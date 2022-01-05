馬國明承諾解約力撐黃智雯攞視后 網民：唔通係離巢預告？
無綫《萬千星輝頒獎典禮2021》日前已圓滿舉行，其中入圍視后最後五強的黃智雯，在頒獎禮前一個訪問中，曾獲馬國明力撐攞視后，當時馬國明更豪言：「佢唔攞獎，我解約！」現在視后大獎花落林夏薇，令有不少網民重提這段訪問，有網民希望馬國明不要「找數」，亦有網友笑指：「馬明講到咁大，唔通係離巢預告？」
文：東方新地｜圖：[email protected] USA Official、[email protected]、[email protected]_manman、[email protected]、《萬千星輝頒獎典禮2021》截圖
馬國明：公司爭佢一個視后
早前《萬千星輝頒獎典禮2021》最後5強誕生時，馬國明和黃智雯曾一同接受無綫《東張西望》訪問，曾和黃智雯多次做拍檔、私底下亦勁friend的馬國明，直言睇好智雯攞視后，更揚言：「公司爭佢一個視后，佢唔攞獎，我解約！」馬國明此話一出，黃智雯即爆笑直言：「玩到咁大？我好大壓力！」
視后結果出爐 馬明嗌失落
現在視后大獎已由林夏薇奪得，有不少網民重提馬國明和黃智雯這段訪問，有網民希望馬國明不要「找數」，更話「通常要解咗舊約後再傾簽新約」、「吹水only」等，但亦有網民笑指：「馬明講到咁大，唔通係離巢預告？」、「佢想解約返大陸拍戲」、「希望他講得出做得到」等等。而馬國明回覆傳媒查問時，就話好失落，唔回應喇。