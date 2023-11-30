馬國明 湯洛雯

馬國明送過百萬大禮嚇親湯洛雯 下月婚禮地點終曝光

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馬國明和湯洛雯正積極籌備下月的婚禮，繼早前2人飛到法國影婚紗相之後，昨日（29日）終於在家中完成傳統的過大禮儀式。2人事後在IG公開過大禮照片，緊緊相擁的樣子甜蜜到不得了，一對準新人更終於鬆口透露婚禮的地點……

馬國明湯洛雯過大禮極大排場

靚湯在IG公開多張過大禮的場面，滿廳除擺滿嫁女餅與鮑參翅肚外，枱上3排金器場面極壯觀，包括龍鳳鈪、金豬牌頸鏈、金頸鏈、金戒指和金茶具套裝等等，估計總價值都至少過百萬，完全體現出馬國明對湯洛雯有多麼的寵愛有加，令她都忍不住留言說：「咁大個女第一次見到好似流星錘咁嘅龍鳳鈪，仲有好多隻豬豬，好靚好壯觀！、「原來過大禮係咁複雜，嗰日係有少少呆咗。不過好多謝馬生嘅疼愛，同各位兄弟姊妹嘅幫手。」

馬國明 湯洛雯 靚湯在IG公開多張過大禮的場面，多到擺都擺唔晒。
靚湯在IG公開多張過大禮的場面，多到擺都擺唔晒。（圖片來源：IG@roxannetong）
馬國明 湯洛雯 金器好有份量。
金器好有份量。（圖片來源：IG@roxannetong）
馬國明 湯洛雯 靚湯表示好驚喜！
靚湯表示好驚喜！（圖片來源：IG@roxannetong）

圈中好友齊慶賀

靚湯更在IG限時動態公開與未婚夫馬國明的合照，2人同樣穿上紅色服裝，馬國明一邊深情望實未婚妻，靚湯一邊用手攬實對方，牆上的「囍」字再份外增添甜蜜。不少2人的圈中好友如袁偉豪、朱晨麗、豹嫂胡蓓蔚、姚子羚、譚嘉儀、楊秀惠等人都紛紛留言祝福一對準新人，高海寧留言說：「嘩～ 張相裝唔落啦！果然係過大禮！」；陳煒看到金豬後也留言說：「生一隊足球隊呀～加油！」，湯洛雯再次分享了與馬國明擁抱的甜蜜合照。

馬國明 湯洛雯 靚湯感謝馬國明的厚愛。
靚湯感謝馬國明的厚愛。（圖片來源：IG@roxannetong）
馬國明 湯洛雯 眾星齊齊留言祝賀2人。
眾星齊齊留言祝賀2人。（圖片來源：IG@roxannetong）

馬國明湯洛雯峇里島舉行婚禮

馬國明之前一直不願透露婚禮的確實地點，僅表示會於東南亞舉辦，並稱一切交由靚湯宣布。據報道指，馬國明和靚湯將會在峇里島舉行小型婚禮，而且只會邀請80人。有指馬國明是效法好兄弟鄭嘉穎於2018年與陳凱琳在峇里島舉行婚禮的做法，當時他都有飛去當地見證，而且過去有不少藝人都選擇在當地舉辦婚禮，全因該地隱私度高、環境優美浪漫，而且酒店內設有教堂，新人可以在美景下影到極美的婚照，完婚後更可以順便度蜜月。

馬國明 湯洛雯 有指馬國明是效法好兄弟鄭嘉穎於2018年與陳凱琳在峇里島舉行婚禮的做法。
有指馬國明是效法好兄弟鄭嘉穎於2018年與陳凱琳在峇里島舉行婚禮的做法。（圖片來源：TVB影片截圖）
馬國明 湯洛雯 當時馬國明都是兄弟之一。
當時馬國明都是兄弟之一。（圖片來源：TVB影片截圖）

馬國明暗示婚期於12月中舉行

馬國明日前出席活動時被傳媒追問婚禮詳情，他表示自己不會唱歌，但會在婚禮中跳舞，不過對於吉日一直拒絕透露，並表示靚湯不讓自己講。後來馬國明又鬆口表示自己在《新聞女王》劇集宣傳期間就要走，並辯稱不會丟下拍檔，強調自己只會走幾日，暗示在宣傳期結束前會回歸。翻查資料，《新聞女王》大結局將12月22日晚上在翡翠台播出，如果如他所說，推測2人的婚期應改會在12月中，而且是在《新聞女王》大結局之前。

馬國明 湯洛雯 馬國明 二人近日為籌備婚事馬不停蹄。
馬國明和女友湯洛雯正在積極籌備婚禮。（圖片來源：IG@roxannetong）

湯洛雯自訂婚後默默修身成功

馬國明和湯洛雯自從在今年1月1日，正式宣布訂婚後，二人就積極籌備婚禮，早前更專程飛到法國影婚紗照，非常甜蜜！而湯洛雯近年身型時瘦時肥經常成為網上話題，有網民笑稱她是「幸福肥」，但自從訂婚後，湯洛雯的身型明顯愈來愈fit，看來已默默修身大成功，務求以最佳狀態出嫁。

馬國明 湯洛雯 湯洛雯 朱千雪 湯洛雯 伴娘 湯洛雯 自從訂婚後，湯洛雯的身型明顯愈來愈fit
自從訂婚後，湯洛雯的身型明顯愈來愈fit（圖片來源：IG@roxannetong）
馬國明 湯洛雯 湯洛雯 朱千雪 湯洛雯 伴娘 湯洛雯 與馬明遊法國影婚紗相，順道嘆美酒佳餚
與馬明遊法國影婚紗相，順道嘆美酒佳餚（圖片來源：IG@roxannetong）
馬國明 湯洛雯 湯洛雯 朱千雪 湯洛雯 伴娘 湯洛雯 湯洛雯亦不時曬出馬明視角
湯洛雯亦不時曬出馬明視角（圖片來源：IG@roxannetong）
馬國明 湯洛雯 湯洛雯 朱千雪 湯洛雯 伴娘 湯洛雯 湯洛雯亦不時曬出馬明視角
湯洛雯亦不時曬出馬明視角（圖片來源：IG@roxannetong）
馬國明 湯洛雯 湯洛雯 朱千雪 湯洛雯 伴娘 湯洛雯 湯洛雯亦不時曬出馬明視角
湯洛雯亦不時曬出馬明視角（圖片來源：IG@roxannetong）
馬國明 湯洛雯 湯洛雯 朱千雪 湯洛雯 伴娘 湯洛雯 靚湯看來已默默修身大成功，務求以最佳狀態出嫁
靚湯看來已默默修身大成功，務求以最佳狀態出嫁（圖片來源：IG@roxannetong）
馬國明 湯洛雯 湯洛雯 朱千雪 湯洛雯 伴娘 湯洛雯 靚湯看來已默默修身大成功，務求以最佳狀態出嫁
靚湯看來已默默修身大成功，務求以最佳狀態出嫁（圖片來源：IG@roxannetong）
馬國明 湯洛雯 湯洛雯 朱千雪 湯洛雯 伴娘 湯洛雯 靚湯早前7月時都分享過她新興趣是學跳舞，當時都明顯修身已有成果
靚湯早前7月時都分享過她新興趣是學跳舞，當時都明顯修身已有成果（圖片來源：IG@roxannetong）
馬國明 湯洛雯 湯洛雯 朱千雪 湯洛雯 伴娘 湯洛雯 湯樂瑤 24歲湯樂瑤索過家姐湯洛雯 萬聖節一件頭泳衣派福利
靚湯同馬國明公開戀情後，得到全民祝福，全因一個靚仔又孝順、一個靚女又乖巧，真係襯到絕。（圖片來源：湯洛雯IG@roxannetong）

馬國明甘願為準馬太禁慾

馬國明過去曾坦白指自己並非純情處男，又表示自己用電腦多數都是睇波、睇新聞和上鹹網，獲外界大讚是真性情的真男人！不過如今馬明即將成為人夫，他竟然為了靚湯而犧牲自己的興趣，被記者問及有沒有觀賞港產女優素海霖（繪麗奈）的作品，他即面都紅晒兼耍手擰頭，強調「冇喇冇喇」，又表示自己現時每天只睡幾個鐘，連婚禮也沒有時間搞，再加上他已經有老婆，所以不會看，亦不需要再看AV！

馬國明 湯洛雯 馬明大讚靚湯又嗲又黐身，又直言她是自己非常喜愛的類型！
馬明大讚靚湯又嗲又黐身，又直言她是自己非常喜愛的類型！（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
馬國明 湯洛雯 素海霖 繪麗奈 素海霖真係好勤力，又有新作品。
素海霖真係好勤力，又有新作品，不過馬明表示唔會睇。（圖片來源：X@FALENO_official）
馬國明 湯洛雯
（圖片來源：微博@馬國明-Kenneth）
馬國明 湯洛雯 以後只望住靚湯一個！
以後只望住靚湯一個！（圖片來源：IG@roxannetong）

湯洛雯曾被指似素海霖

素海霖以藝名「繪麗奈」今年初在日本出道做女優，當時有不少網民指她與湯洛雯非常似樣：「我覺得佢似馬明條女靚湯」、「最初第一眼，我已經覺得似靚湯啦」、「兩個面形都闊」、「係陳瀅加湯洛雯呀！」、「更似湯洛雯，像她的失散妹妹」等等。

馬國明 湯洛雯 湯洛雯 素海霖 網民指靚湯同素海霖最似係面形。
網民指靚湯同素海霖最似係面形。（圖片來源：IG@roxannetong、IG@thisisshl）
馬國明 湯洛雯 湯洛雯 素海霖 有唔少網民話第一眼已經覺得佢哋兩個好似樣。
有唔少網民話第一眼已經覺得佢哋兩個好似樣。（圖片來源：IG@roxannetong、IG@thisisshl）
馬國明 湯洛雯 湯洛雯 素海霖 兩個人笑起上嚟，唇形都好相似！
兩個人笑起上嚟，唇形都好相似！（圖片來源：IG@roxannetong、IG@thisisshl）
馬國明 湯洛雯 湯洛雯 素海霖 網民紛紛指素海霖似靚湯多過似陳瀅！
網民紛紛指素海霖似靚湯多過似陳瀅！（圖片來源：網民留言截圖）

設禁吻令

馬國明早前在傳媒訪問中曾透露，自從向靚湯求婚成功後，雙方在工作上都有達成共識，避免接拍過於親密的戲份，以免引起嫉妒和不必要的爭執。他又表示拍戲不一定非要親吻，可以用錫臉頰或錫額頭來代替。

馬國明 湯洛雯 馬國明從演以來拍過無數吻戲，包括以「契哥契妹」見稱的唐詩詠。
馬國明從演以來拍過無數吻戲，包括以「契哥契妹」見稱的唐詩詠。（圖片來源：《隱形戰隊》劇照）
馬國明 湯洛雯 湯洛雯與譚俊彥在《失憶24小時》中有場激吻戲，靚湯當時表示拍這場戲前有先知會男友馬國明。
湯洛雯與譚俊彥在《失憶24小時》中有場激吻戲，靚湯當時表示拍這場戲前有先知會男友馬國明。（圖片來源：TVB）
馬國明 湯洛雯 湯洛雯與馬國明曾經拍劇有過吻戲。
湯洛雯與馬國明曾經拍劇有過吻戲。（圖片來源：TVB）

東南亞舉行婚禮

婚期將至，馬明早前與靚湯一同飛到法國影婚紗相，又透露現時暫定會在東南亞舉行一個小型的婚禮舉行婚禮。不過，他表示因為拍劇拍得太多結婚的場面，因此自己對於結婚沒有太大感覺，不過最重要的是靚湯喜歡就可以。他又透露，36歲的靚湯正好好調養身體為造人作準備，因此他不希望對方熬夜拍戲，兼願意將財務大權交給老婆，而自己則每個月拎零用錢。以往喜歡手錶和汽車的馬明表示，以前無論多貴的錶都會買，但如今要照顧家庭，馬明承諾以後不會再亂洗錢！

馬國明 湯洛雯 馬明早前與靚湯一同飛到法國影婚紗相。
馬明早前與靚湯一同飛到法國影婚紗相。（圖片來源：IG@roxannetong）
馬國明 湯洛雯 馬明表示因為拍劇拍得太多結婚的場面，因此自己對於結婚沒有太大感覺。
馬明表示因為拍劇拍得太多結婚的場面，因此自己對於結婚沒有太大感覺。（圖片來源：《法言人》劇照）
馬國明 湯洛雯 扮新郎已經駕輕就熟。
扮新郎已經駕輕就熟。（圖片來源：《隱形戰隊》劇照）
馬國明 湯洛雯 馬國明透露現時已經避免接拍過於親密的戲份。
馬國明透露現時已經避免接拍過於親密的戲份。（圖片來源：《C9特工》劇照）

設禁吻令

馬國明早前在傳媒訪問中曾透露，自從向靚湯求婚成功後，雙方在工作上都有達成共識，避免接拍過於親密的戲份，以免引起嫉妒和不必要的爭執。他又表示拍戲不一定非要親吻，可以用錫臉頰或錫額頭來代替。

馬國明 湯洛雯 馬國明從演以來拍過無數吻戲，包括以「契哥契妹」見稱的唐詩詠。
馬國明從演以來拍過無數吻戲，包括以「契哥契妹」見稱的唐詩詠。（圖片來源：《隱形戰隊》劇照）
馬國明 湯洛雯 湯洛雯與譚俊彥在《失憶24小時》中有場激吻戲，靚湯當時表示拍這場戲前有先知會男友馬國明。
湯洛雯與譚俊彥在《失憶24小時》中有場激吻戲，靚湯當時表示拍這場戲前有先知會男友馬國明。（圖片來源：TVB）
馬國明 湯洛雯 湯洛雯與馬國明曾經拍劇有過吻戲。
湯洛雯與馬國明曾經拍劇有過吻戲。（圖片來源：TVB）

36歲湯洛雯婚期將至身形回復巔峰時期

早前有網民在法國名店野生捕獲馬國明和湯洛雯購物，更傳出靚湯「黑面」小風波，不過未婚夫馬明回港後解話，解釋未婚妻只是買不到心頭好感失望而已，又不斷大讚未婚妻湯洛雯好靚。日前，湯洛雯就在社交網以「Paris day and night」為題，上載了多張與馬明同遊法國的靚相，當中一張身穿黑色低胸短裙最為吸睛，明顯修身大成功，腰線明顯極幼，大騷S字身形，仲露出雪白美腿，非常誘人！

湯洛雯 馬國明 湯洛雯 有網友發現相背後是馬國明的身影
有網友發現相背後是馬國明的身影（圖片來源：IG@roxannetong）

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香港有甚麼週末好去處推介？

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圖片來源：IG@roxannetong、TVB、myTV SUPER、TVB、大會提供、《衝上雲霄》劇照、X@FALENO_official

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