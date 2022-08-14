馬國明被陳敏之踢爆係「裙腳仔」 連出爆戶口都係媽咪名

陳敏之個人Youtube節目《Chi Chat》一直受到廣泛網民的關注，在最新一集邀請了有「絕世筍盤」之稱的馬國明為嘉賓。兩人在節目中分享自己眼中的對方時，陳敏之大爆馬國明原來是媽寶一名，甚至連出糧戶口都是媽媽名義？