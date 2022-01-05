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馬國明承諾解約力撐黃智雯攞視后 網民：唔通係離巢預告？

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撰文：東方新地

無綫《萬千星輝頒獎典禮2021》日前已圓滿舉行，其中入圍視后最後五強的黃智雯，在頒獎禮前一個訪問中，曾獲馬國明力撐攞視后，當時馬國明更豪言：「佢唔攞獎，我解約！」現在視后大獎花落林夏薇，令有不少網民重提這段訪問，有網民希望馬國明不要「找數」，亦有網友笑指：「馬明講到咁大，唔通係離巢預告？」

文：東方新地｜圖：[email protected] USA Official、[email protected][email protected]_manman、[email protected]、《萬千星輝頒獎典禮2021》截圖

馬國明：公司爭佢一個視后

早前《萬千星輝頒獎典禮2021》最後5強誕生時，馬國明和黃智雯曾一同接受無綫《東張西望》訪問，曾和黃智雯多次做拍檔、私底下亦勁friend的馬國明，直言睇好智雯攞視后，更揚言：「公司爭佢一個視后，佢唔攞獎，我解約！」馬國明此話一出，黃智雯即爆笑直言：「玩到咁大？我好大壓力！」

在訪問中馬國明大讚黃智雯一直以來表現都非常好。（圖片來源：YouTube@TVB USA Official）
在訪問中馬國明大讚黃智雯一直以來表現都非常好。（圖片來源：[email protected] USA Official）
更話公司爭佢一個視后！（圖片來源：YouTube@TVB USA Official）
更話公司爭佢一個視后！（圖片來源：[email protected] USA Official）
揚言黃智雯攞唔到獎，佢就解約！（圖片來源：YouTube@TVB USA Official）
揚言黃智雯攞唔到獎，佢就解約！（圖片來源：[email protected] USA Official）
黃智雯都話佢玩得太大！（圖片來源：YouTube@TVB USA Official）
黃智雯都話佢玩得太大！（圖片來源：[email protected] USA Official）
馬國明奪獎繼續天然呆。（圖片來源：無綫節目截圖）
最後馬國明憑《星空下的仁醫》獲得「最受歡迎電視男角色」獎，奪獎時繼續天然呆。（圖片來源：《萬千星輝頒獎典禮2021》截圖）
但黃智雯就慘食白果。（圖片來源：IG@wong_manman）
但黃智雯就慘食白果。（圖片來源：[email protected]_manman）

視后結果出爐 馬明嗌失落

現在視后大獎已由林夏薇奪得，有不少網民重提馬國明和黃智雯這段訪問，有網民希望馬國明不要「找數」，更話「通常要解咗舊約後再傾簽新約」、「吹水only」等，但亦有網民笑指：「馬明講到咁大，唔通係離巢預告？」、「佢想解約返大陸拍戲」、「希望他講得出做得到」等等。而馬國明回覆傳媒查問時，就話好失落，唔回應喇。

馬國明和黃智雯曾合作拍過《降魔的》系列及《使徒行者3》等多部劇集。（圖片來源：IG@kennethmkm）
馬國明和黃智雯曾合作拍過《降魔的》系列及《使徒行者3》等多部劇集。（圖片來源：[email protected]
兩人私底下亦勁老友。（圖片來源：IG@kennethmkm）
兩人私底下亦勁老友。（圖片來源：[email protected]
黃智雯憑劇集《把關者們》入圍視后，但最後拍檔陳自瑤攞到最佳女配角獎，丁子朗同羅天宇亦攞到飛躍進步男藝員獎，只得她慘食白果。（圖片來源：IG@wong_manman）
黃智雯憑劇集《把關者們》入圍視后，但最後拍檔陳自瑤攞到最佳女配角獎，丁子朗同羅天宇亦攞到飛躍進步男藝員獎，只得她慘食白果。（圖片來源：[email protected]_manman）
黃智雯早前曾表入到五強已經當贏咗。（圖片來源：IG@wong_manman）
黃智雯早前曾表示入到視后五強已經當贏咗。（圖片來源：[email protected]_manman）
在無綫已做咗22年的馬國明，今年繼續劇接劇，剛拍完劇集《隱形戰隊》，又立即同出爐視后林夏薇開拍新劇《法言人》。（圖片來源：IG@kennethmkm）
在無綫已做了22年的馬國明，今年繼續劇接劇，剛拍完劇集《隱形戰隊》，又立即同出爐視后林夏薇開拍新劇《法言人》。（圖片來源：[email protected]
雖然熒幕上馬國明同黃智雯做過唔少次情侶，但私下兩人都各自有另一半，黃智雯有個拍拖9年的男友Anthony，馬國明和湯洛雯自前年6月公開認愛後，亦經常被人催婚，非常Sweet。（圖片來源：IG@roxannetong）
雖然熒幕上馬國明同黃智雯做過唔少次情侶，但私下兩人都各自有另一半，黃智雯有個拍拖9年的男友Anthony，馬國明和湯洛雯自前年6月公開認愛後，亦經常被人催婚，非常Sweet。（圖片來源：[email protected]

即睇《萬千星輝頒獎典禮2021》最後5強誕生 馬明竟然話佢冇視后就解約？！

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