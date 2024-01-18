馬場竹昇妹極速被起底 原來係19歲混血索Model IG勁多性感靚相
廣告
近日有社交網專頁po出了一輯馬場靚女相，當中一位「馬場竹昇妹」就引起網民熱烈討論，並極速被起底，原來她年僅19歲，仲係一位混血Model，在IG有勁多性感靚相！
馬場竹昇妹Gia Wan 係大馬＋香港混血兒
這位「馬場竹昇妹」名叫Gia Wan，中文名溫紫雅，是香港和馬來西亞混血兒，04年10月出世，至今只有19歲，擁有健康膚色，被網民勁讚為黑肉靚女，亦有網民指她撞樣巔峰時期的李珊珊。
夢想成立珠寶設計公司
Gia現時正在讀大學，同時亦有兼職做Model，性格熱情外向，她曾透露自己的夢想是在大學畢業後，成立一間珠寶設計公司，努力打造自家品牌。
曾休學一年周遊列國
Gia在IG不時周遊列國，並大派超性感水著福利，吸引了約3.8萬名Followers。她曾在大學時期選擇休學一年，讓自己經歷整整一年的 Gap Year 去四處遊歷，可見家境不俗。
多才多藝愛打高爾夫球
從Gia的IG可以發現她識彈鋼琴和結他，亦識得畫畫，十分多才多藝。她亦好鍾意戶外運動，閒時會打高爾夫球，亦有打網球和做瑜伽。
仲有Gia其他靚相：
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：IG@baewinawtn、新傳媒照片庫