《異空感應》第七集羅毓儀疑涉殺姐 酒吧混亂Candy衝突爆發
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在最新一集的《異空感應》中，劇情再次升級，觀眾將見證一系列驚心動魄的事件。日進（陳家樂飾）和定勤（阮浩棕飾）繼續對抗港生（譚偉權飾），試圖揭開他改過自新的假面具。然而，他們發現港生仍舊沉迷於殺人的快感，其冷酷和扭曲的心理讓人不寒而慄。「港生的冷酷與扭曲的心理，讓人不禁毛骨悚然。」
慶生派對變調 酒吧遇亂流
為了慶祝可嵐（陳曉華飾）和定勤的生日，三人前往探險樂園享受歡樂時光。派對結束後，他們在酒吧續攤，卻因定勤醉酒導致場面一片混亂。在定勤醉到不省人事時，一位自稱是他女友的Candy（丁樂鍶飾）突然出現，解決了將定勤安全送回家的難題。然而，Candy的出現讓日進對她和定勤之間的關係感到疑惑。「當定勤喝得酩酊大醉時，一位自稱是定勤女友的Candy(丁樂鍶)突然出現。」
神祕Candy引發衝突 定勤受傷真相大白
隨著Candy的行為越來越激烈，她與定勤之間的衝突最終爆發，導致定勤受傷。經過一番盤問，定勤終於揭露了真相，原來是Candy造成了他的傷害，這讓日進更加擔憂。Candy的角色變得越來越神祕和危險，增加了整個故事的懸疑感。
失蹤少女案件牽動心弦 姐妹間黑暗祕密
另一方面，少女羅秀惠（羅皓誼飾）的失蹤案件引起了可嵐和日進的關注。他們開始展開搜尋，隨著調查的深入，竟然懷疑羅秀惠是被她的姐姐羅秀婷（羅毓儀飾）所殺。這一情節的轉折，使得整個故事更加撲朔迷離，觀眾不禁對家庭關係的複雜與黑暗進行深思。
跨時空危機 Mary命懸一線
在另一個時空中，Mary面臨著更大的危機。她不僅犯下重罪，還要逃避紫紅的追捕。這一段劇情讓人心驚膽戰，Mary的生死未卜，觀眾不禁為她的命運感到擔憂。隨著日進的下落逐漸浮出水面，觀眾對他的命運充滿期待。
圖片來源：TVB