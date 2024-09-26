素海霖遇狂粉突襲送禮物：不是開心而是驚嚇 網民反應兩極
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香港首位AV女優素海霖（絵麗奈）在社交平台上分享了一次不尋常的經歷，遭粉絲突襲送「驚喜」，事後引起網友熱議！
素海霖遇狂粉突襲送禮物：不是開心而是驚嚇
素海霖在社交平台Threads上寫道，在一次非公開的廣告拍攝現場，一位粉絲突然出現並送上禮物，這讓她感到驚嚇而非喜悅。「我不想騙任何人，我一見到不是開心，而是驚嚇。10分非常之抱歉。因為拍攝地址應該沒有公開，突然之間有你的出現，並且送禮物，我會胡思亂想及害怕。我這個人自我保護意識很強」。
網民反應兩極：做得公眾人物就要預咗呢啲事
這起事件引起了網民的廣泛討論，許多人對素海霖的安全表示擔憂。一些粉絲在社交平台上回應說：「我覺得重點唔係你係唔係公眾人物，而係佢點樣stalk你，最擔心係佢有無做梗啲咩侵犯梗你應有嘅個人私隱。」、「唔知佢點解會知你喺邊先最恐怖…」、「Stalk 得來突然出現會令人聯想太多，無論是怎樣的偶像，非公開近距離見面會以外，留一點空間與距離才是尊重」、「被人stalk仲要咁客氣請人唔好再stalk你，睇到好嬲好委屈」，不過亦有人指責「做得公眾人物就要預咗呢啲事，你享受人哋嘅追捧，就承擔返相應嘅義務」。
素海霖對粉絲呼籲：不要額外花錢
儘管感到不安，素海霖仍然表達了對粉絲支持的感激之情。她呼籲粉絲不要花錢送禮物，而是通過其他方式支持她：「每個人的錢都得來不易，我不傾向於大家送禮物給我。大家買正版或者觀看其他有關我的訪問或節目，我已經很感激，大家真的不要額外花錢。」
圖片來源：IG@thisisshl、Threads@thisisshl