「馬國明養女」冼迪琦比堅尼look密密派福利 大玩濕身勁吸睛
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現年24歲的「馬國明養女」冼迪琦（小迪）身材出眾，推出個人寫真集《在你心迪》開售銷情理想，反應熱烈。小迪亦相當勤力，為報答大家，晒出多張寫真花絮照！
小迪上演出水芙蓉
小迪曾擔心寫真集賣不出「原本還很擔心銷量🌝結果你們都很捧場！」於是為報答大家，晒出多張寫真花絮照，她還指「這次的拍攝去了宜蘭的#川湯春天♨️很喜歡那邊的環境 大家來宜蘭玩 也可以去泡泡溫泉」。照片中，小迪穿手工編織藍色比堅尼，在風呂上演出水芙蓉，不少網民表示睇到流鼻血！
連環「比堅尼轟炸」應有盡有
小迪連日來在IG連環「比堅尼轟炸」，清純、可愛、性感風格的大尺度照片全部應有盡有，引起網民關注！小迪仲自爆呢套黑色比堅尼的小秘密：「但這款設計還讓我有點害羞 所以都綁的特別緊 把自己包緊緊的」。網民紛紛表示：「小迪的辣無法抵擋」、「沒有抵抗力的類型」、「小迪好正」
水着Look曬蜜桃臀
小迪在IG公開自己去玩水的片段，穿上比堅尼的她站在泳池中央跟住音樂跳舞，大展青春可人的一面！之後她又隨即派福利，公開自己水着look的背面照，更露出渾圓的蜜桃臀，令大批網民睇到噴血：「畢業後也太解放了吧」、「大癲」、「大家再看請去買寫真集看，這些其實不能免費看太多」。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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撰文：東方新地圖片來源：IG@pockydic_akb48teamtp