馬場竹昇妹

19歲「馬場竹昇妹」溫紫雅遭舊愛偷拍不雅影片勒索30萬 要報警求助

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東方新地 - 即時娛樂

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被網民稱為「馬場竹昇妹」的19歲混血網紅溫紫雅（Gia），自年初以超性感造型現身馬場後即人氣急升，近日她突然自爆遭到前男友偷拍不雅影片及照片，並勒索高達約30萬元的金額！

「馬場竹昇妹」公開被前男友勒索經歷

「馬場竹昇妹」Gia透露與前男友Ivan是在一年前透過朋友介紹認識，由於情投意合好快就發展成為情侶，她以長文憶述：「對的，我被勒索了。我被前男友勒索了。我一年前經朋友嘅介紹底下認識Ivan，大家好情投意合，好快就發展成男女朋友關係。後來情變之後，聽朋友講述原來佢曾經用不同嘅名字結識新朋友，我起疑心之後，就没有再理會Ivan。」

馬場竹昇妹 「馬場竹昇妹」Gia不時在社交平台上分享性感靚相。（圖片來源：IG@baewinawtn）
「馬場竹昇妹」Gia不時在社交平台上分享性感靚相。（圖片來源：IG@baewinawtn）
馬場竹昇妹 水著相吸引大批粉絲讚好。（圖片來源：IG@baewinawtn）
水著相吸引大批粉絲讚好。（圖片來源：IG@baewinawtn）

遭偷拍不雅照片、影片及身份證

據Gia描述，其前男友Ivan不僅要求她支付30萬元以贖回不雅的影片和照片，還要求與她繼續保持性關係：「一年後，我收到他發來偷拍的不雅影片、片段、身份證照片以及家庭住址（我從來沒有提供過），要求繼續與他發生性關係，以及支付大約30萬元贖回照片和影片。」

馬場竹昇妹 Gia目前年僅19歲。（圖片來源：IG@baewinawtn）
Gia目前年僅19歲。（圖片來源：IG@baewinawtn）

朋友也成為牽連對象

更甚的是，Ivan還利用相同的手法威脅Gia的朋友，試圖從他們那裡獲取更多關於她的個人信息。「後來得知原來Ivan有以同樣形式，用身份證照片及家庭地址要挾介紹人（我好朋友）提供我嘅身份信息，但當其時我係完全唔知情。」溫紫雅無奈地說，並公開與前男友的對話截圖。

馬場竹昇妹 Gia公開與前男友的對話截圖。（圖片來源：IG@baewinawtn）
Gia公開與前男友的對話截圖。（圖片來源：IG@baewinawtn）

呼籲大家：一定唔可以退縮！

最終溫紫雅選擇報警尋求幫助，並表示之後若再有進展，會向大家交代。天盟娛樂隨後代發新聞稿，證實警方已於9日凌晨2時09分接獲相關報案，目前案件仍在調查中。溫紫雅最後呼籲：「倘若有任何朋友收到涉案的不雅照片，以及關於我的個人身份訊息，請立即刪除以及請勿廣傳，以免助長不法分子肆虐。最後嘅最後倘若大家遇到咁嘅情況，一定唔可以退縮，並立即向警方求助。」

馬場竹昇妹 Gia講述被勒索經歷，所用背景照片相信是在律師陪同下報警時所拍。（圖片來源：IG@baewinawtn）
Gia講述被勒索經歷，所用背景照片相信是在律師陪同下報警時所拍。（圖片來源：IG@baewinawtn）

馬場竹昇妹Gia Wan 性感現身馬場引關注

今年初有社交網專頁po出了一輯馬場靚女相，當中一位「馬場竹昇妹」就引起網民熱烈討論，並極速被起底，原來這位「馬場竹昇妹」名叫Gia Wan，中文名溫紫雅，是香港和馬來西亞混血兒，04年10月出世，至今只有19歲，擁有健康膚色，被網民勁讚為黑肉靚女，亦有網民指她撞樣巔峰時期的李珊珊。

馬場竹昇妹 Gia當日以澎湃造型現身馬場，被攝影師捕獲後，即引起網民關注。（圖片來源：IG@baewinawtn）
Gia當日以澎湃造型現身馬場，被攝影師捕獲後，即引起網民關注。（圖片來源：IG@baewinawtn）
馬場竹昇妹 有賽馬媒體活躍分享馬場觀眾靚相，其中一輯引起過千讚好網絡哄動。（圖片來源：馬場Boss畫面截圖）
有賽馬媒體活躍分享馬場觀眾靚相，其中一輯引起過千讚好網絡哄動。（圖片來源：馬場Boss畫面截圖）
馬場竹昇妹 有網民指Gia（左）撞樣巔峰時期的李珊珊（右）。（圖片來源：IG@baewinawtn / 新傳媒照片庫）
有網民指Gia（左）撞樣巔峰時期的李珊珊（右）。（圖片來源：IG@baewinawtn / 新傳媒照片庫）

夢想成立珠寶設計公司

Gia現時正在讀大學，同時亦有兼職做Model，性格熱情外向，她曾透露自己的夢想是在大學畢業後，成立一間珠寶設計公司，努力打造自家品牌。

馬場竹昇妹 Gia現時是大學生亦是Model。（圖片來源：IG@baewinawtn）
Gia現時是大學生亦是Model。（圖片來源：IG@baewinawtn）
馬場竹昇妹 Gia不時在IG大派性感水著福利。（圖片來源：IG@baewinawtn）
Gia不時在IG大派性感水著福利。（圖片來源：IG@baewinawtn）

曾休學一年周遊列國

Gia在IG不時周遊列國，並大派超性感水著福利，現時已吸引了近5萬名Followers。她曾在大學時期選擇休學一年，讓自己經歷整整一年的 Gap Year 去四處遊歷，可見家境不俗。

馬場竹昇妹 Gia不時周遊列國（圖片來源：IG@baewinawtn）
Gia不時周遊列國（圖片來源：IG@baewinawtn）

多才多藝愛打高爾夫球

從Gia的IG可以發現她識彈鋼琴和結他，亦識得畫畫，十分多才多藝。她亦好鍾意戶外運動，閒時會打高爾夫球，亦有打網球和做瑜伽。

馬場竹昇妹 Gia愛旅遊亦愛戶外運動，興趣十分廣泛。（圖片來源：IG@baewinawtn）
Gia愛旅遊亦愛戶外運動，興趣十分廣泛。（圖片來源：IG@baewinawtn）
馬場竹昇妹 （圖片來源：IG@baewinawtn）
（圖片來源：IG@baewinawtn）
馬場竹昇妹 （圖片來源：IG@baewinawtn）
（圖片來源：IG@baewinawtn）
馬場竹昇妹 （圖片來源：IG@baewinawtn）
（圖片來源：IG@baewinawtn）
馬場竹昇妹 （圖片來源：IG@baewinawtn）
（圖片來源：IG@baewinawtn）
馬場竹昇妹 （圖片來源：IG@baewinawtn）
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馬場竹昇妹 （圖片來源：IG@baewinawtn）
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馬場竹昇妹 （圖片來源：IG@baewinawtn）
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馬場竹昇妹 （圖片來源：IG@baewinawtn）
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馬場竹昇妹 （圖片來源：IG@baewinawtn）
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馬場竹昇妹 （圖片來源：IG@baewinawtn）
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馬場竹昇妹 （圖片來源：IG@baewinawtn）
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馬場竹昇妹 （圖片來源：IG@baewinawtn）
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馬場竹昇妹 （圖片來源：IG@baewinawtn）
（圖片來源：IG@baewinawtn）
馬場竹昇妹 （圖片來源：IG@baewinawtn）
（圖片來源：IG@baewinawtn）

撰文：東方新地圖片來源：IG@baewinawtn

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