馬國明攜湯洛雯見「鐵馬家族」唐詩詠狂讚「準二嫂」融入家中！

雖然距劇集《鐵馬尋橋》播出已經過去13年，但是當中的一眾演員感情依舊十分好，更組成「鐵馬家族」並經常聚會！只是近年「鐵馬家族」的成員各有各忙，即使難得聚會也會「唔齊腳」！近日「二哥」馬國明就帶「準二嫂」湯洛雯與大家見面，合照時湯洛雯更繑實唐詩詠，二人齊齊力證感情好好並冇心結！