大埔火災神秘獸醫義診救龜 網民一眼認出身份激讚：佢對動物超級溫柔！

大埔宏福苑火災現場出現暖心一幕，除了義工運送物資，更有獸醫主動到場為受傷動物進行義診救治。網民在社交平台分享影片後，雖然畫面中只見獸醫下巴部分，但不少人一眼認出是知名獸醫馬啟豪醫生，紛紛大讚他的善舉和專業醫術。這位被譽為「兔界神醫」的獸醫，再次展現其對動物的無私關愛！