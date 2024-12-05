馬國明冼迪琦「養父女」17年後世紀同台 「三代同堂」合照原來仲有佢？
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25歲「香港首席美少女」冼迪琦（小迪）由童星做到台灣啦啦隊女神，於港台兩地都擁極高人氣！冼迪琦童星時期在TVB參演過高達30部劇集，其中最為人熟知嘅就莫過於在《律政新人王II》飾演馬國明嘅養女一角。雖然冼迪琦目前專注於台灣發展，但係仍不時會回港出席活動。日前（4日）冼迪琦返港出席活動時，更重遇「爸爸」馬國明同1位大前輩「三代同堂」！
冼迪琦重遇「養父馬國明」仲「三代同堂」
在最近的一個品牌活動中，「馬國明養女」冼迪琦（小迪）以《Code Geass 反叛的魯路修》中的C.C.造型亮相，她直言是「父女重逢的一天」，事關「養父馬國明」都有出席活動。2人曾在十多年前合作《律政新人王II》，小迪飾演馬國明的養女。小迪仲大讚「馬明爸爸」十年如一日，跟十多年前合作時長得一模一樣，好像吃了防腐劑！又指馬國明戲裡戲外均是個暖男，見面時即噓寒問暖，勾起不少當年做童星的回憶，仲指如果有機會回港拍劇，想再跟馬國明合作，但可以不用演父女，演兄妹也可以。
而今次的活動中，李龍基也有份出席，馬國明更笑言跟「父皇」基哥及「養女」小迪同時出席活動，簡直是「三代同堂」！馬國明又大讚小迪已長大成人、亭亭玉立，仲希望他日有女兒的話，想像小迪一樣精乖伶俐。
小迪4歲出道做童星 曾拍30部劇
1999年出生的小迪，於2003年正式童星出道，16年間曾經拍過30部TVB劇集，包括《當四葉草碰上劍尖時》、《隔世追兇》、《阿旺新傳》、《學警狙擊》、《烈火雄心3》、《巨輪》及《愛．回家之開心速遞》，更飾演過宣萱、鍾嘉欣、田蕊妮及胡杏兒等女演員的童年版。但要數到最為人印象深刻的，就不得不提她在《律政新人王II》中的演出，憑着飾演馬國明養女「辛家寶」而為人熟悉。
圖片來源：ig＠diccc0213、tvb截圖、TVB影片截圖