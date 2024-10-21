馬國明為新身份狠「斷捨離」珍藏 網民猜測有喜訊要公布！
馬國明「斷捨離」迎接新身份 老婆爆笑回應
馬國明今日在社交平台曬出執屋嘅照片，並配文表示：「正所謂：「Happy wife! Happy life!」做咗差不多一年人夫，最緊要學識『斷捨離』！」仲話要為迎接人生嘅新一頁，將珍藏放去迷你倉：「等我Pack好晒啲珍藏同雜物放入迷你倉，為咗迎接人生嘅新一頁、新身份而騰出更多空間！」瞬間引起網民熱議！
老婆湯洛雯仲爆笑回應：「真係引起咗無限想像同誤會。」
網民齊預祝馬國明榮升做人父
雖然馬國明並未透露「人生嘅新一頁」係咩，不過就引來大批網民猜測湯洛雯是否有喜，仲留言搶先恭喜：「新身份？榮升爸爸」、「新身份？要執晒啲收藏品預留間房比BB」、「係咪有好消息即將宣布」、「馬明好少寫咁長的篇幅，看來真是真是做爸爸！」、「恭喜恭喜！一定是要做爸爸了！」
網民爆笑發現馬國明收起日本女神寫真
網民除咗恭喜馬國明即將榮升人父外，亦眼利發現佢收起嘅珍藏中有「日本女神」松隆子、廣末涼子與深田恭子嘅寫真集，仲紛紛留言爆笑馬國明割愛：「我見到松隆子同酒井」、「見到啲『珍藏』」、「酒井法子冇得留低，真係慘」、「見到你啲珍藏係咪真係捨得？」、「嘩！廣末呢本《No Make》你都有，識貨！」
湯洛雯新相肚凸凸似有好消息 未急於復工去郊遊 網民心急祝福
靚靚人妻湯洛雯（Roxanne）與馬國明婚後享受二人新婚生活，閒時都會在IG更新動態。4月時靚湯分享了郊遊踩單車的照片，有眼利網民發現端倪，疑似孕味濃！
婚後生活甜蜜 湯洛雯罕曬度蜜月泳裝照
去年年底，湯洛雯和馬國明在異國風情的峇里島及香港兩地舉行了盛大的婚禮，邀請了眾多親朋好友見證他們的幸福時刻。婚禮籌備期間，馬國明忙於拍攝工作，湯洛雯則全力以赴地打理一切細節。
婚禮當天，她以一副健康勻稱的身材亮相，成為了眾人眼中的完美新孃。而在蜜月期間，她也曾分享過一些泳裝照片，展現了她的長腿和纖細腰身，讓人不禁稱羨。
網民留言猜測湯洛雯懷孕
然而，轉眼間三個月過去，湯洛雯似乎並沒有急於復出工作，而是選擇繼續享受與馬國明的甜蜜時光。在最近的郊遊照片中，她全副武裝，從頭到腳都是黑色運動裝束。
這些照片似乎是由馬國明從不同角度拍攝的，但網友的注意力卻集中在了湯洛雯的腰部。有人留言詢問：「條腰好粗、係咪有咗？」、「第二張好似有咗」、「仲踩！小心D好喎！BB！」等等。從照片中可以看出，湯洛雯的腰部確實比結婚時顯得圓潤，但她對於網友的猜測並未作出回應。