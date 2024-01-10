49歲馬國明化超深眼線影相 撞樣Anson Lo嚇親網民：得罪咗化妝師
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49歲視帝馬國明在與湯洛雯結婚後，立即返回香港和內地投入工作，努力賺錢。早前（9日）有內地網民在小紅書上分享了馬國明為一本內地雜誌進行拍攝。令人驚訝的是，有人指出照片中的馬國明與MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）撞樣，引起了網上熱烈討論！
馬國明濃妝畫超深眼線撞樣Anson Lo！
在這組照片中，馬國明化了一個很濃的妝容，他的臉部明顯變得更白，並且畫了眼線，與平時的形象截然不同。有網民轉發了這些照片，並表示無法接受馬國明呢個新look，大家熟悉的「天然呆馬明」好似得罪咗化妝師！另一方面，也有人指出馬國明化妝太濃，與Anson Lo撞樣：「這個妝容…他是一位演員，不是偶像現在這個妝容讓他看起來像香港男團MIRROR的盧瀚霆…」、「好可怕啊」、「好似公公」、「一把年紀還化這個妝」
40歲陳國峰化濃妝造型激似Anson Lo
其實除咗馬明似Anson Lo，已離巢的40歲陳國峰在電視劇《超能使者》中飾演奸到出汁的「黑二代」Dickson賀逸熹，其出位造型經常化上濃妝，塗厚粉又搽唇膏，仲畫埋眼線，造型非常出位，更被指撞樣Mirror成員Anson Lo盧瀚霆，因此有網民封他做「無綫Anson Lo」！
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圖片來源：微博圖片、TVB《超能使者》截圖