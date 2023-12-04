馬國明大方回應鄭嘉穎有骨言論 13字解答「嘥時間」背後原因

鄭嘉穎早前出席活動，被問到會否出席馬國明婚禮時，講明「唔同階段做唔同嘅嘢，有啲嘢係要取捨」， 句句有骨惹起網民熱議！馬國明今日出席《新聞女王》宣傳時，亦大方回應鄭嘉穎的有骨言論，仲處處維護兄弟，認真抵讚！