大埔火災神秘獸醫義診救龜 網民一眼認出身份激讚：佢對動物超級溫柔！
大埔宏福苑火災現場出現暖心一幕，除了義工運送物資，更有獸醫主動到場為受傷動物進行義診救治。網民在社交平台分享影片後，雖然畫面中只見獸醫下巴部分，但不少人一眼認出是知名獸醫馬啟豪醫生，紛紛大讚他的善舉和專業醫術。這位被譽為「兔界神醫」的獸醫，再次展現其對動物的無私關愛！
火災現場義診救龜 網民一眼認出馬醫生
在Threads平台流傳的影片中，可見一名獸醫正在為一隻受傷的龜進行細心治療。雖然畫面只拍到獸醫的下巴部分，未能看到全貌，但眾多網民憑藉多年來對這位獸醫的熟悉，立即認出是馬啟豪獸醫。馬醫生自2009年開始在香港執業，擁有超過15年的豐富臨床經驗，不僅擅長醫治常見的貓狗，更是本港知名的兔科專家，經常主講兔兔醫學健康講座，並與香港兔友協會緊密合作。
馬啟豪獸醫專業背景曝光 澳洲悉尼大學深造
馬醫生的專業背景相當深厚，曾在澳洲悉尼大學獸醫學院修讀馬匹內科及外科醫學。在學期間，他住在大學獸醫教學醫院的宿舍，該處位於郊區環境，四周被大自然包圍。他曾經需要在冬天凌晨2點起床當值，駕駛連擋風玻璃都結冰的車輛前往馬匹醫院，為體重達500公斤的馬匹進行治療，包括頸部肌肉組織注射盤尼西林抗生素，以及吊掛容量高達5,000毫升的生理鹽水等複雜醫療程序。有趣的是，馬醫生對馬匹的熱愛程度從他的姓氏「馬」和英文名「Colt」便可見一斑。
深水埗毛國界動物醫院坐鎮 市民激讚醫術
馬醫生現時任職於深水埗毛國界動物醫院，其專業範圍涵蓋多種珍禽異獸，包括龜、刺蝟、貂鼠、雪貂、鼬、倉鼠、天竺鼠、葵花鼠、熊仔鼠、龍貓和鳥類等。除了臨床工作外，他還積極在網上平台分享手術和治療經驗，讓更多人了解動物醫療過程。馬醫生的專業態度和豐富經驗，令他在業界享有極高聲譽，被不少寵物主人視為救命恩人。
網民齊聲讚好：對動物超級溫柔
網民得悉馬醫生在火災現場義診的消息後，紛紛留言大讚他的善舉。有網民表示「佢真心好好好好，對動物超級溫柔」，更有人稱他為「兔界神醫」。另有網民分享親身經歷，指「以前Dr.Ma救過我隻兔仔好多次，佢非常好，每次檢查都好細心，又解釋得好詳細，係一個好有愛心嘅人」。更有感人的是，有網民透露「之前屋企有隻貓貓走咗，佢哋竟然親手寫封慰問卡寄去我屋企」，足見馬醫生對動物和主人的關懷超越了一般的醫患關係。
圖片來源：Threads@bbbithiah圖片、Threads@zoeng726圖片、[email protected] Veterinary Hospital 毛國界動物醫院資料或影片來源：原文刊於新假期