馬到功成萬象新 2026 蓉港新春晚會｜TVB晒冷4大神劇金曲！陳豪黎諾懿合體掀回憶殺
新春晚會晒冷4大神劇金曲 陣容鼎盛掀熱話
為呼應近期的經典IP劇集翻Hit熱潮，今次新春晚會精選了四套深入民心的無綫神劇，包括《十月初五的月光》、《使徒行者》、《溏心風暴》及《巾幗梟雄之義海豪情》，並邀來星級陣容重新演繹劇集主題曲。當中包括胡鴻鈞、何依婷、羅天宇、薛家燕合唱《祝君好》；吳若希、何廣沛、陳自瑤演繹《越難越愛》；陳豪、林夏薇、黎諾懿獻唱《講不出聲》；以及黎耀祥、陳展鵬、蕭正楠三王合體唱出《義海豪情》。整個製作誠意十足，齊集視帝、視后、小生、花旦，配上大量靚景及唯美畫面，誓要打造一場視聽盛宴，讓觀眾重溫昔日追劇的感動。
陳豪黎諾懿18年後再演兄弟 網民期待《溏心》回憶殺
在眾多組合中，最令劇迷期待的莫過於陳豪與黎諾懿的世紀同框！二人在經典劇《溏心風暴》及續集中曾飾演同父異母兄弟及親兄弟，劇中火花四濺，成為一代人的集體回憶。今次他們事隔18年再度合作，為觀眾獻唱《講不出聲》，據悉二人默契依舊，表現「依然相當有感」。消息一出，不少網民已表示極度期待，相信屆時節目播出後，必定能掀起一波強勁的「回憶殺」，將觀眾瞬間帶回「鮑鮑換瑤柱」的年代，感動滿滿。
陳自瑤何廣沛組新鮮CP 演繹《使徒行者》經典情歌
另一對充滿驚喜的組合，則是何廣沛與陳自瑤這對「姊弟戀」CP。他們將會重新演繹《使徒行者》的經典金曲《越難越愛》。雖然是首度合演情侶，但二人火花十足，從流出的畫面所見，「不但顏值上完全看不出年齡差距，而且互動亦相當甜蜜」，當中陳自瑤的招牌甜笑更是融化一眾粉絲的心。這個新鮮感爆棚的組合，為經典情歌注入了全新感覺，未知能否超越原唱的經典版本，成為新一代的螢幕情侶呢？
網民洗版式期待：「回憶返哂嚟！」
晚會的星級陣容與經典曲目一公佈，立即在網上引發洗版式討論，網民紛紛表示期待值爆燈！不少留言都指向經典劇集的情懷：「TVB終於識玩！呢個陣容堅係無得輸！」、「聽到《講不出聲》前奏已經想喊，陳豪同黎諾懿一齊返嚟喇！」、「《義海豪情》組合太屈機，祥仔、煎pang加蕭正楠，簡直係視帝級演唱會！」而新CP組合亦獲得不少支持：「Yoyo同何廣沛好襯喎！完全唔似姊弟戀，好有火花！」、「跪求足本版MV！一晚聽四首點夠喉！」看來這次的懷舊牌成功勾起了廣大觀眾的集體回憶。