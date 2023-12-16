馬國明 湯洛雯

馬國明湯洛雯結婚丨新郎哥苦練舞技將靚湯抱起轉足3個圈 深情一吻超浪漫

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馬國明與湯洛雯的婚禮在舉行前，一直保持神秘感，地點時間也不公開，今天（16日）一對新人以及親朋好友陸續在社交網站發布當日的幸福照片，新郎哥仲苦練咗…

馬國明 湯洛雯 馬國明湯洛雯
（圖片來源：@roxannetong）

馬國明苦練舞技 攬實老婆轉足3個圈

靚湯於IG Post出多張當天與老公的甜蜜合照，她只是簡單寫了一句：「Forever ours 」，而一眾兄弟姊妹團們也陸續在IG發布當日的美照，其中兄弟團之一的胡鴻鈞分享婚禮上的花絮，其中一條短片就正是新郎新娘馬國明與湯洛雯在舞池中央共舞，馬國明還將湯洛雯抱起，原地轉了3個圈，最後靚湯雙手放在馬明的臉頰上，馬明與她深情一吻，顯得十分幸福。

馬國明 湯洛雯 胡鴻鈞話係佢人生見過馬國明笑得最多最開懷嘅一日。
胡鴻鈞話係佢人生見過馬國明笑得最多最開懷嘅一日。（圖片來源：IG@ hubertwu）
馬國明 湯洛雯
（圖片來源：IG@ hubertwu）
馬國明 湯洛雯
（圖片來源：IG@ hubertwu）
馬國明 湯洛雯 抱住靚湯轉。
抱住靚湯轉。（圖片來源：IG@ hubertwu）
馬國明 湯洛雯 靚湯笑得好開心。
靚湯笑得好開心。（圖片來源：IG@ hubertwu）
馬國明 湯洛雯 最後深情人吻。
最後深情一吻。（圖片來源：IG@ hubertwu）

唐詩詠長文恭喜阿哥娶老婆

這次除了「鐵馬家族」得鄭嘉穎沒有到場，其他「鐵馬家族」的成員也是馬國明婚禮的兄弟團，包括唐詩詠、林子善及黃嘉樂，唐詩詠也在IG寫道：

二哥娶老婆
我哋笑呵呵
押個韻先
真係好好好好好好好好好好好好好開心
由早上開始
除左笑
就已經喊不停
無辨法
我哋真係好開心好興奮
二哥搵到一個咁好既老婆
未來呢幾日都係婚禮嘅相
大家忍耐一下

馬國明 湯洛雯 二人一直兄妹相稱。
二人一直兄妹相稱。（圖片來源：唐詩詠Facebook）
馬國明 湯洛雯 除咗「鐵馬家族」係兄弟團，黎諾懿、胡鴻鈞、陳敏之都係兄弟團。
除咗「鐵馬家族」係兄弟團，黎諾懿、胡鴻鈞、陳敏之都係兄弟團。（圖片來源：唐詩詠Facebook）
馬國明 湯洛雯
（圖片來源：唐詩詠Facebook）

唐詩詠林子善現場爆喊

另外當日唐詩詠現場感動到喊之外，林子善都有喊埋一份，佢係IG寫道：

馬家娶新婦
再次多謝二哥二嫂嘅安排
了解二哥為人乜都冇所謂
這個婚禮九乘係二嫂包辦
所以知道佢哋結婚嘅時候
我話有咩幫手一定要開聲
因我都好緊張二嫂太吃力
但所有流程安排婚禮佈置
沒有婚禮策劃可做到完美
咁就可以證明我呢個二嫂
絕對有驚人同超凡嘅能力
去照顧好我二哥嘅下半生
我成日講幾個冇血緣關係
但有血緣關係一樣嘅親情
話唔定係我哋已經超越咗
真心我一定會係其中一個
再一次喺度祝我二哥二嫂
白頭到老永結同心快生B
亦都再次多謝二哥選擇我
做今次佢嘅伴郎佢同我講
細佬你今日角色係我伴郎
呢種信任一切盡在不言中
I LOVE MY BIG FAMILY

馬國明 湯洛雯 「鐵馬家族」一眾人，除咗鄭嘉穎冇嚟。
「鐵馬家族」一眾人，除咗鄭嘉穎冇嚟。（圖片來源：IG@ lamtszsin413）
馬國明 湯洛雯 唐詩詠同林子善都有喊。
唐詩詠同林子善都有喊。（圖片來源：唐詩詠Facebook）
馬國明 湯洛雯 兄弟團大合照。
兄弟團大合照。（圖片來源：唐詩詠Facebook）
馬國明 湯洛雯 新郎加新娘同埋一班兄弟姊妹團合照。
新郎加新娘同埋一班兄弟姊妹團合照。（圖片來源：唐詩詠Facebook）

高海寧接到花球超開心

至於湯洛雯姊妹團方面，藝人方面則有高海寧、蔡思貝及岑杏賢等，接花球環節更由高海寧接到！

馬國明 湯洛雯 高寧接到花球。
高寧接到花球。（圖片來源：IG@ sammkoling）
馬國明 湯洛雯
（圖片來源：IG@ sammkoling）
馬國明 湯洛雯
（圖片來源：IG@ sammkoling）

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圖片來源：@roxannetong、IG@ hubertwu、唐詩詠Facebook、IG@ sammkoling

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