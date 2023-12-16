馬國明湯洛雯結婚丨新郎哥苦練舞技將靚湯抱起轉足3個圈 深情一吻超浪漫
馬國明苦練舞技 攬實老婆轉足3個圈
靚湯於IG Post出多張當天與老公的甜蜜合照，她只是簡單寫了一句：「Forever ours 」，而一眾兄弟姊妹團們也陸續在IG發布當日的美照，其中兄弟團之一的胡鴻鈞分享婚禮上的花絮，其中一條短片就正是新郎新娘馬國明與湯洛雯在舞池中央共舞，馬國明還將湯洛雯抱起，原地轉了3個圈，最後靚湯雙手放在馬明的臉頰上，馬明與她深情一吻，顯得十分幸福。
唐詩詠長文恭喜阿哥娶老婆
這次除了「鐵馬家族」得鄭嘉穎沒有到場，其他「鐵馬家族」的成員也是馬國明婚禮的兄弟團，包括唐詩詠、林子善及黃嘉樂，唐詩詠也在IG寫道：
二哥娶老婆
我哋笑呵呵
押個韻先
真係好好好好好好好好好好好好好開心
由早上開始
除左笑
就已經喊不停
無辨法
我哋真係好開心好興奮
二哥搵到一個咁好既老婆
未來呢幾日都係婚禮嘅相
大家忍耐一下
唐詩詠林子善現場爆喊
另外當日唐詩詠現場感動到喊之外，林子善都有喊埋一份，佢係IG寫道：
馬家娶新婦
再次多謝二哥二嫂嘅安排
了解二哥為人乜都冇所謂
這個婚禮九乘係二嫂包辦
所以知道佢哋結婚嘅時候
我話有咩幫手一定要開聲
因我都好緊張二嫂太吃力
但所有流程安排婚禮佈置
沒有婚禮策劃可做到完美
咁就可以證明我呢個二嫂
絕對有驚人同超凡嘅能力
去照顧好我二哥嘅下半生
我成日講幾個冇血緣關係
但有血緣關係一樣嘅親情
話唔定係我哋已經超越咗
真心我一定會係其中一個
再一次喺度祝我二哥二嫂
白頭到老永結同心快生B
亦都再次多謝二哥選擇我
做今次佢嘅伴郎佢同我講
細佬你今日角色係我伴郎
呢種信任一切盡在不言中
I LOVE MY BIG FAMILY
高海寧接到花球超開心
至於湯洛雯姊妹團方面，藝人方面則有高海寧、蔡思貝及岑杏賢等，接花球環節更由高海寧接到！
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