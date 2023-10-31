馬國明 湯洛雯

馬國明攜湯洛雯見「鐵馬家族」唐詩詠狂讚「準二嫂」融入家中！

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雖然距劇集《鐵馬尋橋》播出已經過去13年，但是當中的一眾演員感情依舊十分好，更組成「鐵馬家族」並經常聚會！只是近年「鐵馬家族」的成員各有各忙，即使難得聚會也會「唔齊腳」！近日「二哥」馬國明就帶「準二嫂」湯洛雯與大家見面，合照時湯洛雯更繑實唐詩詠，二人齊齊力證感情好好並冇心結！

馬國明 湯洛雯 劇集《鐵馬尋橋》播出後，一眾演員組成「鐵馬家族」。
劇集《鐵馬尋橋》播出後，一眾演員組成「鐵馬家族」。（圖片來源：網上圖片）

唐詩詠賣口乖氹掂二嫂湯洛雯

「鐵馬家族」的聚會近年經常都唔齊人，除了要湊仔的「大哥」鄭嘉穎外，「師妹」唐詩詠在馬國明認愛湯洛雯後亦甚少與「準二嫂」同場，未知是否與馬國明頻頻傳緋聞怕尷尬，因此今次二人繑實合照可謂是十分難得！而唐詩詠事後在社交平台分享合照時，更稱湯洛雯為這個家族帶來很多歡樂，又大讚：「嫂嫂好fit好靚」，氹到湯洛雯超開心留言回覆！網民更稱：「同二嫂嘅第一張合照」，「好難得詩詠同二嫂同框影相」！

馬國明 湯洛雯 馬國明帶湯洛雯出席「鐵馬家族」的聚會。
馬國明帶湯洛雯出席「鐵馬家族」的聚會。（圖片來源：IG@natalietong53）
馬國明 湯洛雯 唐詩詠對湯洛雯讚不絕口，更獲靚湯親自回覆！
唐詩詠對湯洛雯讚不絕口，更獲靚湯親自回覆！（圖片來源：IG@natalietong53）

36歲湯洛雯婚期將至身形回復巔峰時期

早前有網民在法國名店野生捕獲馬國明和湯洛雯購物，更傳出靚湯「黑面」小風波，不過未婚夫馬明回港後解話，解釋未婚妻只是買不到心頭好感失望而已，又不斷大讚未婚妻湯洛雯好靚。日前，湯洛雯就在社交網以「Paris day and night」為題，上載了多張與馬明同遊法國的靚相，當中一張身穿黑色低胸短裙最為吸睛，明顯修身大成功，腰線明顯極幼，大騷S字身形，仲露出雪白美腿，非常誘人！

湯洛雯 馬國明 湯洛雯 有網友發現相背後是馬國明的身影
有網友發現相背後是馬國明的身影（圖片來源：IG@roxannetong）

湯洛雯自訂婚後默默修身成功

馬國明和湯洛雯自從在今年1月1日，正式宣布訂婚後，二人就積極籌備婚禮，早前更專程飛到法國影婚紗照，非常甜蜜！而湯洛雯近年身型時瘦時肥經常成為網上話題，有網民笑稱她是「幸福肥」，但自從訂婚後，湯洛雯的身型明顯愈來愈fit，看來已默默修身大成功，務求以最佳狀態出嫁。

湯洛雯 馬國明 湯洛雯 自從訂婚後，湯洛雯的身型明顯愈來愈fit
自從訂婚後，湯洛雯的身型明顯愈來愈fit（圖片來源：IG@roxannetong）
湯洛雯 馬國明 湯洛雯 與馬明遊法國影婚紗相，順道嘆美酒佳餚
與馬明遊法國影婚紗相，順道嘆美酒佳餚（圖片來源：IG@roxannetong）
湯洛雯 馬國明 湯洛雯 湯洛雯亦不時曬出馬明視角
湯洛雯亦不時曬出馬明視角（圖片來源：IG@roxannetong）
湯洛雯 馬國明 湯洛雯 湯洛雯亦不時曬出馬明視角
湯洛雯亦不時曬出馬明視角（圖片來源：IG@roxannetong）
湯洛雯 馬國明 湯洛雯 湯洛雯亦不時曬出馬明視角
湯洛雯亦不時曬出馬明視角（圖片來源：IG@roxannetong）
湯洛雯 馬國明 湯洛雯 靚湯看來已默默修身大成功，務求以最佳狀態出嫁
靚湯看來已默默修身大成功，務求以最佳狀態出嫁（圖片來源：IG@roxannetong）
湯洛雯 馬國明 湯洛雯 靚湯看來已默默修身大成功，務求以最佳狀態出嫁
靚湯看來已默默修身大成功，務求以最佳狀態出嫁（圖片來源：IG@roxannetong）
湯洛雯 馬國明 湯洛雯 靚湯早前7月時都分享過她新興趣是學跳舞，當時都明顯修身已有成果
靚湯早前7月時都分享過她新興趣是學跳舞，當時都明顯修身已有成果（圖片來源：IG@roxannetong）

湯洛雯拍《隱門》被嘲似師奶又笨重

在今年6月TVB播出的劇集《隱門》裡面，湯洛雯被嘲在劇中漲爆登場，被網民指外貌大走樣，似足師奶，條頸明顯有幾截，更有網民留言指湯洛雯看來似一位未成功修身的笨重madam。

對於網友批評，靚湯早前曾曬出兩張靚相，明顯當時已默默修身成功，更不忙自嘲係「師奶仔」叫大家追劇：

「人生總是會經歷高高低低，虛心接受批評，才能進步！那時的我未能做到最好，但我會更加努力！謝謝所有有留意我演出的觀眾，好的、不好的，都袋落袋了，這湯會加油變成更好的湯​​收到很多PM支持和鼓勵，很溫暖，謝謝你們#共勉之#每天也是美好的一天#記住今晚隱門繼續睇我呢師奶仔呀」

馬國明 湯洛雯 湯洛雯 馬國明 隱門湯洛雯靚湯表示未能做到最好，但會更努力！
靚湯表示未能做到最好，但會更努力！（圖片來源：IG@roxannetong）
馬國明 湯洛雯 湯洛雯 馬國明 隱門湯洛雯
（圖片來源：IG@roxannetong）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@natalietong53、網上圖片

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