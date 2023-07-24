「馬國明養女」冼迪琦退出AKB48 Team TP前搏到盡 超性感姿態推出個人寫真集

前TVB童星冼迪琦（小迪）於2018年加入AKB48的旗下台灣子團AKB48 Team TP之後人氣十級跳，不過上月她突然於事業如日中天之際宣布將會退團令粉絲大為驚訝，正當外界以為她可能會回TVB拍劇之際，今日（24日）她再投放震撼彈，宣布將會推出性感寫真集！