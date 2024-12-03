《異空感應》第七集羅毓儀疑涉殺姐 酒吧混亂Candy衝突爆發

在最新一集的《異空感應》中，劇情再次升級，觀眾將見證一系列驚心動魄的事件。日進（陳家樂飾）和定勤（阮浩棕飾）繼續對抗港生（譚偉權飾），試圖揭開他改過自新的假面具。然而，他們發現港生仍舊沉迷於殺人的快感，其冷酷和扭曲的心理讓人不寒而慄。「港生的冷酷與扭曲的心理，讓人不禁毛骨悚然。」

