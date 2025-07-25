馬國明罕曬超可愛童年踢波照 網民集體錯fo：以為係關禮傑個仔！

51歲馬國明向來喜愛踢足球，一向是圈中數一數二足球發燒友嘅佢仲係明星足球隊成員之一，更不時跟住大隊參與比賽。日前（25日）馬國明就在社交平台激罕曬出童年踢波照，唔少網民都被馬明幼時圓碌碌嘅可愛樣融化，但係亦有人點錯相爆笑表示以為係關禮傑個仔……