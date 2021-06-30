馬國明 李國麟加入港普一族 拒用廣東話做直播 68萬網民洗耳恭聽

近年唔少香港藝人北上發展，唔識「煲冬瓜」唔緊要，「港普」原來一樣受歡迎，繼「渣渣輝」張家輝、「能太能」古天樂同「港普之母」蔡少芬在國內都吃得開之後，馬國明同李國麟都想分一杯羹！

撰文：東方新地 圖片：馬國明微博、YouTube影片截圖、蔡少芬微博、凱藝國際微博、東方新地