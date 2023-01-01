馬國明正式封盤 湯洛雯曬巨型求婚戒指閃爆網友
馬國明向湯洛雯求婚成功獨角獸公仔曬巨型鑽戒
馬國明一直被稱娛圈「絕世荀盤」，自從與湯洛雯宣布拍拖後，一直傳出婚訊，但是每次公開活動也否認。二人拍拖兩年，今天（1日）馬國明終於向湯洛雯求婚成功，他們分別在IG貼上同一張照片，相中是一隻獨角獸和小馬緊緊貼在一起，十分甜蜜。而獨角獸的角上有一隻巨型鑽戒，十分搶眼，湯洛雯寫道：「2023，1.1，13:14」，更與13:14分同時發帖，寓意一生一世，非常浪漫。不少圈中好友也留言祝賀，終於看見二人拉埋天窗，一小時內已有逾4萬人送上祝福。
馬國明計劃去歐洲旅行結婚
馬國明三年前因「安心事件」與黃心穎分手，不過焉知非福，之後出現的湯洛雯令他對愛情重拾信心，二人一拍即合。48歲馬國明與35歲湯洛雯拍拖兩年幾很怏便見家長，及發展至半同居關係，更屢傳婚訊，早前二人去完日本預支蜜月，返港後關係明顯更升溫，繼湯洛雯漏口風透露有結婚計劃後，馬國明終於肯認已落實結婚大計，坦言與湯洛雯有共識明年旅行結婚，他表示湯洛雯喜歡歐洲，所以他們會考慮飛去二人曾經讀書及成長的地方，即是加拿大或英國，現時計劃旅行結婚，未決定會否擺酒。
馬國明講婚訊彈出彈入遭鬧爆
但過幾日馬國明又澄清指其實當日他只話有個諗法係想出年結婚，而且係會想選擇旅行結婚，但馬國明表示唔明一個想法，記者就寫成宣布出年結婚。他表示不會揀台慶或大型騷宣布結婚，不過如果係適當時候，他才會向外宣布結婚。他指報道出街後，好多人傳訊息恭喜他。
馬國明曾表示求婚要浪漫一點
馬國明談到是否一個浪漫的人，會向對方進行求婚？他表示自己不浪漫，但他想像女仔都想要一個似樣的求婚儀式，他表示都會做。如果要揀求婚過程要一大班人還是個人？他傾向個人，可以再浪漫一點。今日公佈喜訊後，一眾圈中好友紛紛留言祝賀！
常見問題
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