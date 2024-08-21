馬國明湯洛雯合照放閃！靚湯笑愛人發揮天然呆本色 老公10字爆笑回應

馬國明與湯洛雯婚後經常在社交平台放閃，靚湯今日晒兩夫妻同框合照，笑指老公發揮天然呆本色：「點解可以完全冇郁過🤣我是瘋狂粉絲嗎？」不少網友表示：「老公性格老實正直才好呢，馬太識揀」 、「天然呆唔係浪得虛名㗎」 、「馬明比靚湯點咗穴」 馬明就搞笑回應：「因為諗唔到第2個表情……」

