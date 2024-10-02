56歲馬德鐘換衫片下身「激凸」兩父子顏值屢被討論 網民：勁過好多後生仔！

56歲的TVB視帝馬德鐘，一直以來都保持著健碩的身材，隨著年齡增長，男人味十足，可以話係「美麗50路」中佬代表！最近，他在社交平台上傳了一個快速換裝的影片，引起廣泛關注，事關影片中馬德鐘似乎唔小心下身「激凸」！

