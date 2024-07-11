19歲「馬場竹昇妹」溫紫雅遭舊愛偷拍不雅影片勒索30萬 要報警求助
「馬場竹昇妹」公開被前男友勒索經歷
「馬場竹昇妹」Gia透露與前男友Ivan是在一年前透過朋友介紹認識，由於情投意合好快就發展成為情侶，她以長文憶述：「對的，我被勒索了。我被前男友勒索了。我一年前經朋友嘅介紹底下認識Ivan，大家好情投意合，好快就發展成男女朋友關係。後來情變之後，聽朋友講述原來佢曾經用不同嘅名字結識新朋友，我起疑心之後，就没有再理會Ivan。」
遭偷拍不雅照片、影片及身份證
據Gia描述，其前男友Ivan不僅要求她支付30萬元以贖回不雅的影片和照片，還要求與她繼續保持性關係：「一年後，我收到他發來偷拍的不雅影片、片段、身份證照片以及家庭住址（我從來沒有提供過），要求繼續與他發生性關係，以及支付大約30萬元贖回照片和影片。」
朋友也成為牽連對象
更甚的是，Ivan還利用相同的手法威脅Gia的朋友，試圖從他們那裡獲取更多關於她的個人信息。「後來得知原來Ivan有以同樣形式，用身份證照片及家庭地址要挾介紹人（我好朋友）提供我嘅身份信息，但當其時我係完全唔知情。」溫紫雅無奈地說，並公開與前男友的對話截圖。
呼籲大家：一定唔可以退縮！
最終溫紫雅選擇報警尋求幫助，並表示之後若再有進展，會向大家交代。天盟娛樂隨後代發新聞稿，證實警方已於9日凌晨2時09分接獲相關報案，目前案件仍在調查中。溫紫雅最後呼籲：「倘若有任何朋友收到涉案的不雅照片，以及關於我的個人身份訊息，請立即刪除以及請勿廣傳，以免助長不法分子肆虐。最後嘅最後倘若大家遇到咁嘅情況，一定唔可以退縮，並立即向警方求助。」
馬場竹昇妹Gia Wan 性感現身馬場引關注
今年初有社交網專頁po出了一輯馬場靚女相，當中一位「馬場竹昇妹」就引起網民熱烈討論，並極速被起底，原來這位「馬場竹昇妹」名叫Gia Wan，中文名溫紫雅，是香港和馬來西亞混血兒，04年10月出世，至今只有19歲，擁有健康膚色，被網民勁讚為黑肉靚女，亦有網民指她撞樣巔峰時期的李珊珊。
夢想成立珠寶設計公司
Gia現時正在讀大學，同時亦有兼職做Model，性格熱情外向，她曾透露自己的夢想是在大學畢業後，成立一間珠寶設計公司，努力打造自家品牌。
曾休學一年周遊列國
Gia在IG不時周遊列國，並大派超性感水著福利，現時已吸引了近5萬名Followers。她曾在大學時期選擇休學一年，讓自己經歷整整一年的 Gap Year 去四處遊歷，可見家境不俗。
多才多藝愛打高爾夫球
從Gia的IG可以發現她識彈鋼琴和結他，亦識得畫畫，十分多才多藝。她亦好鍾意戶外運動，閒時會打高爾夫球，亦有打網球和做瑜伽。