馬國明 李國麟加入港普一族 拒用廣東話做直播 68萬網民洗耳恭聽
近年唔少香港藝人北上發展，唔識「煲冬瓜」唔緊要，「港普」原來一樣受歡迎，繼「渣渣輝」張家輝、「能太能」古天樂同「港普之母」蔡少芬在國內都吃得開之後，馬國明同李國麟都想分一杯羹！
撰文：東方新地 圖片：馬國明微博、YouTube影片截圖、蔡少芬微博、凱藝國際微博、東方新地
馬國明加入港普戰團
圈中操得一口流利「港普」的藝人，大家一定首推古天樂、張家輝與蔡少芬，不過後浪推前浪，馬國明原來都唔弱，日前他搵埋新劇《寶寶大過天》中飾演其岳父的李國麟，一齊在微博開直播，開始前已有工作人員向他表示可以講廣東話，不過馬國明就拍心口話要講普通話。
海軍鬥水兵
馬國明與李國麟齊齊Battle港普，聽到一眾網民𢱑晒頭，期間馬國明預備了一些內地網絡語考李國麟，李國麟將「走地雞」讀成「走底氣」，不過馬國明都唔弱，其港普非常出色，就連劇名《寶寶大過天》都講成《飽飽大過天》，又將「很長」又講成「很強」。之後李國麟講土味情話，馬國明擘大個口得窿施展天然呆。
網民勸馬國明直接講廣東話
整個直播馬國明與李國麟都在自由亂咁噏，不過內地網民似乎好buy，瘋狂轉發之餘，仲讚馬國明可愛，話畀到好多歡樂大家，有網友仲話「蔡少芬失業了」，不過亦有網民聽到好辛苦，寧願二人講廣東話。最估唔到係馬國明與李國麟的港普直播，最後竟然有68萬人捧場。
古天樂「輪胎能」紅極一時
「煲冬瓜」雖然唔難學，但要真正講得純正就好有難度，特別對母語係廣東話嘅香港人來說真係唔簡單，就好似古天樂早年喺廣告入面盡哂力，都講得太有廣東腔，搞到「輪胎能」成為一時佳話……
張家輝「渣渣輝」
張家輝為內地網絡遊戲拍攝廣告，廣告一出街就大件事了，他在廣告入面以廣東腔普通話介紹自己：「大家好，我是渣渣輝…」張家輝簡被指直接向古天樂的「輪胎能」挑機！
「港普之母」蔡少芬
蔡少芬（Ada）、陳法蓉（Monica）、洪欣及朱茵近年先後進軍內地市場，她們亦因港普而鬧出不少笑話，首領蔡少芬更被封「港普之母」，去年四人宣布正式組成女團「港普 F4 」，落實拍真人騷《請吃燒烤的姐姐》，實現四人一起開燒烤店的夢想。