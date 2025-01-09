56歲馬德鐘型爆孖26歲仔出鏡 網民評價兩極兼狂嘲馬在驤「最失敗星二代」
馬德鐘孖馬在驤型爆出鏡
馬德鐘日前在社交平台曬出多張新相，當中除咗有由仔仔馬在驤親自操刀嘅照片外，更有唔少2人父子檔出鏡嘅型爆新相！雖然馬德鐘已經即將「登六」，但係高大身形加凍齡外貌就算拍住仔仔馬在驤都完全唔輸蝕，就連馬德鐘都配文寫道：「只要我保養的好，父子也能當兄弟」。
網民連環狂嘲馬在驤「最失敗星二代」
對於馬德鐘曬出與仔仔馬在驤嘅型爆合照，網民對2人嘅評價就可謂係差天共地：「星二代真的很少有超過他們父母的」、「你兒子在我們村連老婆都難找」、「不像父子像兄弟，白衣服還像大哥」、「兒子寒磣，爸爸英俊」、「所有的星二代真的都無法超越自己的父輩母輩」、「應該是星二代中最失敗的了」
馬德鐘孖兒子馬在驤拍抖音片、被指公開處刑阿仔
2022年播出的無綫劇集《雙生陌生人》話題不斷，主劇中角馬德鐘更在劇中一人分飾兩角，十分有睇頭！上次馬德鐘拍無綫劇《我家無難事》，曾搵過囝囝馬在驤飾演其年輕版角色，今次在《雙生陌生人》中，馬德鐘的年輕版卻搵來黃庭鋒飾演，唔知係咪因為有太多網民話馬德鐘個樣後生過囝囝！
《雙生陌生人》馬德鐘 被指公開處刑阿仔
56歲馬德鐘與26歲兒子馬在驤曾在無綫劇《我家無難事》中，首次父子檔上陣，由馬在驤客串飾演年輕版馬德鐘，當時已引來不少網民批評，指他看起來比父親馬德鐘更加成熟。馬德鐘亦會偶爾孖兒子一齊在抖音拍攝搞笑短片，令不少網民再次將目光放在兩父子的外表差距上，網民在一面倒大讚馬德鐘靚仔之餘，又指他看來比囝囝年輕得多，笑指他「公開處刑阿仔」、「生反了嗎」、「老爸怎麼比兒子還帥」等等。
重溫《我家無難事》首次父子檔上陣
2021年播出的劇集《我家無難事》，以馬德鐘與兒子馬在驤首次父子檔上陣作為劇集最大賣點，不過二人同飾一角，沒有同框的戲份！由馬在驤飾演年輕版馬德鐘，最適合不過，馬德鐘大讚監製選角很好，因無人比兒子更像他，更了解他，馬德鐘事前亦有特意過兩招給兒子，讓對方演起來更像他年輕時。早前兩父子拍攝一場在遊樂場想當年的戲，終於有機會同場出現。
馬在驤為客串去學電單車
現年23歲的馬在驤身高1.9米、似足老竇馬德鐘高大有型，作為耀眼的星二代，早被不少娛樂公司睇中，不過前年孖住老竇齊齊簽約邵氏，繼父子檔拍廣告之外，本來要返澳洲繼續升讀大學，卻因疫情關係留在香港，更被安排在馬德鐘擔演的劇集《我家無難事》中客串一角，飾演馬德鐘的年輕版。之前馬在驤拍住簡淑兒開工，拍攝一場騎電單車而發生交通意外的場面，為了呢一幕，馬在驤更專程去學電單車，相當專業、認真﹗
網民狂踩馬在驤下巴過長
簡淑兒大讚馬在驤有其父之風範，不過網民唔係咁睇，有不少網民指馬在驤外表過分成熟，比真實年齡老，又指其下巴特長似鞋底、好古怪，更有指其髮型、樣貌甚至笑容都同日本有「神之手」之稱AV男優加藤鷹撞樣！不過對於被封港版性博士，馬德鐘曾代仔表示︰「佢唔識㗎，佢唔係好知呢啲！」
馬在驤處男拍廣告同老竇鬥chok
馬德鐘之前曾與馬在驤又父子檔一齊拍廣告，今次由囝囝擔當騷肌角色，馬德鐘只需同個仔鬥chok，被問到會否父子檔拍劇，馬德鐘就話未知有否機會，要等囝囝演技自然點再算，不過，新劇《我家》馬仔會客串一角，之後再回澳繼續學業。