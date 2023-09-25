飛常日誌︱馬國明開腔回應婚禮延期傳聞 靚湯嬲豬落封口令

TVB再開拍與航空業題材有關的劇集，新劇原來唔係《衝上雲霄》續作，由馬國明、蔡思貝、高海寧和洪永城等人主演的TVB新劇《飛常日誌》在機場進行開鏡拜神儀式。對於有傳今次TVB急召馬國明拍新劇，而影響到他與湯洛雯的婚期，馬國明就傳聞首次開腔作出回應！