《異空感應》劇情大逆轉！可嵐面對新上司與徒弟慘死之謎Mary再次逃脫追捕
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在最新一集的《異空感應》中，劇情發展令人瞠目結舌。日進（陳家樂）在拜祭已故的萍麗（吳沚默）時，意外發現現場的花盆排列成「L」字形，這與Mary曾發給他的「T」字形照片不謀而合，令他懷疑兩者之間可能有著不可告人的聯繫。「這不僅僅是一個巧合，而是一個更大陰謀的開端。」
可嵐獲獎卻心情複雜
可嵐（陳曉華）因工作表現出色而獲得嘉許狀，但日進未能出席頒獎禮，讓她感到失落。儘管如此，日進後來送上的精心禮物令她心甜。「她心中對日進的情感也因此更加深厚。」此外，淑娟（龔慈恩）和有山（陳嘉輝）開始為可嵐尋找合適的伴侶，甚至要求她帶心儀對象回家見面，增加了可嵐的壓力。
新上司與徒弟慘死引發重大轉折
紫紅（譚凱琪）再次成為可嵐的上司，使得可嵐在工作上必須面對過去的恩怨。不久後，劇情急轉直下，可嵐的徒弟陸文輝（蔡誌恩）慘遭殺害，這不僅給紫紅帶來巨大壓力，也迫使可嵐重新思考自己在警隊的角色和價值。
Mary絕望逃脫與深層祕密
在另一個時空中，Mary再次被紫紅追捕。在逃脫過程中，她不惜傷害紫紅，顯示出她的絕望和決心。「她的行為不但揭示了她的決心，也暗示了她與紫紅之間更深的過去。」
圖片來源：TVB