製作團隊決定推出一段長約4分鐘的「超前導解鎖片段」，據講內容會交代大老闆當時究竟將枝龍頭棍交予誰人，有網友猜測可能是王九、陳占或者龍捲風。
「魚蛋媽死亡過程」刪剪片段曝光
不少網友都好期待《九龍城寨之圍城》有更多彩蛋流出，滿足戲迷心願！早前，劇組公開其中一段被刪減的片段，當時家暴男朱栢康偷白粉被捉到，當時信一正好趕到制止了他，並將家暴男按到在牆上威脅道：「搞事？知不知道規矩！」其後更講到魚蛋媽亦係一名道友，死亡前嘅片段曝光。
《九龍城寨之圍城》「魚蛋媽」結局悲慘
在《九龍城寨之圍城》中，「魚蛋媽」的命運可謂悲慘至極。她不僅是一名性工作者，還深陷毒癮，最終在吸毒過程中遭到男友九索（朱柏康飾）的虐打，導致慘死。她的屍體被遺棄在後巷，而這一幕正是由她的女兒「魚蛋妹」（王尹菁飾）親眼所見，成為整部電影中最令人心碎的場面。
圖片來源：《九龍城寨之圍城》Facebook、IG@broghostmovie、IG@heiheianklee