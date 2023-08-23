冼迪琦公開水着Look背面照 露出渾圓蜜桃臀網民睇到噴晒血

現年24歲的冼迪琦（小迪）曾於劇集中飾演「馬國明養女」而為人認識，外形甜美可愛的她自從往台灣發展，由前TVB童星搖身一變成為女偶像之後更是人氣十級跳，廣受網民喜愛。早前她從組合AKB48 Team TP中正式畢業，為了回饋粉絲宣布推出個人寫真集《在你心迪》，並連日來在社交網站連環公開寫真的預覽圖，清純、可愛、性感風格的大尺度照片全部應有盡有，引起網民熱烈討論！