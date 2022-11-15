48歲馬國明彈出又彈入！澄清出年結婚係誤會？ 網民鬧爆：唔好浪費人哋青春
馬國明澄清：諗法係想出年結婚 唔係宣布
對於日前有指馬國明宣佈明年迎娶女友湯洛雯一事，馬國明澄清指其實當日他只話有個諗法係想出年結婚，而且係會想選擇旅行結婚，但馬國明表示唔明一個想法，記者就寫成宣布出年結婚。他表示不會揀台慶或大型騷宣布結婚，不過如果係適當時候，他才會向外宣布結婚。他指報道出街後，好多人傳訊息恭喜他。
網民鬧爆：唔結就唔好浪費人哋青春
馬國明談到是否一個浪漫的人，會向對方進行求婚？他表示自己不浪漫，但他想像女仔都想要一個似樣的求婚儀式，他表示都會做。如果要揀求婚過程要一大班人還是個人？他傾向個人，可以再浪漫一點。
馬國明彈出又彈入，網民議論紛紛：「都唔細啦，唔結就唔好浪費人哋青春」、「根本就係無腳嘅雀仔」、「使乜執着用詞！嘥氣，真心行落去一年後做同計劃有分別咩？覺得啱突然下個月都可以」
相關文章：馬國明湯洛雯發展至半同居關係
馬國明三年前因「安心事件」與黃心穎分手，不過焉知非福，之後出現的湯洛雯令他對愛情重拾信心，二人一拍即合，很怏便見家長及發展至半同居關係，期間更屢傳好事近，不過兩位當事人都話有好消息會同大家分享，果然有口齒。繼湯洛雯日前出席電影時表示不排除明年拉埋天窗後，馬國明亦公開宣布喜訊。
馬國明計劃去歐洲旅行結婚
馬國明日前(11日)出席《無綫節目巡禮2023》時，再被傳媒追問何時迎娶湯洛雯，今次他終於肯認已落實結婚大計，坦言與湯洛雯有共識明年旅行結婚，出名是最佳男朋友的馬明，當然就晒未來老婆，他表示湯洛雯喜歡歐洲，所以他們會考慮飛去二人曾經讀書及成長的地方，即是加拿大或英國，現時計劃旅行結婚，仍未決定會否擺酒。
此外，馬國明明年初有劇在身，預計婚期定於明年年中，雖然他未肯透露是否已求婚，不過連婚期都定埋，答案呼之欲出，唔知係咪在日本求婚成功呢？
湯洛雯承認同馬國明遊日本
日前（7日）湯洛雯出席由她主演的電影《忽然心動》首映，被傳媒追問到是否與馬國明一起旅行。湯洛雯大方承認，更很珍惜這次的旅遊，因為這是她與馬國明拍拖後第一次以情侶身份一起出國，同時笑言旅行其中一個目的是要看清楚對方的真面目。靚湯這個旅程完結後，給予馬國明一個極高的評價，大讚發現男友更好的一面，坦言自己是一名很喜歡計劃行程的人，馬國明期間完全遷就，再加上會幫手拎行李以及負責充當柴可夫，令二人感情升温。
湯洛雯指與馬國明有結婚共識
湯洛雯對男友讚不絕口，目前已計劃第二次旅行，一眾傳媒少不免追問到結婚的問題，她承認與男友已經有共識，直言等疫情再減退的時候，不排除會明年結婚，至於旅行結婚機會也很大。另外湯洛雯不時也會在IG發布唯美照片，一向被封為「IG女神」的她，對每一張照片要求非常之高，所以在旅行期間靚湯訓練馬國明的影相技術，結果也令她很滿意。
談到電影《忽然心動》，昨天的首映馬國明當然會支持，在戲中湯洛雯透露有拖手的戲份，毫不避諱的說不怕男友介意，笑說男友做戲這麼多年，拍親熱戲比自己還多。
湯洛雯日本浸溫泉馬國明揸機？
湯洛雯早前去日本旅行，連日來po出多張旅行靚相，最新一輯相她去了花田，又參觀寺院。不過「寶物沉歸底」，最大驚喜最尾原來暗藏湯洛雯絕密溫泉出浴照，她於山區溫泉泡浴，見她靠住池邊，露出雙臂及白滑香肩，加上現場煙霧瀰漫，令她更添仙氣，湯洛雯興奮伸脷，相當可愛。不少網民好奇是誰幫她揸機拍照，紛紛問道是否男友馬國明都有同行？網民更表示好期待可以見到他們一齊浸溫泉共浴的場面！
湯洛雯P圖出事撞樣徐子珊 馬國明遭殃慘變歪面
馬國明與湯洛雯日前出席好友黃嘉樂的婚宴，即時被網民催婚！不過事後湯洛雯在IG分享當晚的靚相時，卻疑似因為P圖重手咗而惹起討論。相片中湯洛雯臉脥明顯變尖換咗塊臉，有網民仲留言話撞樣徐子珊、林夏薇，甚至岑麗香，總之就睇唔出係湯洛雯！不過呢個都唔算慘，網民仲留意到在她旁邊的馬國明慘被P到歪嘴歪臉，梳咗個韓仔頭都慘變面癱！最後唔知湯洛雯係咪知道P圖出事，最後直接Del相了事！
湯洛雯與馬國明睇日落的背光相剪影照背後有玄機
馬國明與湯洛雯拍拖兩年，屢傳喜訊，早前二人大方承認同居並共同育有愛貓。又指同居以來未曾吵架，亦曾探討過結婚話題，坦言有好消息便會跟大家宣布。昨日湯洛雯上載一張合照，她用雙手做出心形圖案，但卻是一張背光相。當網友調光照片之後，就講笑話「唔調光都閃（晒恩愛）盲。」
馬國明：「應該差唔多」
正當網民落力競猜到底兩人情況如何時，馬國明突然在留言區出現，並暗示將會結婚，只是婚期未定。隨即令網民大為興奮。
湯洛雯被「開分身」行騙
湯洛雯經朋友發現有人用自己相片開分身行騙，於是在昨晚馬上截圖片發帖，並表示自己係冇facebook個人帳戶，叫大家小心。據圖片所見騙徒想呃夠六位數港幣。
馬國明 湯洛雯有結婚卦象
馬國明與湯洛雯20年6月公開戀情，拍拖至今依然甜如蜜，還屢傳婚訊，對於48歲的馬國明與35歲的湯洛雯能否修成正果，玄學家吳佩孚表示：「馬國明同湯洛雯今年（2022虎年）結婚機會好大，睇佢哋兩個嘅姓名，都有結婚嘅卦象，本身嚟講佢哋都係三合，會紅鸞星動。」
爸爸湯鎮宗曾經鼓勵自己向外闖
「靚湯」湯洛雯自2012年參選港姐入行，至今已有10年，早前其父親湯鎮宗接受內地傳媒訪問，竟然鼓勵女兒離巢，直言：「演員老待在一個地方，進步空間會比較小！」對此除了湯洛雯自己開口回應之外，其男友馬國明亦有趁機公開放閃，表示會堅定支持女友的決定！
黃心穎 自「安心事件」之後，遠赴美國進修，回港後亦沒有出現在大眾的視線之中。最近有媒體拍攝黃心穎和RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）一同出入自己的住宅，沒有否認泥鯭為自己男朋友，而且她向媒體表示上月已經和TVB結束合約，正式暫別藝人身份。
相關新聞：黃心穎間接認泥鯭男朋友身份
早前有媒體多次拍攝到黃心穎同男朋友泥鯭一起落街放狗，近日又有記者影到二人放狗，黃心穎接受記者訪問，被問到會否復出和結婚時時，黃心穎回應和TVB已經完約，享受自由身，而現階段會考慮事業先，間接承認和泥鯭的男女朋友關係，最後二人一同回到黃心穎家中。而黃心穎前度馬國明都大方為她送上祝福，指望她開開心心。
學霸回流選港姐奪亞 入行即獲TVB力捧
今年33歲的黃心穎在美國出世，加拿大長大，並在加拿大英屬哥倫比亞大學金融與國際商業碩士畢業。2012年，23歲的黃心穎參加《2012年度香港小姐競選》並奪得亞軍。入行後，她即獲TVB力捧，第一套劇集便參演無綫電視46週年台慶劇《On Call 36小時II》，後來又參演多部劇集，擔任戲份比較重的角色。在2017年，28歲的黃心穎憑《與諜同謀》卓敏莉一角奪《星和無綫電視大獎2017》「我最愛TVB女配角」獎。
安心事件轟動全港
黃心穎入行而來一直緋聞不斷，其中不乏人夫，包括黃浩信、吳啟華，她更被傳指牽涉吳啟華離婚一事。當時她否認緋聞及傳言，更多次強調自己不會愛上人夫。2018年她承認和馬國明經過一年的了解後成為男女朋友。2019年，她突然被記者踢爆和許志安出軌，外界將此事稱為「安心事件」，轟動全港，最終她和馬國明分手。
其實黃心穎一直都是許志安的忠實粉絲，他們早前已一起在台上拖手合唱。
當時又有網民翻查黃心穎的Instagram，發現黃心穎曾與許志安頭貼頭合照，疑似早已暗生情愫。
另外，「安心事件」是於4月3日爆出，而4月9日黃心穎仍然在鄭秀文Instagram留言，而二人更加是一起健身的好友，即被網民指扮Friend。
事後有一段疑似TVB幕後工作人員聲帶，指黃心穎拍攝《東坡家事》時和王浩信交往甚密。錄音更指黃心穎對感情不認真，和馬國明拍拖都只是想騎牛找馬。事件同樣在微博瘋傳，而王浩信老婆陳自瑤更點讚其中一條博文「好好的對象站那兒卻跑去勾搭有婦之夫，做小三，還那麼主動。」但後來又收回讚好。
還有黃心穎從10歲開始已經迷戀王力宏23年，她曾專程到澳門看王力宏演唱會，更開心到後台見偶像，戲稱對方為「老公」寫道：「I started with 《不可能錯過你》。。。等咗19年的合照 #好難形容呢刻有幾開心 #唔經唔覺原來鍾意左咁#thankyoumyfriends #哈哈哈曾經對佢有無限嘅幻想 #我第一個老公呀」
事業一鋪清袋 避走美國轉行做地產
「安心事件」曝光後，黃心穎與許志安形象插水，不少市民要求黃心穎代言的品牌停止安排她擔任代言人，否則罷買該品牌之產品。她有份拍攝的劇集則被換角，如早已完成拍攝的《法證先鋒IV》中，黃心穎正面的鏡頭全部被剪走，由湯洛雯補拍部份鏡頭。《牛下女高音》劇集即時被抽起，要延遲播放，黃心穎獻唱的《愛回家》主題曲都被切換。最終，許志安舉行記者會招待會，流淚承認錯誤，而黃心穎就於社交平台帳戶貼文並承認犯下錯誤，向大眾致歉，二人即時停工。
同年12月黃心穎遠赴美國進修，傳她改英文名到美國進修轉行做地產經紀，打算定居美國或加拿大。八個月後，她以陪家人為由回港，但一直也鮮有出現在大眾的視線之中，最多上載同三家姐黃心慧女兒的合照。
2020年，有網民目擊她與樂隊RubberBand的泥鯭同行逛街，但當時黃心穎表示二人只是普通朋友，而當時泥鯭也有一個交往多年的未婚妻。但其後泥鯭和未婚妻低調分開，而日前終於黃心穎沒有否認和泥鯭拍拖。
事件拖累姐姐事業
「安心事件」除了令兩位當時人形象大跌，黃心穎的姐姐黃心美也同樣受影響。黃心美原獲品牌贊助商安排拍攝兒童語言教育影碟宣傳片並於發佈會上播出，但該品牌最終以「為免模糊發佈會焦點」為由而取消播映。黃心美坦言工作都因而減少，收入是兩年的三分一。當時她的社交平台也被海量留言攻擊和傳媒追訪，更有傳事件令她和富貴男友馬桂烽分手。
但姐姐黃心美表示妹妹雖然是做錯了，但是她作為家人，永遠對她不離不棄：「我喺呢件事立場係佢係做錯，我知，全世界自己都知，千錯萬錯佢都係我妹，你哋想我可以點樣？我嘅立場係呢世都不離不棄。」她又指收入減少也自己都沒有辦法：「呢一行係好被動，好天搵埋落雨食，冇嘢做咪慳啲使，我夠使夠用，自己又唔大貪。」
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略
讀者留言