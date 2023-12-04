馬國明大方回應鄭嘉穎有骨言論 13字解答「嘥時間」背後原因
馬國明大方回應鄭嘉穎有骨言論：你唔熟佢可能覺得佢好寸
鄭嘉穎早前就不和傳聞作出回應，不過就句句都超有骨。今次輪到馬國明現身說法，就好大方回應：「係呀，我又覺得呢單嘢好奇怪囉，仲係好似啲記者同我講好似早兩日先傳，我唔知係咪就係就今日新聞女王宣傳，所以早兩日就寫單咁嘅嘢出嚟，我又唔好明點解會寫咗不和囉！」
「咁首先佢依家係三個小朋友嘅Daddy啦，所以其實好多時食飯佢嚟唔到係大家都好明白，所以我又唔覺得有啲乜嘢特別要咁樣講不和囉，其次，如果你熟嘉穎嘅人，你就知道佢講嘢係咩事啦，你唔熟佢可能覺得佢好寸，但其實你熟佢就唔係，你明佢意思就唔係嗰樣嘢㗎啦！」
馬國明高EQ回應「嘥時間」：幾時有時間嘥嘅，你嚟搵我哋呀！
提到鄭嘉穎談及近年缺席「鐵馬」聚會時，竟直接以「嘥時間」回應，馬國明高EQ為好友解話：「我成日話啲嘢大家唔係好明嘉穎講嘢個方式，我哋明就冇乜嘢，大家都明，幾時有時間嘥嘅，你嚟搵我哋呀！」
他又解釋鄭嘉穎已成三子之父，照料家庭非常忙碌：「因為你要明白，佢依家湊住三個小朋友，咁又有個家庭，其實佢真係好忙，佢冇乜時間，但我哋其實我哋最熟嘅朋友係乜嘢呢，就係你幾時有時間嘥咪搵我哋囉，其實最熟嘅朋友反而係咁樣！」
馬國明自爆會搵朋友攝時間
訪問期間，馬國明又自認衰仔，會搵朋友攝時間，但認為真朋友就係會唔介意：「其實我都試過嘅，你唔好話，我有時都好衰嘅，可能我喺元朗或者屯門拍嘢，中間有兩個鐘頭 break呢，我就搵可能嗰頭有個好熟嘅朋友，我就會搵佢，我話『喂你得唔得人呀，使唔使開工呀』，我試過有一次我朋友真係話『我唔想開工呀，我喺屋企呀，你上嚟呀，上到屋企飲杯咖啡』你難聽啲講就好似搵人攝時間咁，但係其實如果你真係明白真係friend呢，其實係冇所謂㗎！」
馬國明爆笑拆解「不和」意思：通常都係錢或者女人
「你諗下點解我同嘉穎不和，男人同男人不和，通常都係錢或者女人嘅啫，咁我同佢又唔係追埋同一個女仔，錢佢又大把（你都好多呀！）我唔多，我雖然我唔多，但我又唔需要問佢借，即係我意思我同佢又唔會有錢銀瓜葛，咁點會不和，兩個男人無啦不乜鬼和，兩個都咁大男人。（會唔會WhatsApp同鄭嘉穎講返聲）呢啲嘢唔使講啦，但係特登講咪仲奇怪，大家心照就明。」
被問《鐵馬家族》群組多唔多出聲，「間唔中囉，又唔會成日嘅，因為其實阿子善又有個女，家樂佢有好多時飛返大陸做嘢，咁其實個group都唔係成日會講嘢嘅，譬如兩個月後，有人生日問會唔會出嚟食飯，即係嗰陣時先會講返多啲嘢喇喺個group入面，如果唔係平時都唔會成日講嘢。」
馬國明大讚靚湯：佢一定係比我叻！
最近都見到湯洛雯過大禮排場好勁，大家都話好誇張，馬國明笑指：「其實又唔係好誇張，我睇好多人po 出嚟嗰啲，大家都差唔多，嗰唔覺特別誇張，同埋始終一生人一次嘛，點都要試一次嘅，開心錢嚟嘅，使得開心嘅！」
另外，他又甜爆以老婆叫靚湯，大讚老婆好叻：「因為我近排拍晒《飛常日誌》啦，我盡量幫多啲手，原來真係好多鎖碎嘢要做，我都好佩服我老婆佢自己搞咗好多嘢，因為佢冇請wedding planer，好多嘢都係自己安排，我都好佩服佢，佢好叻呀！如果畀我搞，我一早就發咗脾氣。（有冇鬧交？）冇，我哋之前已經講咗唔好因為呢啲嘢鬧交，同埋佢係好叻㗎，佢處理呢啲鎖碎嘢係好叻，佢一定係比我叻，某程度上佢幫到我好多呢一類嘅嘢，我好弱，濕濕碎嘅嘢搞唔掂。」
鄭嘉穎傳與馬國明不和 句句有骨大耍太極：唔好再問
早前傳出馬國明將會與湯洛雯遠赴峇里舉行婚禮，當鄭嘉穎被問到會否出席婚禮時，鄭嘉穎就即刻話：「婚禮如果係香港就機會大啲嘅，但如果係外面，要離開香港，我就有啲窄窄地，因為就未必走得開啦。」當記者追問會否另外約馬國明出嚟祝賀其結婚，鄭嘉穎就話「自己有分數」，又問身旁曹敏莉「邊個電話響」避答問題。當記者嘗試打圓場問係唔係馬國明打嚟，鄭嘉穎就馬上回指：「佢話你唔好再問啦你，佢話你夠喇！」不少網民見到鄭嘉穎的回應，都紛紛留言指鄭嘉穎冇風度，又小家：「呢個男人好小氣！ 更年期！每句說話都冇大將之風！ 呸」、「做男人，做到咁冇風度，可能佢結婚時，馬明冇到或禮金少」、「鄭嘉穎真的沒有男人的風範」等。
鄭嘉穎親揭缺席鐵馬聚會真相 回應句句有骨
唐詩詠早前上傳了「鐵馬家族」最新聚會合照，合照中可見馬國明、湯洛雯、林子善和唐詩詠等人都有出席，唯獨「大哥」鄭嘉穎就沒有現身聚會。對於多次缺席「鐵馬家族」聚會一事，鄭嘉穎早前出席活動時親口作出回應。鄭嘉穎回應指家庭和家庭都是常缺席聚會的原因之一，他又指發現人生到了一個不同的階段，每天就只有24小時，他直指假如是浪費時間的事都不會去做，會寧願將時間放在更值得的地方上。鄭嘉穎又坦言自己喜歡安靜的環境，一直都不怕孤獨，反而要去適應「熱鬧」，如果要想去湊熱鬧，都要視乎與誰一起去熱鬧。
回應與馬國明不和傳聞：有啲嘢係要取捨
當被問到與馬國明不和傳聞，鄭嘉穎就指大家都識咗咁多年，都冇話唔啱，只不過大家去到不同的階段，要去做不同的事情。鄭嘉穎亦指對方都會明白，有些事情是需要取捨的。
多次缺席鐵馬聚會 連黃家樂婚禮都無影
有網民發現自從2021年的新年飯局，鄭嘉穎就沒有再出現於「鐵馬家族」的聚會。「鐵馬家族」的馬國明、林子善都有擔任黃家樂婚禮的「兄弟團」，就連唐詩詠都超有義氣穿西裝反串做「兄弟」，但鄭嘉穎就連人影都唔見。
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