馬國明

飛常日誌︱馬國明開腔回應婚禮延期傳聞 靚湯嬲豬落封口令

最新娛聞
Keith

廣告

TVB再開拍與航空業題材有關的劇集，新劇原來唔係《衝上雲霄》續作，由馬國明、蔡思貝、高海寧和洪永城等人主演的TVB新劇《飛常日誌》在機場進行開鏡拜神儀式。對於有傳今次TVB急召馬國明拍新劇，而影響到他與湯洛雯的婚期，馬國明就傳聞首次開腔作出回應！

馬國明 由馬國明、蔡思貝、高海寧和洪永城等人主演的TVB新劇《飛常日誌》在機場進行開鏡拜神儀式。
由馬國明、蔡思貝、高海寧和洪永城等人主演的TVB新劇《飛常日誌》在機場進行開鏡拜神儀式。（圖片來源：大會提供）

馬國明開腔否認婚禮延期傳聞

馬國明原本打算於年底與女友湯洛雯（靚湯）結婚，靚湯近日為婚事四圍頻撲，積極瘦身準備做靚靚新娘。有傳馬國明本身打算拍完新劇《新聞女王》就專心陪靚湯搞婚禮事宜，不過有傳今次突然被TVB安排去拍新劇《飛常日誌》，搞到二人陣腳大亂，婚期有機會因此而再度延期。馬國明在接受傳媒訪問時否認傳聞，指幸好得到公司的體諒，二人婚期未有受拍攝日程影響，二人婚禮會按照原先安排進行。

馬國明開腔回應傳聞，指婚期未有受到拍攝檔期影響，將如常進行。
馬國明開腔回應傳聞，指婚期未有受到拍攝檔期影響，將如常進行。（圖片來源：大會提供）

湯洛雯下封口令禁提婚禮細節

馬國明指未婚妻湯洛雯（靚湯）近日頻頻為婚禮作準備，自己都有盡力幫靚湯做決定。一向對婚禮細節守口如瓶的馬國明，今日突然漏口風指將到外地拍攝婚紗相。馬國明又大爆被靚湯「訓話」：「要等阿湯批准我先講得，因為佢想保持神秘感，我唔可以再講多啲，你哋直接打畀阿湯。」

馬國明 二人近日為籌備婚事馬不停蹄。
二人近日為籌備婚事馬不停蹄。（圖片來源：IG@roxannetong）
馬國明 湯洛雯都急急瘦身，由「飛湯」變返「靚湯」。
湯洛雯都急急瘦身，由「飛湯」變返「靚湯」。（圖片來源：IG@roxannetong）

大方恭喜舊愛黃心穎結婚

當被問到舊愛黃心穎與泥猛入紙結婚，更有傳雙喜臨門一事，馬國明就大方恭喜對方，指有朋友結婚都一定恭喜。不過馬國明就回應指不清楚黃心穎是否雙喜臨門，表示無論「一個喜定兩個喜」都恭喜對方。

新劇《飛常日誌》開鏡 曾被傳為《衝上雲霄3》

今次為了慶祝香港國際機場啟用25週年，TVB將會與機管會合作開拍航空題材的劇集《飛常日誌》，全劇十集，並將於香港國際機場內進行全實景拍攝。卡士陣容方面就將由馬國明擔正，率領洪永城、朱敏瀚、蔡思貝、高海寧、郭柏妍等人演出。馬國明就解釋今次新劇並非外間所傳的《衝上雲霄》續集，新劇主題有關機場管理，與《衝上雲霄》系列無關。

馬國明 衝上雲霄3 衝上雲霄 tvb 衝上雲霄 網民都話新劇劇名《壯志驕陽》老土又奇怪。
早前曾經有傳新劇劇名為《壯志驕陽》。（圖片來源：網上圖片）
衝上雲霄3 《衝上雲霄》第一輯，馬國明仲係由學員做起！
《衝上雲霄》第一輯，馬國明仲係由學員做起！（圖片來源：TVB）

卡士薄弱惹網民不滿 陳豪客串撐場

消息傳出後，不少網民都紛紛留言狠批卡士太薄弱、毫無吸引力，並指蔡思貝加入劇組是最大敗筆，認為應該將蔡思貝換成李佳芯出演：「啲主角陣容一點吸引力也沒有」、「唔想睇蔡思貝啊」、「若蔡思貝換上李佳芯就好了」等。未知是否因為網民狠批卡士不夠吸引力，原本未有在出演名單上的陳豪，今日突然現身開鏡禮，表示將會客串劇集出演機場管理局主席一職，只有一場戲份。

陳豪將返深圳拍《企業強人》

問到《飛常日誌》中不是扮演飛機師，小朋友會否失望？陳豪透露都會的，但又指因為正拍攝《企業強人》，之後要去深圳拍攝，希望聖誕前完成同小朋友過聖誕，老婆陳茵媺亦會帶小朋友回內地探班。

馬國明 陳豪客串做機場管理局主席。
陳豪客串做機場管理局主席。（圖片來源：大會提供）

蔡思貝回應網民惡評：冇乜所謂

在新劇中飾演馬國明前妻的蔡思貝，二人將會在劇中有甜蜜戲份，對於網民批評不想看到蔡思貝加入劇組一事，蔡思貝就大方作出回應，指「係第一日嘅事，冇乜所謂，鍾意睇就睇。」

馬國明 衝上雲霄3 衝上雲霄 tvb 衝上雲霄 網民都認為《衝上雲霄》的靈魂為吳鎮宇和張智霖，對新劇沒有二人出演感到失望。
網民都認為《衝上雲霄》的靈魂為吳鎮宇和張智霖，對新劇沒有二人出演感到失望。（圖片來源：《衝上雲霄》劇照）
馬國明 衝上雲霄3 衝上雲霄 tvb 衝上雲霄 貝遊歐洲 蔡思貝 貝遊歐洲 見到人哋影結婚相，思貝都表示自己好恨嫁！
唔少網民直情話「唔想睇蔡思貝」（圖片來源：TVB）
馬國明 衝上雲霄3 衝上雲霄 tvb 衝上雲霄
（圖片來源：網民留言截圖）
馬國明 衝上雲霄3 衝上雲霄 tvb 衝上雲霄
（圖片來源：網民留言截圖）
馬國明 衝上雲霄3 衝上雲霄 tvb 衝上雲霄
（圖片來源：網民留言截圖）
馬國明 衝上雲霄3 衝上雲霄 tvb 衝上雲霄
（圖片來源：網民留言截圖）
馬國明 衝上雲霄3 衝上雲霄 tvb 衝上雲霄
（圖片來源：網民留言截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：myTV SUPER、TVB、大會提供、《衝上雲霄》劇照、IG@jacquelinebwong、IG@roxannetong

讀者留言

熱門文章

 