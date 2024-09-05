馬圈女神 莎拉

「馬圈女神」莎拉婚照公開 老公真面目惹熱議！網民：以為係爸爸

最新娛聞
Keith

廣告

「馬圈女神」莎拉（Scarlett）曾經同「百億富三代」鍾培生、騎師楊明綸傳過緋聞，位位都係非富則貴。去年5月她突然宣布結婚，分享了一枚價值超過20萬元的鑽戒照片，後來更誕下雙胞胎。日前，莎拉終於公開老公真面目，引起網民熱議！
馬圈女神 莎拉 莎拉經常主持賽馬節目。（圖片來源：網上圖片）
莎拉經常主持賽馬節目。（圖片來源：網上圖片）

「馬圈女神」莎拉終於公開老公婚照

「馬圈女神」兼曾與鍾培生傳出的緋聞的主持人莎拉（Scarlett），由結婚到生完雙胞胎後，近日因老公生日，終於公開老公婚照，並表示她先生一直都非常希望她能公開。

馬圈女神 莎拉 「馬圈女神」莎拉終於公開老公婚照（圖片來源：ig＠hiscar）
「馬圈女神」莎拉終於公開老公婚照（圖片來源：ig＠hiscar）
馬圈女神 莎拉 莎拉老公生日（圖片來源：ig＠hiscar）
莎拉老公生日（圖片來源：ig＠hiscar）
馬圈女神 莎拉 （圖片來源：ig＠hiscar）
（圖片來源：ig＠hiscar）

撞樣阿bob 網民：似係你老竇多啲

不少網民熱議莎拉老公的外型，指似莎拉老竇多過似老公，更指她老公撞樣Kingpin、bob、德朗等光頭的男士「Sorry… 呢個似係你老竇多啲喎」「唔知仲以為呢個係你 daddy….. 佢大你幾多??」「一直以為仲係楊明綸」「光頭佬真識玩」「佢真係好識貨」「你老公一定好x有錢」「第一張以為係阿bob」「好似fh個光頭仔德朗」莎拉在留言亦有回應自己keep得好，力撐老公都ok「我keep得好啫佢都ok既，而家幸福肥」

馬圈女神 莎拉 網民：似係你老竇多啲，莎拉亦有回應自己keep得好，力撐老公都ok（圖片來源：ig＠hiscar）
網民：似係你老竇多啲，莎拉亦有回應自己keep得好，力撐老公都ok（圖片來源：ig＠hiscar）
馬圈女神 莎拉 指莎拉老公撞樣Kingpin（圖片來源：劇照）
指莎拉老公撞樣Kingpin（圖片來源：劇照）
馬圈女神 莎拉 同埋阿bob（圖片來源：ig＠bob_lamshingbun）
同埋阿bob（圖片來源：ig＠bob_lamshingbun）

不過有網民就力撐認為無問題，搵老公緊係要搵個成熟穩重「唔通要搵個小白臉？搵老公梗係要成熟啲啦」「兩人相處好最重要，真係唔明d人係都以貌取人」

馬圈女神 莎拉 莎拉誕下雙胞胎（圖片來源：ig＠hiscar）
莎拉誕下雙胞胎（圖片來源：ig＠hiscar）
馬圈女神 莎拉 （圖片來源：ig＠hiscar）
（圖片來源：ig＠hiscar）
馬圈女神 莎拉 去年突然封盤（圖片來源：ig＠hiscar）
去年突然封盤（圖片來源：ig＠hiscar）
馬圈女神 莎拉 馬圈女神（圖片來源：ig＠hiscar）
馬圈女神（圖片來源：ig＠hiscar）
馬圈女神 莎拉 （圖片來源：ig＠hiscar）
（圖片來源：ig＠hiscar）
馬圈女神 莎拉 （圖片來源：ig＠hiscar）
（圖片來源：ig＠hiscar）
馬圈女神 莎拉 （圖片來源：ig＠hiscar）
（圖片來源：ig＠hiscar）
馬圈女神 莎拉 （圖片來源：ig＠hiscar）
（圖片來源：ig＠hiscar）
馬圈女神 莎拉 （圖片來源：ig＠hiscar）
（圖片來源：ig＠hiscar）

圖片來源：ig＠hiscar、劇照、ig＠bob_lamshingbun

熱門文章

 