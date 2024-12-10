Google 年度劇集搜尋榜｜TVB劇佔9成！第1位無緣競選最佳劇集
廣告
隨著2024年逐漸走向尾聲，Google香港公布了年度搜尋榜單，揭示了今年觀眾煲劇喜好。在眾多類別中，「香港年度熱搜劇集」尤其引人注目，其中三甲排名究竟係邊幾套劇集？
《家族榮耀之繼承者》稱霸榜首
由金牌監製梁家樹與陳德修聯合監製的《家族榮耀》叫好叫座，劇組去年承接劇集好聲勢落實開拍續集《家族榮耀之繼承者》，由佘詩曼擔正，此劇以其複雜的家族背景和權力鬥爭為主軸，成功地引起了廣大觀眾的共鳴。
這部劇集不僅僅是講述權力的爭奪，更深入地描繪了人物之間的情感糾葛和個性發展，讓人感同身受，觀眾的熱烈反響推動了其在Google搜尋榜上的高排名！順帶一提，《家族榮耀之繼承者》屬於外購劇，無緣競選TVB最佳劇集獎項。
第2名係呢套大熱韓劇！
《淚之女王》和《黑色月光》分別位居年度搜尋榜的第二和第三名。Netflix《淚之女王》以一對來自不同家世背景的夫妻的婚姻生活為核心，探討了愛情、婚姻以及個人價值觀的重要性。而TVB台慶劇《黑色月光》由楊茜堯、王浩信、林夏薇主演，以復仇主題和懸疑元素吸引了一大批追劇的觀眾，劇中的復仇故事緊張刺激，讓人一集接一集地追看。
港劇勁強勢 呢6套入榜
在這份榜單中，香港劇集表現尤為出色，佔據了10大熱搜劇集中的6個位置。從警匪劇《反黑英雄》到古裝劇《墨雨雲間》，再到由王家衛執導的《繁花》，這些作品不僅展示了香港製作的多樣性，也反映了觀眾對本土文化故事的喜愛。這些劇集的成功，不僅在於它們各自的故事吸引人，更在於它們能夠觸及觀眾的情感，引起共鳴。
圖片來源：官方圖片、TVB