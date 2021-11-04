星空下的仁醫｜馬國明傳訂神級婚戒 趕娶即將35歲湯洛雯？ 馬明咁回應

近日有新劇《星空下的仁醫》熱播的馬國明（馬明），同湯洛雯（靚湯）公開戀情只有一年多，已經常傳出婚訊，本周四（4日）更有傳媒爆料，指馬明已於卡地亞訂製好婚戒，將趕在明年5月靚湯35歲生日前，同靚湯拉埋天窗！

文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]