馬國明蕭正楠曹永廉7月開騷「進軍江門」 海報造型曝光網民熱議

馬國明昨日在社交網公布與蕭正楠、曹永廉將於7月25日舉行《馬國明x蕭正楠x曹永廉2026「三生有幸」演唱會巡迴》江門站，延續上月佛山騷的熱潮。三人穿上超人戰衣造型的海報曝光後，曹永廉被安排坐在最底層，被另外兩人騎住的搞笑畫面立即引起網民熱議。馬國明在貼文中大力宣傳江門站演出，強調港風情懷和鐵三角合體的賣點，但網民反應卻出現兩極化討論。