馬國明攜湯洛雯見「鐵馬家族」唐詩詠狂讚「準二嫂」融入家中！
唐詩詠賣口乖氹掂二嫂湯洛雯
「鐵馬家族」的聚會近年經常都唔齊人，除了要湊仔的「大哥」鄭嘉穎外，「師妹」唐詩詠在馬國明認愛湯洛雯後亦甚少與「準二嫂」同場，未知是否與馬國明頻頻傳緋聞怕尷尬，因此今次二人繑實合照可謂是十分難得！而唐詩詠事後在社交平台分享合照時，更稱湯洛雯為這個家族帶來很多歡樂，又大讚：「嫂嫂好fit好靚」，氹到湯洛雯超開心留言回覆！網民更稱：「同二嫂嘅第一張合照」，「好難得詩詠同二嫂同框影相」！
36歲湯洛雯婚期將至身形回復巔峰時期
早前有網民在法國名店野生捕獲馬國明和湯洛雯購物，更傳出靚湯「黑面」小風波，不過未婚夫馬明回港後解話，解釋未婚妻只是買不到心頭好感失望而已，又不斷大讚未婚妻湯洛雯好靚。日前，湯洛雯就在社交網以「Paris day and night」為題，上載了多張與馬明同遊法國的靚相，當中一張身穿黑色低胸短裙最為吸睛，明顯修身大成功，腰線明顯極幼，大騷S字身形，仲露出雪白美腿，非常誘人！
湯洛雯自訂婚後默默修身成功
馬國明和湯洛雯自從在今年1月1日，正式宣布訂婚後，二人就積極籌備婚禮，早前更專程飛到法國影婚紗照，非常甜蜜！而湯洛雯近年身型時瘦時肥經常成為網上話題，有網民笑稱她是「幸福肥」，但自從訂婚後，湯洛雯的身型明顯愈來愈fit，看來已默默修身大成功，務求以最佳狀態出嫁。
湯洛雯拍《隱門》被嘲似師奶又笨重
在今年6月TVB播出的劇集《隱門》裡面，湯洛雯被嘲在劇中漲爆登場，被網民指外貌大走樣，似足師奶，條頸明顯有幾截，更有網民留言指湯洛雯看來似一位未成功修身的笨重madam。
對於網友批評，靚湯早前曾曬出兩張靚相，明顯當時已默默修身成功，更不忙自嘲係「師奶仔」叫大家追劇：
「人生總是會經歷高高低低，虛心接受批評，才能進步！那時的我未能做到最好，但我會更加努力！謝謝所有有留意我演出的觀眾，好的、不好的，都袋落袋了，這湯會加油變成更好的湯收到很多PM支持和鼓勵，很溫暖，謝謝你們#共勉之#每天也是美好的一天#記住今晚隱門繼續睇我呢師奶仔呀」
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