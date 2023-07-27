「馬國明養女」冼迪琦再公開新寫真照 心口開大窿曬噴血身材挑戰性感底線

現年24歲的前TVB童星冼迪琦（小迪）去台灣發展之後搖身一變成為人氣女偶像，早前她宣布即將從組合AKB48 Team TP中畢業，為了回饋粉絲宣布加碼推出個人寫真集！她連日來在社交網站連環公開寫真預覽圖，清純、可愛、性感風格的照片應有盡有，昨晚（26日）她公開的新相更史無前例的大尺度，轟動全網！