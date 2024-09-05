「馬圈女神」莎拉婚照公開 老公真面目惹熱議！網民：以為係爸爸
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「馬圈女神」莎拉（Scarlett）曾經同「百億富三代」鍾培生、騎師楊明綸傳過緋聞，位位都係非富則貴。去年5月她突然宣布結婚，分享了一枚價值超過20萬元的鑽戒照片，後來更誕下雙胞胎。日前，莎拉終於公開老公真面目，引起網民熱議！
「馬圈女神」莎拉終於公開老公婚照
「馬圈女神」兼曾與鍾培生傳出的緋聞的主持人莎拉（Scarlett），由結婚到生完雙胞胎後，近日因老公生日，終於公開老公婚照，並表示她先生一直都非常希望她能公開。
撞樣阿bob 網民：似係你老竇多啲
不少網民熱議莎拉老公的外型，指似莎拉老竇多過似老公，更指她老公撞樣Kingpin、bob、德朗等光頭的男士「Sorry… 呢個似係你老竇多啲喎」「唔知仲以為呢個係你 daddy….. 佢大你幾多??」「一直以為仲係楊明綸」「光頭佬真識玩」「佢真係好識貨」「你老公一定好x有錢」「第一張以為係阿bob」「好似fh個光頭仔德朗」莎拉在留言亦有回應自己keep得好，力撐老公都ok「我keep得好啫佢都ok既，而家幸福肥」
不過有網民就力撐認為無問題，搵老公緊係要搵個成熟穩重「唔通要搵個小白臉？搵老公梗係要成熟啲啦」「兩人相處好最重要，真係唔明d人係都以貌取人」
圖片來源：ig＠hiscar、劇照、ig＠bob_lamshingbun