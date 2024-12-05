馬國明冼迪琦「養父女」17年後世紀同台 「三代同堂」合照原來仲有佢？

25歲「香港首席美少女」冼迪琦（小迪）由童星做到台灣啦啦隊女神，於港台兩地都擁極高人氣！冼迪琦童星時期在TVB參演過高達30部劇集，其中最為人熟知嘅就莫過於在《律政新人王II》飾演馬國明嘅養女一角。雖然冼迪琦目前專注於台灣發展，但係仍不時會回港出席活動。日前（4日）冼迪琦返港出席活動時，更重遇「爸爸」馬國明同1位大前輩「三代同堂」！

