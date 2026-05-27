馬國明蕭正楠曹永廉7月開騷「進軍江門」 海報造型曝光網民熱議
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馬國明昨日在社交網公布與蕭正楠、曹永廉將於7月25日舉行《馬國明x蕭正楠x曹永廉2026「三生有幸」演唱會巡迴》江門站，延續上月佛山騷的熱潮。三人穿上超人戰衣造型的海報曝光後，曹永廉被安排坐在最底層，被另外兩人騎住的搞笑畫面立即引起網民熱議。馬國明在貼文中大力宣傳江門站演出，強調港風情懷和鐵三角合體的賣點，但網民反應卻出現兩極化討論。
馬國明宣布江門站演唱會海報曝光
馬國明在社交網發布演唱會海報，三人穿上綠紅藍超人戰衣造型，其中曹永廉被安排坐在最底層，馬國明和蕭正楠兩人騎在他身上。馬國明配文寫道「江門老友記，青春赴約啦！鐵三角合體，港風情懷拉滿，三生有幸相逢，老友同台温暖開唱～江門的粉絲，準備好一起大合唱了嗎？」這個特別的造型設計立即成為討論焦點，不少網民認為能夠反映曹永廉的真實境況，形容十分搞笑。
三人延續佛山騷熱潮進軍江門
三人繼上月在佛山舉行《最佳拍檔神馬隊友音樂會》大受港劇迷歡迎後，決定將合作騷變成巡演模式。今次江門站定於7月25日舉行，標誌著三人正式開展巡迴演唱會計劃。馬國明強調今次演出主打港風情懷，希望與江門粉絲一起重溫經典港劇回憶。三人在佛山站的成功為今次江門站奠定良好基礎，預料會吸引不少港劇迷專程前往支持。
曹永廉海報造型成網民討論焦點
海報中曹永廉被安排坐在最底層的造型引起網民廣泛討論，有網民留言「個坐姿堅係玩江門」、「江門風味」等調侃性評論。部分網民對海報設計感到意外，表示「原來係真，以為係惡搞圖」、「好少見演唱會海報係咁」。亦有網民發揮創意，建議「要求邀請『江門古天樂』擔任特別嘉賓」，顯示網民對江門這個地點有特別的聯想和玩味。
網民反應兩極化票價成關注點
網民對演唱會的反應呈現兩極化，支持者表示「我準備好重溫阿廉嘅事業巔峰了」、「180江門抵玩」，認為價錢合理值得支持。但亦有網民質疑演出內容，留言「演唱會？唱咩歌？」、「送到未必有人睇，仲話買」等負面評論。有網民關注票價問題，表示「如果Price係4位數，應該會有價值」，反映對演唱會定價的期望。部分網民更直接表達不滿，認為「唔好搞d老人家啦」，對三人的演出能力存疑。
資料或影片來源：原文刊於新假期