盤點馬國明8年客串8套劇 《新聞女王2》首集即死網民不捨：想見多幾面
2014年《老表你好hea！》首度客串演視帝
馬國明的客串生涯可追溯至2014年的《老表，你好hea！》，當時他在劇中的Daddy TV環節飾演一位視帝角色，與鍾景輝有對手戲，同樣受到注目。
2017年《使徒行者2》結局現身埋伏線
2017年《使徒行者2》中，馬國明在結局部分出場飾演魏德禮一角，為劇集埋下重要伏線。這個角色後來在《使徒行者3》中成為重要奸角，可見編劇對這個角色的重視程度。馬國明在短短幾場戲中便成功塑造出角色的神秘感，讓觀眾對後續發展充滿期待，證明了他即使在有限的戲份中也能發揮最大效果。
2023年《破毒強人》銀髮紳士挽回人氣
《破毒強人》結局最後半分鐘，馬國明以一頭銀灰色頭髮配搭紳士打扮的造型，飾演新毒販「平安哥」登場。雖然只有短短30秒的戲份，但這個驚喜現身已足以為劇集挽回不少人氣。觀眾對這個突如其來的角色感到相當興奮，紛紛討論這位神秘角色的身份和後續發展，展現了馬國明強大的觀眾號召力。
2024年《她不是你》化身御用的士佬馬明
在《她不是你》中，馬國明飾演優質的士司機「馬明」，基本上等同用真名演出。網民笑稱自從他在《降魔的》系列中飾演的士司機後，已有「馬明真係揸的士」的錯覺，加上今次再次客串的士司機角色，更被封為TVB「御用的士佬」。據知馬國明是次答應客串全因支持新進監製April，在百忙中抽空拍攝，展現其有情有義的一面。
2024年《逆天奇案2》重現法言人金師爺
馬國明在《逆天奇案2》中化身《法言人》的「金師爺」玩亂入，更重現經典金句「掂呀」，讓兩大IP劇《逆天》與《法言人》夢幻聯乘。這次跨劇集的角色串連令觀眾驚喜指數爆標，不少粉絲都為能再次見到金師爺而興奮不已。馬國明成功將這個深受觀眾喜愛的角色帶到另一套劇集中，展現了角色的延續性和他本人的演技魅力。
2025年《奪命提示》結局彩蛋揭終極反派
在《奪命提示》結局中，馬國明客串飾演終極大反派「廷狄」，神秘現身向主角們發出新的「奪命遊戲」提示。雖然角色在劇集結局才現身，但許多觀眾早已透過他在社群平台上的互動猜中他是幕後黑手。這個角色的出現為劇集增添了更多懸念，也讓觀眾對可能的續集充滿期待，證明了馬國明在營造神秘感方面的功力。
2025年《巨塔之后》首集即領便當成亡夫
《巨塔之后》中，馬國明飾演吳若希的亡夫王啟智，是劇中王家的長子。劇情安排在婚禮後，他與父親王進濤及弟弟王啟聰等人搭乘私人飛機時遭遇空難全部罹難，僅在第一集演出後便離世。這個安排讓觀眾感到相當意外，畢竟能在首集就看到視帝演出已屬難得，但角色卻如此快速下線，令人印象深刻。
馬國明親解《新聞女王2》死亡安排震撼開場
對於在《新聞女王2》中梁景仁George如此快便「領便當」，馬國明親自解釋背後原因。他表示開拍前已與總監製鍾澍佳商討角色安排，「因為第1輯佢Keep住輸畀Man姐，仲要輸到一敗塗地，所以如果第2輯Man姐都係繼續贏佢好似都冇咩意思」。鍾澍佳想了幾天後提議第一集第一場就安排George死亡，馬國明認為「好震撼，因為好少劇比較重要嘅角色第1場就死」，因此欣然接受這個創意安排。
網民熱烈回應盼見更多馬國明客串演出
《新聞女王2》播出後，網民紛紛留言表達對馬國明客串演出的喜愛，「我想見多馬國明幾面」、「如果有最佳客串獎，馬明應該攞」等留言在社交平台廣泛流傳。不少觀眾回顧他歷年來的客串作品，讚賞他每次都能在有限戲份中留下深刻印象。有網民更建議TVB應該設立「最佳客串獎」，認為馬國明絕對是當之無愧的得主，足見其客串演出深受觀眾歡迎。