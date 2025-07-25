馬國明罕曬超可愛童年踢波照 網民集體錯fo：以為係關禮傑個仔！
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51歲馬國明向來喜愛踢足球，一向是圈中數一數二足球發燒友嘅佢仲係明星足球隊成員之一，更不時跟住大隊參與比賽。日前（25日）馬國明就在社交平台激罕曬出童年踢波照，唔少網民都被馬明幼時圓碌碌嘅可愛樣融化，但係亦有人點錯相爆笑表示以為係關禮傑個仔……
馬國明罕曬童年照呻忙到冇時間踢波
日前他激罕在社交平台曬出多張兒時在公園踢足球嘅照片，並感性發文，他寫道：「細個嗰時好鍾意踢波，都有諗過就算唔係全職球員，至少都可以組隊波同朋友keep住鍛鍊下啩？」馬明坦言因平日工作忙碌，連睡眠時間也不足，有時更「喺車上面瞓到唔知個人去咗邊」，只能靠拍戲角色提醒自己尚有其他理想。他更表示：「如果有多一日假，我會好好整理我嘅Bucket List，一有時間就可以Take Action﹗」字裡行間流露出對追夢的渴望，而相中3、4歲的他架勢十足，已展現出對足球的熱愛。
網民集體錯fo：以為係關禮傑個仔！
帖文一出，除了吸引大批粉絲讚好，最大的亮點竟然是馬國明的童年樣貌！不少網民看過照片後，都驚訝地表示馬國明小時候的樣子，竟然與現年62歲的「不老男神」關禮傑猶如餅印。其中一位網民的留言「細個成個關禮傑咁」更引爆笑彈，獲得大量認同。其他網民紛紛附和：「真係好似，第一眼以為係關禮傑分享童年照」、「笑死，個嘴同個樣都勁似」、「唔講以為係關禮傑個仔」、「兩位都係男神，原來細個已經有明星相！」
撰文：東方新地圖片來源：ig@kennethmkm資料或影片來源：原文刊於新假期