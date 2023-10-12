馬國明 湯洛雯

湯洛雯馬國明婚期將至同遊法國 被網民撞見疑似黑面關係疑有暗湧

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現年49歲的馬國明，與36歲女友湯洛雯（靚湯）自從於今年年初宣布婚訊之後，2人的婚期一直受到外界高度關注，不過近日馬明因要拍劇而一度傳出婚禮要延期舉行的傳聞，雖然他拍心口否認，但依然令人擔心他和靚湯的關係會受到影響。日前馬明和靚湯飛到法國疑似影婚紗相，並在行街期間被網民偶遇，不過見到的卻是靚湯向馬明嬲嬲豬兼疑似黑面的一幕……

馬國明 湯洛雯 馬國明和湯洛雯的婚期一直受到外界高度關注。
馬國明和湯洛雯的婚期一直受到外界高度關注。（圖片來源：IG@roxannetong）

靚湯法國行名店疑黑面兼嬲嬲豬

有網民在法國老佛爺百貨（Galeries Lafayette）見到靚湯和馬明一起行街掃貨，但發現2人之間氣氛尷尬，從影片中可以看到，身穿短裙和大褸的湯洛雯和打扮則相對隨意的馬明，一同站在名店的櫃台前等待，不過未知是不是等待時間太長，抑或揀不到心頭好的關係，靚湯臉上明顯露出不悅表情，似乎相當不耐煩，等了一會更扁咀轉身離開，而且亦沒有理會過馬明。

馬國明 湯洛雯 身穿短裙和大褸的湯洛雯一面無奈地望實馬明。
身穿短裙和大褸的湯洛雯一面無奈地望實馬明。（圖片來源：小紅書圖片）
馬國明 湯洛雯 期間靚湯明顯表情不悅，馬明一臉擔心望實未婚妻。
期間靚湯明顯表情不悅，馬明一臉擔心望實未婚妻。（圖片來源：小紅書圖片）
馬國明 湯洛雯 她等了一會更扁咀轉身離開，而且亦沒有理會過馬明。
她等了一會更扁咀轉身離開，而且亦沒有理會過馬明。（圖片來源：小紅書圖片）

網民大讚馬明24孝男朋友

馬明則一手拿着白色購物袋，一邊目光不敢離開未婚妻，當靚湯轉身離開時，他的目光也緊緊隨着她，一副頭耷耷無辜的樣子。不少網民都表示，雖然馬明大過靚湯13年，但卻一副被對方食住的樣子，睇落很好欺負：「看着好好欺負的樣子」、「馬明好隨和，24孝男朋友」、「她是生氣了嗎？怎麼臭臉了？」、「應該是店員讓他們等候太久，表情有點不耐煩了」、「老婆感覺很強勢！」、「馬明一副被吸乾了陽氣的樣子」等等。

馬國明 湯洛雯 網民大讚馬明真係好錫未婚妻！
網民大讚馬明真係好錫未婚妻！（圖片來源：IG@roxannetong）

馬國明開腔否認婚禮延期傳聞

馬國明原本打算於年底與女友湯洛雯（靚湯）結婚，靚湯近日為婚事四圍頻撲，積極瘦身準備做靚靚新娘。有傳馬國明本身打算拍完新劇《新聞女王》就專心陪靚湯搞婚禮事宜，不過有傳今次突然被TVB安排去拍新劇《飛常日誌》，搞到二人陣腳大亂，婚期有機會因此而再度延期。馬國明在接受傳媒訪問時否認傳聞，指幸好得到公司的體諒，二人婚期未有受拍攝日程影響，二人婚禮會按照原先安排進行。

馬國明 湯洛雯 馬國明開腔回應傳聞，指婚期未有受到拍攝檔期影響，將如常進行。
馬國明開腔回應傳聞，指婚期未有受到拍攝檔期影響，將如常進行。（圖片來源：IG@roxannetong）

湯洛雯下封口令禁提婚禮細節

馬國明指未婚妻湯洛雯（靚湯）近日頻頻為婚禮作準備，自己都有盡力幫靚湯做決定。一向對婚禮細節守口如瓶的馬國明，今日突然漏口風指將到外地拍攝婚紗相。馬國明又大爆被靚湯「訓話」：「要等阿湯批准我先講得，因為佢想保持神秘感，我唔可以再講多啲，你哋直接打畀阿湯。」

馬國明 湯洛雯 馬國明 二人近日為籌備婚事馬不停蹄。
二人近日為籌備婚事馬不停蹄。（圖片來源：IG@roxannetong）
馬國明 湯洛雯都急急瘦身，由「飛湯」變返「靚湯」。
湯洛雯都急急瘦身，由「飛湯」變返「靚湯」。（圖片來源：IG@roxannetong）

湯洛雯甜蜜36歲洩婚期

剛過了36歲生日的湯洛雯，今年生日特別有意義，日前她公開捧住最愛的獨角獸生日蛋糕的照片，笑得好開心，留言寫道：「Thanks for all the surprises and beautiful cakes❤️ #lastbirthdayasamiss」 (意指作為小姐稱謂的最後一個生日)，湯洛雯一個Hashtag令婚期曝光，再次親自證實一年內將嫁馬明做馬太，網民紛紛送上祝福。

馬國明 湯洛雯 湯 湯洛雯心情勁靚笑得好甜。
湯洛雯心情勁靚笑得好甜。（圖片來源：IG@roxannetong）
馬國明 湯洛雯 湯 湯洛雯一個Hashtag自爆是最後一個單身生日。
湯洛雯一個Hashtag自爆是最後一個單身生日。（圖片來源：IG@roxannetong）
馬國明 湯洛雯 湯洛雯 湯 網民一睇就明。
網民一睇就明。（圖片來源：IG@roxannetong）
馬國明 湯洛雯 湯 林子善老婆Kary已經改口叫湯洛雯做二嫂，湯洛雯亦欣然回應。
林子善老婆Kary已經改口叫湯洛雯做二嫂，湯洛雯亦欣然回應。（圖片來源：IG@roxannetong）
馬國明 湯洛雯 湯 湯洛雯與馬明早已同居，其中一張湯洛雯身穿睡衣捧蛋糕許願的照片，被指是由馬明操刀。
湯洛雯與馬明早已同居，其中一張湯洛雯身穿睡衣捧蛋糕許願的照片，被指是由馬明操刀。（圖片來源：IG@roxannetong）

準馬太為未來老爺慶生

其實湯洛雯近月已多次按捺不住放閃，早前她在社交網上載靚相，指自己終於放假一天，由馬國明帶他外出吃足一天，不過重點就是當日與馬國明爸爸去食私房菜慶祝生日，早已融入馬家的湯洛雯更把當日菜單曝光，上面寫住「馬爸爸生日快樂」，又拍片影住餐廳環境及食材，網民即大讚馬明是孝順仔，笑指湯洛雯是「好新抱」！

馬國明 湯洛雯 湯 湯洛雯自爆馬明終於放假帶佢出去食好西。
湯洛雯自爆馬明終於放假帶佢出去食好西。（圖片來源：IG@roxannetong）
馬國明 湯洛雯 湯 每次出po提起「他」，湯洛雯都sweet到爆。
每次出po提起「他」，湯洛雯都sweet到爆。（圖片來源：IG@roxannetong）
馬國明 湯洛雯 湯 湯洛雯自爆為馬明爸爸慶祝生日，仲公開私房菜單。
湯洛雯自爆為馬明爸爸慶祝生日，仲公開私房菜單。（圖片來源：IG@roxannetong）
馬國明 湯洛雯 湯 網民以為湯洛雯叫馬明做「爸爸」。
網民以為湯洛雯叫馬明做「爸爸」。（圖片來源：IG@roxannetong）
馬國明 湯洛雯 湯洛雯 湯 被讚是好新抱。
被讚是好新抱。（圖片來源：IG@roxannetong）
馬國明 湯洛雯 湯 網民催湯洛雯同馬明快些生B。
網民催湯洛雯同馬明快些生B。（圖片來源：IG@roxannetong）
馬國明 湯洛雯 湯 準人妻湯洛雯湯早前撇低馬明遊日，大晒手上的戒指。
準人妻湯洛雯湯早前撇低馬明遊日，大晒手上的戒指。（圖片來源：IG@roxannetong）
馬國明 湯洛雯 湯 湯洛雯以男友視覺拍片，將成為馬太的她心情大靚仲好好胃口。
湯洛雯以男友視覺拍片，將成為馬太的她心情大靚仲好好胃口。（圖片來源：IG@roxannetong）

馬國明向湯洛雯求婚成功獨角獸公仔曬巨型鑽戒

馬國明一直被稱娛圈「絕世荀盤」，自從與湯洛雯宣布拍拖後，一直傳出婚訊，但是每次公開活動也否認。二人拍拖兩年，今天（1日）馬國明終於向湯洛雯求婚成功，他們分別在IG貼上同一張照片，相中是一隻獨角獸和小馬緊緊貼在一起，十分甜蜜。而獨角獸的角上有一隻巨型鑽戒，十分搶眼，湯洛雯寫道：「2023，1.1，13:14」，更與13:14分同時發帖，寓意一生一世，非常浪漫。不少圈中好友也留言祝賀，終於看見二人拉埋天窗，一小時內已有逾4萬人送上祝福。

馬國明 湯洛雯 巨型鑽戒。
巨型鑽戒。（圖片來源：IG＠Roxannetong）

馬國明計劃去歐洲旅行結婚

馬國明三年前因「安心事件」與黃心穎分手，不過焉知非福，之後出現的湯洛雯令他對愛情重拾信心，二人一拍即合。48歲馬國明與35歲湯洛雯拍拖兩年幾很怏便見家長，及發展至半同居關係，更屢傳婚訊，早前二人去完日本預支蜜月，返港後關係明顯更升溫，繼湯洛雯漏口風透露有結婚計劃後，馬國明終於肯認已落實結婚大計，坦言與湯洛雯有共識明年旅行結婚，他表示湯洛雯喜歡歐洲，所以他們會考慮飛去二人曾經讀書及成長的地方，即是加拿大或英國，現時計劃旅行結婚，未決定會否擺酒。

馬國明 湯洛雯 湯洛雯和馬國明日前在愛巢開聖誕派對。
湯洛雯和馬國明日前在愛巢開聖誕派對。（圖片來源：IG＠Roxannetong）
馬國明 湯洛雯與馬國明一早夾晒口供，日前她先向傳媒透露有意結婚。
湯洛雯與馬國明一早夾晒口供，日前她先向傳媒透露有意結婚。（圖片來源：IG@roxannetong）

馬國明講婚訊彈出彈入遭鬧爆

但過幾日馬國明又澄清指其實當日他只話有個諗法係想出年結婚，而且係會想選擇旅行結婚，但馬國明表示唔明一個想法，記者就寫成宣布出年結婚。他表示不會揀台慶或大型騷宣布結婚，不過如果係適當時候，他才會向外宣布結婚。他指報道出街後，好多人傳訊息恭喜他。

馬國明 湯洛雯有份主演的電影《忽然心動》日前舉行首映禮，馬國明都在捧女友場。
湯洛雯有份主演的電影《忽然心動》日前舉行首映禮，馬國明都在捧女友場。（圖片來源：IG@roxannetong）

馬國明曾表示求婚要浪漫一點

馬國明談到是否一個浪漫的人，會向對方進行求婚？他表示自己不浪漫，但他想像女仔都想要一個似樣的求婚儀式，他表示都會做。如果要揀求婚過程要一大班人還是個人？他傾向個人，可以再浪漫一點。今日公佈喜訊後，一眾圈中好友紛紛留言祝賀！

馬國明 湯洛雯 朱敏瀚、黃翠如和袁偉豪等紛紛留言祝賀。
朱敏瀚、黃翠如和袁偉豪等紛紛留言祝賀。（圖片來源：facebook留言區）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@roxannetong、myTV SUPER、TVB、大會提供、《衝上雲霄》劇照、

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