「馬圈女神」莎拉婚照公開 老公真面目惹熱議！網民：以為係爸爸

「馬圈女神」莎拉（Scarlett）曾經同「百億富三代」鍾培生、騎師楊明綸傳過緋聞，位位都係非富則貴。去年5月她突然宣布結婚，分享了一枚價值超過20萬元的鑽戒照片，後來更誕下雙胞胎。日前，莎拉終於公開老公真面目，引起網民熱議！

