《異空感應》劇情大逆轉！可嵐面對新上司與徒弟慘死之謎Mary再次逃脫追捕

在最新一集的《異空感應》中，劇情發展令人瞠目結舌。日進（陳家樂）在拜祭已故的萍麗（吳沚默）時，意外發現現場的花盆排列成「L」字形，這與Mary曾發給他的「T」字形照片不謀而合，令他懷疑兩者之間可能有著不可告人的聯繫。「這不僅僅是一個巧合，而是一個更大陰謀的開端。」

