盤點馬國明8年客串8套劇 《新聞女王2》首集即死網民不捨：想見多幾面

《新聞女王2》首播便讓馬國明飾演的梁景仁George意外身亡，令一眾觀眾大感震撼，紛紛在社交平台留言表示「想見多馬國明幾面」。事實上，近年來馬國明經常以客串形式現身各大劇集，每次出場都令觀眾驚喜萬分。從2014年開始，這位視帝已在8套不同劇集中擔任客串角色，角色性格迥異，展現出其精湛演技。網民更笑稱如果TVB設有「最佳客串獎」，馬國明絕對是當之無愧的得主。