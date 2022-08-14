馬國明被陳敏之踢爆係「裙腳仔」 連出爆戶口都係媽咪名
馬國明被陳敏之踢爆為媽寶
陳敏之個人Youtube節目《Chi Chat》最新一集邀請馬國明當嘉賓，兩人節目一開始便分享自己眼中對方的形象如何。陳敏之表示自己眼中的馬國明是「離曬譜嘅孝順」。她表示馬國明曾經提及自己出糧戶口為母親名義，而且馬國明經常希望母親為自己安排一切：「佢咩都話俾我聽係媽咪，媽咪買衫、媽咪買袋，媽咪媽咪媽咪……」
陳敏之越講越開心，提及到當年因為馬國明孝順而發生的趣事。陳敏之回憶道：「有一次放飯，佢突然拎咗個銀包仔出嚟畀錢，跟住係隻龜嚟，個散紙包係隻龜。我直情驚訝！你知我心直口快，同你唔使掩飾，咁醜樣嘅隻龜！」 結果發現原來該錢包為馬國明媽媽的禮物，令陳敏之當場連番道歉。
直言不介意網民看法 被公司逼開IG、微博
馬國明在節目中亦表示自己很少看留言區，亦不太介意網民的看法，坦言不會因為網民的批評並不會太影響到自己。馬國明更大爆自己其實不太喜歡玩社交平台，認為社交平台很無聊，自己之所以會開設社交平台賬戶亦是因為公司要求，所以才在逼於無奈的情況下加入IG和微博。
熱愛足球 連杜琪峯都係波友
一直出名喜歡足球的馬國明，在節目中亦分享道自己的波友人緣極廣。他表示他經常跟徐榮、蕭正楠等人踢球，其中馬國明的波友名單中最令人意外的非杜琪峯杜Sir莫屬。馬國明表示自己簡中會跟杜Sir踢球，互相切磋球技。
節目中大膽自爆自己濫情？
節目到尾聲的時候，馬國明突然大爆自己十分濫情，一度嚇親陳敏之！在陳敏之問到馬國明最喜歡的球員的時候，馬國明表示：「好多喎，好難只係揀一個喎，最近就法老王沙拿，但我都中意C朗，我又中意美斯，你知道我好濫㗎！」 一講到足球就滔滔不絕，看來馬國明真係好喜歡足球呢！
即睇陳敏之訪問馬國明精彩片段
即睇陳敏之訪問馬國明精彩片段
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