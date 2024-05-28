鍾嘉欣秘密回港捧舊愛伍允龍場 盼「王九」早日覓愛：佢係荀盤

《九龍城寨之圍城》熱血上映，票房成績持續攀升目前以8,251萬的驚人數字，位列香港電影史上華語影片總票房的第二名！「王九」伍允龍近日宣傳中透露，舊愛鍾嘉欣在香港期間也有去看這部電影支持他。鍾嘉欣在出席品牌活動時亦有評價伍允龍演出！

