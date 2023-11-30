馬國明送過百萬大禮嚇親湯洛雯 下月婚禮地點終曝光
馬國明湯洛雯過大禮極大排場
靚湯在IG公開多張過大禮的場面，滿廳除擺滿嫁女餅與鮑參翅肚外，枱上3排金器場面極壯觀，包括龍鳳鈪、金豬牌頸鏈、金頸鏈、金戒指和金茶具套裝等等，估計總價值都至少過百萬，完全體現出馬國明對湯洛雯有多麼的寵愛有加，令她都忍不住留言說：「咁大個女第一次見到好似流星錘咁嘅龍鳳鈪，仲有好多隻豬豬，好靚好壯觀！、「原來過大禮係咁複雜，嗰日係有少少呆咗。不過好多謝馬生嘅疼愛，同各位兄弟姊妹嘅幫手。」
圈中好友齊慶賀
靚湯更在IG限時動態公開與未婚夫馬國明的合照，2人同樣穿上紅色服裝，馬國明一邊深情望實未婚妻，靚湯一邊用手攬實對方，牆上的「囍」字再份外增添甜蜜。不少2人的圈中好友如袁偉豪、朱晨麗、豹嫂胡蓓蔚、姚子羚、譚嘉儀、楊秀惠等人都紛紛留言祝福一對準新人，高海寧留言說：「嘩～ 張相裝唔落啦！果然係過大禮！」；陳煒看到金豬後也留言說：「生一隊足球隊呀～加油！」，湯洛雯再次分享了與馬國明擁抱的甜蜜合照。
馬國明湯洛雯峇里島舉行婚禮
馬國明之前一直不願透露婚禮的確實地點，僅表示會於東南亞舉辦，並稱一切交由靚湯宣布。據報道指，馬國明和靚湯將會在峇里島舉行小型婚禮，而且只會邀請80人。有指馬國明是效法好兄弟鄭嘉穎於2018年與陳凱琳在峇里島舉行婚禮的做法，當時他都有飛去當地見證，而且過去有不少藝人都選擇在當地舉辦婚禮，全因該地隱私度高、環境優美浪漫，而且酒店內設有教堂，新人可以在美景下影到極美的婚照，完婚後更可以順便度蜜月。
馬國明暗示婚期於12月中舉行
馬國明日前出席活動時被傳媒追問婚禮詳情，他表示自己不會唱歌，但會在婚禮中跳舞，不過對於吉日一直拒絕透露，並表示靚湯不讓自己講。後來馬國明又鬆口表示自己在《新聞女王》劇集宣傳期間就要走，並辯稱不會丟下拍檔，強調自己只會走幾日，暗示在宣傳期結束前會回歸。翻查資料，《新聞女王》大結局將12月22日晚上在翡翠台播出，如果如他所說，推測2人的婚期應改會在12月中，而且是在《新聞女王》大結局之前。
湯洛雯自訂婚後默默修身成功
馬國明和湯洛雯自從在今年1月1日，正式宣布訂婚後，二人就積極籌備婚禮，早前更專程飛到法國影婚紗照，非常甜蜜！而湯洛雯近年身型時瘦時肥經常成為網上話題，有網民笑稱她是「幸福肥」，但自從訂婚後，湯洛雯的身型明顯愈來愈fit，看來已默默修身大成功，務求以最佳狀態出嫁。
馬國明甘願為準馬太禁慾
馬國明過去曾坦白指自己並非純情處男，又表示自己用電腦多數都是睇波、睇新聞和上鹹網，獲外界大讚是真性情的真男人！不過如今馬明即將成為人夫，他竟然為了靚湯而犧牲自己的興趣，被記者問及有沒有觀賞港產女優素海霖（繪麗奈）的作品，他即面都紅晒兼耍手擰頭，強調「冇喇冇喇」，又表示自己現時每天只睡幾個鐘，連婚禮也沒有時間搞，再加上他已經有老婆，所以不會看，亦不需要再看AV！
湯洛雯曾被指似素海霖
素海霖以藝名「繪麗奈」今年初在日本出道做女優，當時有不少網民指她與湯洛雯非常似樣：「我覺得佢似馬明條女靚湯」、「最初第一眼，我已經覺得似靚湯啦」、「兩個面形都闊」、「係陳瀅加湯洛雯呀！」、「更似湯洛雯，像她的失散妹妹」等等。
設禁吻令
馬國明早前在傳媒訪問中曾透露，自從向靚湯求婚成功後，雙方在工作上都有達成共識，避免接拍過於親密的戲份，以免引起嫉妒和不必要的爭執。他又表示拍戲不一定非要親吻，可以用錫臉頰或錫額頭來代替。
東南亞舉行婚禮
婚期將至，馬明早前與靚湯一同飛到法國影婚紗相，又透露現時暫定會在東南亞舉行一個小型的婚禮舉行婚禮。不過，他表示因為拍劇拍得太多結婚的場面，因此自己對於結婚沒有太大感覺，不過最重要的是靚湯喜歡就可以。他又透露，36歲的靚湯正好好調養身體為造人作準備，因此他不希望對方熬夜拍戲，兼願意將財務大權交給老婆，而自己則每個月拎零用錢。以往喜歡手錶和汽車的馬明表示，以前無論多貴的錶都會買，但如今要照顧家庭，馬明承諾以後不會再亂洗錢！
設禁吻令
馬國明早前在傳媒訪問中曾透露，自從向靚湯求婚成功後，雙方在工作上都有達成共識，避免接拍過於親密的戲份，以免引起嫉妒和不必要的爭執。他又表示拍戲不一定非要親吻，可以用錫臉頰或錫額頭來代替。
36歲湯洛雯婚期將至身形回復巔峰時期
早前有網民在法國名店野生捕獲馬國明和湯洛雯購物，更傳出靚湯「黑面」小風波，不過未婚夫馬明回港後解話，解釋未婚妻只是買不到心頭好感失望而已，又不斷大讚未婚妻湯洛雯好靚。日前，湯洛雯就在社交網以「Paris day and night」為題，上載了多張與馬明同遊法國的靚相，當中一張身穿黑色低胸短裙最為吸睛，明顯修身大成功，腰線明顯極幼，大騷S字身形，仲露出雪白美腿，非常誘人！
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