56歲馬德鐘型爆孖26歲仔出鏡 網民評價兩極兼狂嘲馬在驤「最失敗星二代」

56歲馬德鐘1993年與太太張筱蘭結婚，並隨後於1998年誕下兒子馬在驤，家庭生活十分美滿。馬德鐘近年仲帶住仔仔進入娛樂圈，以父子檔上陣齊齊吸金！雖然同仔仔感情極好嘅馬德鐘不時都會在社交平台分享2人嘅合照，但係往往都有唔少網民留言直指馬德鐘高大靚仔嘅優越條件並冇遺傳畀仔仔。日前（8日）馬德鐘就再曬出與仔仔嘅照片，保養極好出鏡嘅佢更再獲網民指完勝仔仔……

