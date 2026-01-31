馬到功成萬象新｜TVB首聯成都台搞春晚！近百星陣容曝光 汪明荃陳豪領軍震驚網民
蓉港首度聯手 打造跨地域新春盛會
TVB與成都台今次合作，旨在促進兩地特色文化交流，實現一場跨地域、蓉港共融的農曆春節盛會。節目製作團隊更互派人馬，分別在香港及成都兩地取景拍攝，直擊市民迎接新年的喜慶實況。內容將會推介香港及成都的「潮玩意」、「潮夜遊」及「潮味道」，透過音樂、歌舞及武術等多元化表演，向全國乃至全球觀眾展現兩地魅力，並祝願大家新一年馬到功成，萬象更新。
近百藝人列陣 汪明荃陳豪黎耀祥坐鎮
今次蓉港春晚陣容堪稱星光熠熠，匯聚兩地近百位藝人傾力演出。香港方面，主持由阿姐汪明荃、陳貝兒及張馳豪擔任，表演藝人則有陳豪、黎耀祥、黎諾懿、陳展鵬、林夏薇、蕭正楠、劉佩玥、薛家燕、謝雪心、張振朗、劉穎鏇、胡鴻鈞、陳自瑤等一線小生花旦，更有《愛回家》演員劉丹、單立文、滕麗名、呂慧儀、周嘉洛等，陣容強大。成都方面亦派出主持袁莉、郭怡飛，以及王江元、黃仁俊、鐘辰樂、GNZ48等藝人，兩地明星同台勢必成為焦點。
TVB北上掘金新策略？近年合作大盤點
近年TVB積極拓展內地市場，今次與成都台聯合製作春晚，被視為其「北上」策略中重要的一步。有別於以往單純的版權銷售或藝人參與內地節目，這次深度聯合製作，從內容策劃到拍攝執行均有雙方團隊參與，顯示出更深層次的合作模式。此舉不僅能讓TVB節目更「接地氣」，有效觸及龐大的內地觀眾群，同時亦能藉著文化交流的主題，製作出更具新鮮感與話題性的內容，為品牌注入新活力，探索出一條平衡兩地觀眾口味的共贏之路。
網民驚訝豪華陣容：TVB傾巢而出？
龐大的明星名單曝光後，立即在網上引發洗版式討論，網民對其豪華程度感到震驚！不少人留言大讚：「呢個陣容勁過台慶喎！」、「TVB傾巢而出？睇嚟好重視今次合作！」、「有阿姐、祥仔又有陳豪，必睇！」、「好期待香港同成都藝人嘅crossover表演，一定好有火花！」不過也有網民笑言：「係咪成個電視城嘅人都去咗拍？」，討論區氣氛極為熱烈，普遍表示對節目充滿期待。