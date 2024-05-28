鍾嘉欣秘密回港捧舊愛伍允龍場 盼「王九」早日覓愛：佢係荀盤
鍾嘉欣提伍允龍演技突破：我戥佢好高興
談及《九龍城寨之圍城》的票房成功，鍾嘉欣表示她必須支持這部電影：「呢套電影真係A++++，因為真係每一個演員都做得好好，每一個角色都鍾意，打得好有型，又有香港情懷。」她對伍允龍的表現感到非常高興，「我戥佢好高興，我覺得呢個造型好啱佢，同埋佢做得好自然好放，佢遇到好好嘅角色，我替佢開心，因為我知道呢個係佢夢想，希望可以拍多啲動作片，I am very happy for him。」
鍾嘉欣祝福前度覓愛：佢咁好男仔，佢係荀盤
鍾嘉欣大方透露，亦有透過社交平台與伍允龍保持聯絡。對於伍允龍從過去的無名小卒成長為今天的成功人士，她表示有種滿足感，「佢一直都有價值，努力總有成果，好似我咁我期待自己嘅未來十年，我亦好期待佢嘅未來十年，我覺得會好精彩，同埋我替佢好高興。」
她不僅對電影的前傳感到期待，甚至希望能參與演出，並自豪地表示自己的動作戲表現出色，樂意與伍允龍再次合作。最後，當被問及伍允龍的感情生活時，鍾嘉欣表示希望他也能早日找到另一半，「緊係啦，佢咁好男仔，佢係荀盤。」
網友：講到伍允龍感情狀況 把聲突然低咗兩度
網友留言表示：「嘉欣依家仲好靚,有正能量,有自已工作,有家庭,允龍亦都有事業,出頭一天,各自各精彩,嘉欣講話好得體, 祝福兩位」、「講到伍允龍嘅感情狀況，鍾嘉欣把聲，突然低咗兩度，好可愛」、「對答大方得體，大家分手仍是朋友」
伍允龍 難受被叫茄喱啡
伍允龍曾與鍾嘉欣秘戀8年，雙方一直否認拍拖，2015年，有傳鍾嘉欣為自己前途著想，飛甩事業未有成的伍允龍，主動提出分手，當年伍允龍努力箍煲不果。伍允龍在節目《諸朋好友》上，講到當年被人稱為「某某人男友」的日子，他首度開腔談及與鍾嘉欣長達8年的地下情。
伍允龍對鍾嘉欣要求低調有微言：「變咗個傷害喺我度」
伍允龍指對方受公司施壓被迫玩地下情，他續說：「我唔係投訴，只係唔明白點解個焦點會放喺地位分別上，同埋同邊個拍拖。其實（我哋拍拖）係開心嘅，只係對方因為喺工作上嘅問題，要收埋我少少，相信佢各方面有啲壓力，咁我係明白㗎，因為當時佢好紅，但我係Nobody（無名小卒），冇關係，我明白呢一行係點樣嘅，不過我就覺得過分咗去做呢件事，變咗個傷害喺我度。」