日本預支度蜜月後落實婚期 馬國明認娶湯洛雯 已有心水結婚地點

馬國明與湯洛雯拍拖兩年幾屢傳婚訊，女有心男有意，不過就遲遲都未落實，早前二人去完日本預支蜜月，返港後關係明顯更升溫，繼湯洛雯漏口風透露有結婚計劃後，馬國明出席《無綫節目巡禮2023》時亦直認不諱明年會娶湯洛雯，確認準老襯身份。