馬到功成萬象新 2026 蓉港新春晚會｜TVB晒冷4大神劇金曲！陳豪黎諾懿合體掀回憶殺

TVB新春晚會《馬到功成萬象新 2026 蓉港新春晚會》大玩集體回憶！近日精選四套經典神劇主題曲，邀來多位視帝視后及小生花旦重新演繹。當中陳豪、黎諾懿世紀合體，畫面曝光即掀起熱議，究竟哪一組的演出最能勾起你的回憶？