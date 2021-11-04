星空下的仁醫｜馬國明傳訂神級婚戒 趕娶即將35歲湯洛雯？ 馬明咁回應
近日有新劇《星空下的仁醫》熱播的馬國明（馬明），同湯洛雯（靚湯）公開戀情只有一年多，已經常傳出婚訊，本周四（4日）更有傳媒爆料，指馬明已於卡地亞訂製好婚戒，將趕在明年5月靚湯35歲生日前，同靚湯拉埋天窗！
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]
馬國明 傳訂卡地亞婚戒
47歲馬國明與34歲湯洛雯自去年6月公開認愛後，經常在社交網甜蜜放閃，靚湯更不諱言是以結婚為前提和馬明拍拖，今年5月，馬明被指已搬離與家人同住多年的太古城，改為入住靚湯位於馬鞍山的雲海別墅單位，實行同居試婚。
本周四（4日）有傳媒指馬明已訂製好著名珠寶品牌卡地亞（Cartier）的婚戒，會趁著兩人下月完成新劇的拍攝工作後，開始籌備婚禮，預計可以趕及在明年初靚湯35歲生日之前，令靚湯升呢做「馬太」。
靚湯：根本冇可能
不過靚湯在回應傳媒提問時，就否認被馬明送婚戒求婚，她指馬明近排好忙，接下來還要一次過叠兩套劇，根本無時間結婚，所以話兩人將於明年拉埋天窗，係根本無可能的事。
靚湯指結婚一定要順其自然，在兩個人覺得適合的時候，才會慢慢考慮到那個階段。靚湯又無奈表示她和馬明都是慢熱派，希望外界給兩人多些空間，讓他們可以好似普通情侶一般拍拖。
馬明：咁好笑
而馬明就以「咁好笑」來形容今次的傳聞，笑言可能傳媒見他有劇上，想幫他做宣傳，他又指如果兩人真的要結婚，他們一定會公布，所以大家不需要再去猜測。