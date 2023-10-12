湯洛雯馬國明婚期將至同遊法國 被網民撞見疑似黑面關係疑有暗湧
靚湯法國行名店疑黑面兼嬲嬲豬
有網民在法國老佛爺百貨（Galeries Lafayette）見到靚湯和馬明一起行街掃貨，但發現2人之間氣氛尷尬，從影片中可以看到，身穿短裙和大褸的湯洛雯和打扮則相對隨意的馬明，一同站在名店的櫃台前等待，不過未知是不是等待時間太長，抑或揀不到心頭好的關係，靚湯臉上明顯露出不悅表情，似乎相當不耐煩，等了一會更扁咀轉身離開，而且亦沒有理會過馬明。
網民大讚馬明24孝男朋友
馬明則一手拿着白色購物袋，一邊目光不敢離開未婚妻，當靚湯轉身離開時，他的目光也緊緊隨着她，一副頭耷耷無辜的樣子。不少網民都表示，雖然馬明大過靚湯13年，但卻一副被對方食住的樣子，睇落很好欺負：「看着好好欺負的樣子」、「馬明好隨和，24孝男朋友」、「她是生氣了嗎？怎麼臭臉了？」、「應該是店員讓他們等候太久，表情有點不耐煩了」、「老婆感覺很強勢！」、「馬明一副被吸乾了陽氣的樣子」等等。
馬國明開腔否認婚禮延期傳聞
馬國明原本打算於年底與女友湯洛雯（靚湯）結婚，靚湯近日為婚事四圍頻撲，積極瘦身準備做靚靚新娘。有傳馬國明本身打算拍完新劇《新聞女王》就專心陪靚湯搞婚禮事宜，不過有傳今次突然被TVB安排去拍新劇《飛常日誌》，搞到二人陣腳大亂，婚期有機會因此而再度延期。馬國明在接受傳媒訪問時否認傳聞，指幸好得到公司的體諒，二人婚期未有受拍攝日程影響，二人婚禮會按照原先安排進行。
湯洛雯下封口令禁提婚禮細節
馬國明指未婚妻湯洛雯（靚湯）近日頻頻為婚禮作準備，自己都有盡力幫靚湯做決定。一向對婚禮細節守口如瓶的馬國明，今日突然漏口風指將到外地拍攝婚紗相。馬國明又大爆被靚湯「訓話」：「要等阿湯批准我先講得，因為佢想保持神秘感，我唔可以再講多啲，你哋直接打畀阿湯。」
湯洛雯甜蜜36歲洩婚期
剛過了36歲生日的湯洛雯，今年生日特別有意義，日前她公開捧住最愛的獨角獸生日蛋糕的照片，笑得好開心，留言寫道：「Thanks for all the surprises and beautiful cakes❤️ #lastbirthdayasamiss」 (意指作為小姐稱謂的最後一個生日)，湯洛雯一個Hashtag令婚期曝光，再次親自證實一年內將嫁馬明做馬太，網民紛紛送上祝福。
準馬太為未來老爺慶生
其實湯洛雯近月已多次按捺不住放閃，早前她在社交網上載靚相，指自己終於放假一天，由馬國明帶他外出吃足一天，不過重點就是當日與馬國明爸爸去食私房菜慶祝生日，早已融入馬家的湯洛雯更把當日菜單曝光，上面寫住「馬爸爸生日快樂」，又拍片影住餐廳環境及食材，網民即大讚馬明是孝順仔，笑指湯洛雯是「好新抱」！
馬國明向湯洛雯求婚成功獨角獸公仔曬巨型鑽戒
馬國明一直被稱娛圈「絕世荀盤」，自從與湯洛雯宣布拍拖後，一直傳出婚訊，但是每次公開活動也否認。二人拍拖兩年，今天（1日）馬國明終於向湯洛雯求婚成功，他們分別在IG貼上同一張照片，相中是一隻獨角獸和小馬緊緊貼在一起，十分甜蜜。而獨角獸的角上有一隻巨型鑽戒，十分搶眼，湯洛雯寫道：「2023，1.1，13:14」，更與13:14分同時發帖，寓意一生一世，非常浪漫。不少圈中好友也留言祝賀，終於看見二人拉埋天窗，一小時內已有逾4萬人送上祝福。
馬國明計劃去歐洲旅行結婚
馬國明三年前因「安心事件」與黃心穎分手，不過焉知非福，之後出現的湯洛雯令他對愛情重拾信心，二人一拍即合。48歲馬國明與35歲湯洛雯拍拖兩年幾很怏便見家長，及發展至半同居關係，更屢傳婚訊，早前二人去完日本預支蜜月，返港後關係明顯更升溫，繼湯洛雯漏口風透露有結婚計劃後，馬國明終於肯認已落實結婚大計，坦言與湯洛雯有共識明年旅行結婚，他表示湯洛雯喜歡歐洲，所以他們會考慮飛去二人曾經讀書及成長的地方，即是加拿大或英國，現時計劃旅行結婚，未決定會否擺酒。
馬國明講婚訊彈出彈入遭鬧爆
但過幾日馬國明又澄清指其實當日他只話有個諗法係想出年結婚，而且係會想選擇旅行結婚，但馬國明表示唔明一個想法，記者就寫成宣布出年結婚。他表示不會揀台慶或大型騷宣布結婚，不過如果係適當時候，他才會向外宣布結婚。他指報道出街後，好多人傳訊息恭喜他。
馬國明曾表示求婚要浪漫一點
馬國明談到是否一個浪漫的人，會向對方進行求婚？他表示自己不浪漫，但他想像女仔都想要一個似樣的求婚儀式，他表示都會做。如果要揀求婚過程要一大班人還是個人？他傾向個人，可以再浪漫一點。今日公佈喜訊後，一眾圈中好友紛紛留言祝賀！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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