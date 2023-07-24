「馬國明養女」冼迪琦退出AKB48 Team TP前搏到盡 超性感姿態推出個人寫真集
宣布推出首本個人寫真集
現年24歲的冼迪琦於9歲時參演劇集《律政新人王II》並飾演馬國明養女而為人熟悉，因此又有「馬國明養女」的稱號，樣貌甜美的她雖然從AKB48 Team TP「畢業」在即，但她在第7張單曲中不但擔任Center，更加碼宣布推出寫真集！她在Instagram公開寫真集的封面，僅穿上白色喱士內衣的冼迪琦舉高雙手撫摸頭髮，並側身回頭望著鏡頭，性感得來又不失清純的味道，引起大批網民留言：「等了這麼久就是在等這一天」、「太性感了吧」、「又性感又漂亮」。不過依然有粉絲對於冼迪琦突然改變風格大感失望：「不要走性感路線啊！」、「就算媽媽說可以但還是不可以！！！！」
IG公開道別信 尋求突破為退團主因
小迪於上月透過社交網站發文，用中英文向粉絲道別，兼解釋自己退團的原因：「希望自己可以去嘗試更多不同的風格和突破，所以決定從AKB48 Team TP畢業。」她又表示絕對不會忘本，又稱很自豪能夠成為AKB48 Team TP的一員，希望無論是偶像的自己還是未來的自己，大家都可以多多支持：「能以AKB48的身份演出真的好開心，臉上的笑容是不自覺溢出來的那種，最近在練習時一想到以後，很難再有機會表演這些歌曲和舞蹈就好難過。」
4歲出道做童星 曾拍30部劇
1999年出生的小迪，於2003年正式童星出道，16年間曾經拍過30部TVB劇集，包括《當四葉草碰上劍尖時》、《隔世追兇》、《阿旺新傳》、《學警狙擊》、《烈火雄心3》、《巨輪》及《愛．回家之開心速遞》，更飾演過宣萱、鍾嘉欣、田蕊妮及胡杏兒等女演員的童年版。要數到最為人印象深刻的不得不提她在《律政新人王II》中的演出，憑着飾演馬國明養女「辛家寶」而為人熟悉。
新歌做Center
小迪於18歲時參加TPE48（AKB48 Team TP前名）一期生徵選，並於2018年3月成為正式成員。以TPE48成員身份出道三個月後即參加AKB48世界選拔總選舉，但最終並未進入圈內（當年的前三甲為松井珠理奈、須田亞香里和宮脇咲良）。同年8月，小迪身為AKB48 Team TP組合正式成員參與首場公開表演，並先後推出六首單曲，更於今個月推出的第七張單曲《11月的腳鍊》中首次擔任Center，算是在畢業之前送給粉絲的最後禮物，令不少粉絲更感不捨。
純天然外貌攻海外
2017年小迪毅然衝出香港，追逐明星夢，參加了TPE48第一期生徵選，並在2018年正式成員，及後由TPE48改組成立的AKB48 Team TP正式亮相，冼迪琦以正式成員身份參與首場公演，2019年她曾因違反成員行為條例被暫停活動，有傳是因為違反戀愛禁令，不過基於在停權期間「行為良好」而「放監」，2021年曾與近期爆hit兼爆乳的林襄合作主持節目《要去哪裡玩》，一張經典的二人合照，近日出土，小迪被網民驚呼將林襄完全比下去！
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