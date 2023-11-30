馬國明送過百萬大禮嚇親湯洛雯 下月婚禮地點終曝光

馬國明和湯洛雯正積極籌備下月的婚禮，繼早前2人飛到法國影婚紗相之後，昨日（29日）終於在家中完成傳統的過大禮儀式。2人事後在IG公開過大禮照片，緊緊相擁的樣子甜蜜到不得了，一對準新人更終於鬆口透露婚禮的地點……