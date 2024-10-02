67歲港婦韓國汗蒸幕打卡拍照引發官司 滯留三月未能回港 網民熱議事件始末
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《東張西望》最近一集報導了一位67歲的香港婦人劉太在韓國濟州的汗蒸幕因拍照而被滯留近三個月的事件，引起了廣泛關注。劉太在節目中詳細講述了整個事件的經過，並透露了那三張引發爭議的照片的內容。她表示，其中一張照片是在泡泡池拍攝的，當時她沒有注意到背景中有幾位未穿衣服的人。「一張係泡泡池、一張就拍咗一個女人捧住塊面，一張就淨係影個池，一個人都冇嘅。」
事件發展及當地反應
當劉太準備離開澡堂時，一位韓國女士阻止了她，要求查看她的相機。劉太表示，對方在查看照片後，她已經將照片刪除，但該女士仍然不滿意，並在劉太離開時再次攔截她並報警。警方介入後，劉太被帶往警署，並在那裡停留了三天。最終，她被告知需要留在濟州，並尋求了中國駐濟州總領事館的幫助。
賠償談判與法律後果
在與涉事人協商後，每人最初要求一千萬韓圜的賠償，總共三千萬韓圜（約17萬港幣），後來降至約9萬港幣。劉太的丈夫擔心她被騙，因此最終沒有支付這筆錢。此外，節目組在訪問劉太拍照的汗蒸幕時，發現有警告牌明確禁止拍照。當地律師Seongwoo Jo解釋說，如果認罪，最高刑罰可能達到七年以下有期徒刑及五千萬韓元（約29萬港元）的罰款。
家人擔憂與社會反響
事件引起了劉太家人的極大擔憂，她的丈夫在海外為她慶祝生日時表示，無論結果如何，都必須承擔責任。香港入境處在接獲求助後，也積極跟進此事，希望能盡快解決，讓劉太能夠早日回到香港。
網友鬧爆：根本這兩公婆 都唔知錯
看完連日來嘅報道，不少網友鬧爆劉生劉太兩位：「唔影得人哋裸照要人提？常識嚟喎。」「見到人冇着衫你都照影相，唔係要人哋提你呀嘛！」「個男人仲話, 唔係錯誤, 只係失誤. 同受害人道個歉啦, 好難咩? 不悔過, 仲聲大大」「根本這兩公婆 都唔知錯 只係想盡快解決件事 扮哂野」
圖片來源：TVB