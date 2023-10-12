湯洛雯馬國明婚期將至同遊法國 被網民撞見疑似黑面關係疑有暗湧

現年49歲的馬國明，與36歲女友湯洛雯（靚湯）自從於今年年初宣布婚訊之後，2人的婚期一直受到外界高度關注，不過近日馬明因要拍劇而一度傳出婚禮要延期舉行的傳聞，雖然他拍心口否認，但依然令人擔心他和靚湯的關係會受到影響。日前馬明和靚湯飛到法國疑似影婚紗相，並在行街期間被網民偶遇，不過見到的卻是靚湯向馬明嬲嬲豬兼疑似黑面的一幕……