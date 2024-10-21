馬國明為新身份狠「斷捨離」珍藏 網民猜測有喜訊要公布！

50歲馬國明去年12月與37歲湯洛雯拉埋天窗，正式「封盤」做人夫。婚後湯洛雯屢被傳有喜，今年4月時嘅照片更被指孕味濃！不過今日（21日），馬國明就突然曬出自己執屋嘅照片，仲配文稱要「迎接人生嘅新一頁」，隨即引起網民熱議！

