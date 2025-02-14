金像獎2025｜遊學修鍾雪瑩入圍最佳男女主角 最大對手係呢位？
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香港電影金像獎協會於2025年1月14日宣布了最新的提名名單，其中電影《看我今天怎麼說》的男女主角遊學修和鍾雪瑩分別入圍了最佳男主角和最佳女主角的提名。
共獲7項提名遊學修：希望呢部戲贏更多關注
《看我今天怎麼說》一共獲得7項金像獎提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳新演員、最佳原創電影歌曲、最佳音響效果。
遊學修最大對手係佢？！
遊學修在接受提名後表示感謝，他說：「希望所有獎項提名可以令呢部戲贏得更多嘅關注，有更多嘅觀眾，同埋可以帶到去香港以外更多嘅地方。」香港電影評論學會早前頒發「最佳男演員」的競爭中，劉青雲憑藉在《爸爸》精湛演出，以一票之差力壓遊學修。來到金像獎，遊學修與劉青雲再度決一高下。
鍾雪瑩有望再下一城
29歲的鍾雪瑩成功憑《看我今天怎麼說》先勇奪金馬獎影后，她對於自己和電影的金像獎提名感到非常高興，開心地說：「恭喜大家！好高興電影入圍最佳電影同埋多項提名，希望大家二月可以入場睇我哋成個團隊搞邊科！多謝所有聾人朋友，各組工作人員及天下一及利希慎基金強力支援。」
此外，《看我今天怎麼說》還入圍了「最佳原創電影歌曲」，由陳蕾演唱的主題曲《What If》由鍾雪瑩填詞，對此她也表達了興奮之情：「我第一次入圍最佳原創電影歌曲，YEAH！」
最佳男主角：
林峰《九龍城寨之圍城》
許冠文《破・地獄》
游學修《看我今天怎麼説》
劉青雲《爸爸》
郭富城《臨時劫案》
最佳女主角：
鍾雪瑩 《看我今天怎麼説》
區嘉雯 《從今以後》
談善言《虎毒不》
衛詩雅 《破・地獄》
許欣怡 《久別重逢》
圖片來源：看我今天怎麼說 The Way We Talk@Facebook資料或影片來源：原文刊於新假期