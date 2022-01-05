馬國明承諾解約力撐黃智雯攞視后 網民：唔通係離巢預告？

無綫《萬千星輝頒獎典禮2021》日前已圓滿舉行，其中入圍視后最後五強的黃智雯，在頒獎禮前一個訪問中，曾獲馬國明力撐攞視后，當時馬國明更豪言：「佢唔攞獎，我解約！」現在視后大獎花落林夏薇，令有不少網民重提這段訪問，有網民希望馬國明不要「找數」，亦有網友笑指：「馬明講到咁大，唔通係離巢預告？」