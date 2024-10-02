56歲馬德鐘換衫片下身「激凸」兩父子顏值屢被討論 網民：勁過好多後生仔！
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56歲的TVB視帝馬德鐘，一直以來都保持著健碩的身材，隨著年齡增長，男人味十足，可以話係「美麗50路」中佬代表！最近，他在社交平台上傳了一個快速換裝的影片，引起廣泛關注，事關影片中馬德鐘似乎唔小心下身「激凸」！
馬德鐘棉質短褲疑不經意展現「雄風」
馬德鐘近日在社交平台發布一條換裝影片，一改往日形象穿上了家居服，展示一套黑色貼身T恤搭配灰色棉質短褲的休閒裝扮，不料卻疑似意外展現了下身「小馬德鐘」，下身的凸顯部分尤為引人注目，他更型爆說：「你抵估我喇！」！隨後，他迅速變換成一套西裝，展現出不同的成熟魅力，令人眼前一亮。
網民大讚：勁過好多後生仔！
馬德鐘的影片令網民大為驚喜，紛紛留言讚賞「更型更索」「馬神太帥了」「西裝太帥了」「穿西裝最帥氣的熟男哥哥」，其中不乏使用何伯的名言「勁過好多後生仔！」來形容他的魅力。
兩父子顏值屢被討論
8月時，有內地網民在佛山野生捕獲馬德鐘與兒子，兩父子的外貌再次被網民討論，有網民更說：「馬德鐘和他爸爸」，暗示馬德鐘兒子外表比爸爸老。其他網民留言：「就60都咁型仔」「真係逆齡」「馬德鐘個仔個樣仲老過老豆」
圖片來源：ig＠joema_tak_chung資料或影片來源：原文刊於NewMonday