飛常日誌︱馬國明開腔回應婚禮延期傳聞 靚湯嬲豬落封口令
馬國明開腔否認婚禮延期傳聞
馬國明原本打算於年底與女友湯洛雯（靚湯）結婚，靚湯近日為婚事四圍頻撲，積極瘦身準備做靚靚新娘。有傳馬國明本身打算拍完新劇《新聞女王》就專心陪靚湯搞婚禮事宜，不過有傳今次突然被TVB安排去拍新劇《飛常日誌》，搞到二人陣腳大亂，婚期有機會因此而再度延期。馬國明在接受傳媒訪問時否認傳聞，指幸好得到公司的體諒，二人婚期未有受拍攝日程影響，二人婚禮會按照原先安排進行。
湯洛雯下封口令禁提婚禮細節
馬國明指未婚妻湯洛雯（靚湯）近日頻頻為婚禮作準備，自己都有盡力幫靚湯做決定。一向對婚禮細節守口如瓶的馬國明，今日突然漏口風指將到外地拍攝婚紗相。馬國明又大爆被靚湯「訓話」：「要等阿湯批准我先講得，因為佢想保持神秘感，我唔可以再講多啲，你哋直接打畀阿湯。」
大方恭喜舊愛黃心穎結婚
當被問到舊愛黃心穎與泥猛入紙結婚，更有傳雙喜臨門一事，馬國明就大方恭喜對方，指有朋友結婚都一定恭喜。不過馬國明就回應指不清楚黃心穎是否雙喜臨門，表示無論「一個喜定兩個喜」都恭喜對方。
新劇《飛常日誌》開鏡 曾被傳為《衝上雲霄3》
今次為了慶祝香港國際機場啟用25週年，TVB將會與機管會合作開拍航空題材的劇集《飛常日誌》，全劇十集，並將於香港國際機場內進行全實景拍攝。卡士陣容方面就將由馬國明擔正，率領洪永城、朱敏瀚、蔡思貝、高海寧、郭柏妍等人演出。馬國明就解釋今次新劇並非外間所傳的《衝上雲霄》續集，新劇主題有關機場管理，與《衝上雲霄》系列無關。
卡士薄弱惹網民不滿 陳豪客串撐場
消息傳出後，不少網民都紛紛留言狠批卡士太薄弱、毫無吸引力，並指蔡思貝加入劇組是最大敗筆，認為應該將蔡思貝換成李佳芯出演：「啲主角陣容一點吸引力也沒有」、「唔想睇蔡思貝啊」、「若蔡思貝換上李佳芯就好了」等。未知是否因為網民狠批卡士不夠吸引力，原本未有在出演名單上的陳豪，今日突然現身開鏡禮，表示將會客串劇集出演機場管理局主席一職，只有一場戲份。
陳豪將返深圳拍《企業強人》
問到《飛常日誌》中不是扮演飛機師，小朋友會否失望？陳豪透露都會的，但又指因為正拍攝《企業強人》，之後要去深圳拍攝，希望聖誕前完成同小朋友過聖誕，老婆陳茵媺亦會帶小朋友回內地探班。
蔡思貝回應網民惡評：冇乜所謂
在新劇中飾演馬國明前妻的蔡思貝，二人將會在劇中有甜蜜戲份，對於網民批評不想看到蔡思貝加入劇組一事，蔡思貝就大方作出回應，指「係第一日嘅事，冇乜所謂，鍾意睇就睇。」
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