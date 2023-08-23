冼迪琦公開水着Look背面照 露出渾圓蜜桃臀網民睇到噴晒血
水着Look
小迪在IG公開自己去玩水的片段，穿上比堅尼的她站在泳池中央跟住音樂跳舞，大展青春可人的一面！之後她又隨即派福利，公開自己水着look的背面照，更露出渾圓的蜜桃臀，令大批網民睇到噴血：「畢業後也太解放了吧」、「大癲」、「大家再看請去買寫真集看，這些其實不能免費看太多」。
盛惠799台幣
冼迪琦於Instagram公開寫真集的預購詳情，一本盛惠799台幣（約197港元），預購時間由今日（3日）中午12時開始，開放至8月24日的中午12時，預購成功的人將能於本月26日在台北出席冼迪琦的寫真簽名會。不過，由於反應實在太過熱烈，預購名額在短短幾個小時內就已經全部售罄，如果想買就要等到簽名會之後才能於網上購買。從pcstore官網中亦見到多張小迪未公開的寫真預覽圖，連濕身照亦一併出動，繼續震撼網民眼球！
宣布推出首本個人寫真集
現年24歲的冼迪琦於9歲時參演劇集《律政新人王II》並飾演馬國明養女而為人熟悉，因此又有「馬國明養女」的稱號，樣貌甜美的她早前宣布推出首本個人寫真集《在你心迪》，她在Instagram公開寫真預覽照，僅穿上白色喱士內衣的冼迪琦舉高雙手撫摸頭髮，並側身回頭望著鏡頭，性感得來又不失清純的味道，引起大批網民留言：「等了這麼久就是在等這一天」、「太性感了吧」、「又性感又漂亮」。不過依然有粉絲對於冼迪琦突然改變風格大感失望：「不要走性感路線啊！」、「就算媽媽說可以但還是不可以！！！！」
超破格暗黑造型令網民噴血
冼迪琦昨晚再公開另一張寫真預覽照，她屈膝坐在地上挑戰出道以來的性感極限，穿上中間開了一個大窿的黑色內衣，以超嫵媚眼神望實鏡頭大騷傲人身材，與向來走清純路線的她形象極大反差，令大批網民留言表示舉手投降：「這是免費可以看的東西嗎」、「噴血」、「這是一向認識的小迪嗎？！」、「太辣了吧」。
網民大讚寫真好抵買
雖然未公開寫真的預購詳情，但冼迪琦的寫真集在網上已經反應好好，不少網民都表示已經準備好金錢準備大手購入，更有網民將最近同樣出寫真集的阿冰和嘉盈相比，大讚冼迪琦的寫真有齊各種風格，相比起來更加抵買！
4歲出道做童星 曾拍30部劇
1999年出生的小迪，於2003年正式童星出道，16年間曾經拍過30部TVB劇集，包括《當四葉草碰上劍尖時》、《隔世追兇》、《阿旺新傳》、《學警狙擊》、《烈火雄心3》、《巨輪》及《愛．回家之開心速遞》，更飾演過宣萱、鍾嘉欣、田蕊妮及胡杏兒等女演員的童年版。要數到最為人印象深刻的不得不提她在《律政新人王II》中的演出，憑着飾演馬國明養女「辛家寶」而為人熟悉。
新歌做Center
小迪於18歲時參加TPE48（AKB48 Team TP前名）一期生徵選，並於2018年3月成為正式成員。以TPE48成員身份出道三個月後即參加AKB48世界選拔總選舉，但最終並未進入圈內（當年的前三甲為松井珠理奈、須田亞香里和宮脇咲良）。同年8月，小迪身為AKB48 Team TP組合正式成員參與首場公開表演，並先後推出六首單曲，更於今個月推出的第七張單曲《11月的腳鍊》中首次擔任Center，算是在畢業之前送給粉絲的最後禮物，令不少粉絲更感不捨。
純天然外貌攻海外
2017年小迪毅然衝出香港，追逐明星夢，參加了TPE48第一期生徵選，並在2018年正式成員，及後由TPE48改組成立的AKB48 Team TP正式亮相，冼迪琦以正式成員身份參與首場公演，2019年她曾因違反成員行為條例被暫停活動，有傳是因為違反戀愛禁令，不過基於在停權期間「行為良好」而「放監」，2021年曾與近期爆hit兼爆乳的林襄合作主持節目《要去哪裡玩》，一張經典的二人合照，近日出土，小迪被網民驚呼將林襄完全比下去！
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