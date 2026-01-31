馬到功成萬象新｜TVB首聯成都台搞春晚！近百星陣容曝光 汪明荃陳豪領軍震驚網民

TVB驚喜宣布將於丙午馬年，首度與成都市廣播電視台聯合製作賀歲節目《馬到功成萬象新 2026 蓉港新春晚會》！今次破天荒合作，集結近百位香港及成都藝人歌手，陣容鼎盛，更由阿姐汪明荃、陳豪、黎耀祥等視帝級人馬領軍，消息一出即引發熱議，究竟這次史無前例的合作會擦出怎樣的火花？