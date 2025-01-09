馬德鐘 馬在驤

56歲馬德鐘型爆孖26歲仔出鏡 網民評價兩極兼狂嘲馬在驤「最失敗星二代」

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56歲馬德鐘1993年與太太張筱蘭結婚，並隨後於1998年誕下兒子馬在驤，家庭生活十分美滿。馬德鐘近年仲帶住仔仔進入娛樂圈，以父子檔上陣齊齊吸金！雖然同仔仔感情極好嘅馬德鐘不時都會在社交平台分享2人嘅合照，但係往往都有唔少網民留言直指馬德鐘高大靚仔嘅優越條件並冇遺傳畀仔仔。日前（8日）馬德鐘就再曬出與仔仔嘅照片，保養極好出鏡嘅佢更再獲網民指完勝仔仔……

馬德鐘孖馬在驤型爆出鏡

馬德鐘日前在社交平台曬出多張新相，當中除咗有由仔仔馬在驤親自操刀嘅照片外，更有唔少2人父子檔出鏡嘅型爆新相！雖然馬德鐘已經即將「登六」，但係高大身形加凍齡外貌就算拍住仔仔馬在驤都完全唔輸蝕，就連馬德鐘都配文寫道：「只要我保養的好，父子也能當兄弟」。

馬德鐘 馬在驤 馬德鐘日前在社交平台曬出由仔仔馬在驤親自操刀嘅新相。（圖片來源：抖音@馬德鐘JM）
馬德鐘日前在社交平台曬出由仔仔馬在驤親自操刀嘅新相。（圖片來源：抖音@馬德鐘JM）
馬德鐘 馬在驤 馬德鐘仲曬出與仔仔馬在驤嘅合照。（圖片來源：抖音@馬德鐘JM）
馬德鐘仲曬出與仔仔馬在驤嘅合照。（圖片來源：抖音@馬德鐘JM）
馬德鐘 馬在驤 （圖片來源：抖音@馬德鐘JM）
（圖片來源：抖音@馬德鐘JM）
馬德鐘 馬在驤 （圖片來源：抖音@馬德鐘JM）
（圖片來源：抖音@馬德鐘JM）

網民連環狂嘲馬在驤「最失敗星二代」

對於馬德鐘曬出與仔仔馬在驤嘅型爆合照，網民對2人嘅評價就可謂係差天共地：「星二代真的很少有超過他們父母的」、「你兒子在我們村連老婆都難找」、「不像父子像兄弟，白衣服還像大哥」、「兒子寒磣，爸爸英俊」、「所有的星二代真的都無法超越自己的父輩母輩」、「應該是星二代中最失敗的了」

馬德鐘 馬在驤 唔少網民都激讚馬德鐘保養得極好，更指2人睇落似兄弟多過似父子！（圖片來源：抖音@馬德鐘JM）
唔少網民都激讚馬德鐘保養得極好，更指2人睇落似兄弟多過似父子！（圖片來源：抖音@馬德鐘JM）
馬德鐘 馬在驤 （圖片來源：ig@joema_tak_chung）
（圖片來源：ig@joema_tak_chung）

馬德鐘孖兒子馬在驤拍抖音片、被指公開處刑阿仔

2022年播出的無綫劇集《雙生陌生人》話題不斷，主劇中角馬德鐘更在劇中一人分飾兩角，十分有睇頭！上次馬德鐘拍無綫劇《我家無難事》，曾搵過囝囝馬在驤飾演其年輕版角色，今次在《雙生陌生人》中，馬德鐘的年輕版卻搵來黃庭鋒飾演，唔知係咪因為有太多網民話馬德鐘個樣後生過囝囝！

《雙生陌生人》馬德鐘 被指公開處刑阿仔

56歲馬德鐘與26歲兒子馬在驤曾在無綫劇《我家無難事》中，首次父子檔上陣，由馬在驤客串飾演年輕版馬德鐘，當時已引來不少網民批評，指他看起來比父親馬德鐘更加成熟。馬德鐘亦會偶爾孖兒子一齊在抖音拍攝搞笑短片，令不少網民再次將目光放在兩父子的外表差距上，網民在一面倒大讚馬德鐘靚仔之餘，又指他看來比囝囝年輕得多，笑指他「公開處刑阿仔」、「生反了嗎」、「老爸怎麼比兒子還帥」等等。

馬德鐘 馬在驤 馬德鐘與兒子馬在驤同場拍片，大部份網民都覺得馬德鐘的外貌比馬在驤還要後生。（圖片來源：抖音@馬德鐘JM）
馬德鐘與兒子馬在驤同場拍片，大部份網民都覺得馬德鐘的外貌比馬在驤還要後生。（圖片來源：抖音@馬德鐘JM）
馬德鐘 馬在驤 馬在驤被指靠父蔭出道，被標籤為「星二代」、「馬德鐘2.0」及「馬德鐘兒子」等，但顏值卻被指不及父親。（圖片來源：抖音@馬德鐘JM）
馬在驤被指靠父蔭出道，被標籤為「星二代」、「馬德鐘2.0」及「馬德鐘兒子」等，但顏值卻被指不及父親。（圖片來源：抖音@馬德鐘JM）
馬德鐘 馬在驤 對於被指個樣老過爸爸，馬在驤曾表示「生得成熟無辦法」，而馬德鐘則曾為仔護航，笑指自己初出道時已是「臘肉」，未試過做「小鮮肉」。（圖片來源：抖音@馬德鐘JM）
對於被指個樣老過爸爸，馬在驤曾表示「生得成熟無辦法」，而馬德鐘則曾為仔護航，笑指自己初出道時已是「臘肉」，未試過做「小鮮肉」。（圖片來源：抖音@馬德鐘JM）

重溫《我家無難事》首次父子檔上陣

2021年播出的劇集《我家無難事》，以馬德鐘與兒子馬在驤首次父子檔上陣作為劇集最大賣點，不過二人同飾一角，沒有同框的戲份！由馬在驤飾演年輕版馬德鐘，最適合不過，馬德鐘大讚監製選角很好，因無人比兒子更像他，更了解他，馬德鐘事前亦有特意過兩招給兒子，讓對方演起來更像他年輕時。早前兩父子拍攝一場在遊樂場想當年的戲，終於有機會同場出現。

馬德鐘 馬在驤 馬在驤飾演96年的馬德鐘，馬德鐘認為這個安排最適合不過。（圖片來源：無綫影片截圖）
馬在驤飾演96年的馬德鐘，馬德鐘認為這個安排最適合不過。（圖片來源：無綫影片截圖）
馬德鐘 馬在驤 馬德鐘評兒子處男劇演出合格，表現比他初出茅廬時好很多。馬在驤承認對演戲感興趣，希望累積更多經驗，能愈演愈好。（圖片來源：無綫影片截圖）
馬德鐘評兒子處男劇演出合格，表現比他初出茅廬時好很多。馬在驤承認對演戲感興趣，希望累積更多經驗，能愈演愈好。（圖片來源：無綫影片截圖）
馬德鐘 馬在驤 馬在驤在劇中飾演年輕版的馬德鐘，雖然只是客串性質，但馬在驤相當認真，不時向老竇請教演戲，又為了一幕電單車場面而去學電單車，專業精神可嘉，不過網民卻對馬在驤外貌評頭品足，指他點睇都老過阿爸馬德鐘，亦有人話佢似日本著名的性博士。（圖片來源：無綫影片截圖）
馬在驤在劇中飾演年輕版的馬德鐘，雖然只是客串性質，但馬在驤相當認真，不時向老竇請教演戲，又為了一幕電單車場面而去學電單車，專業精神可嘉，不過網民卻對馬在驤外貌評頭品足，指他點睇都老過阿爸馬德鐘，亦有人話佢似日本著名的性博士。（圖片來源：無綫影片截圖）

馬在驤為客串去學電單車

現年23歲的馬在驤身高1.9米、似足老竇馬德鐘高大有型，作為耀眼的星二代，早被不少娛樂公司睇中，不過前年孖住老竇齊齊簽約邵氏，繼父子檔拍廣告之外，本來要返澳洲繼續升讀大學，卻因疫情關係留在香港，更被安排在馬德鐘擔演的劇集《我家無難事》中客串一角，飾演馬德鐘的年輕版。之前馬在驤拍住簡淑兒開工，拍攝一場騎電單車而發生交通意外的場面，為了呢一幕，馬在驤更專程去學電單車，相當專業、認真﹗

馬德鐘 馬在驤 簡淑兒大讚馬在驤表現不俗。（圖片來源：無綫影片截圖）
簡淑兒大讚馬在驤表現不俗。（圖片來源：無綫影片截圖）
馬德鐘 馬在驤 馬在驤身形高大，加上髮型影響，樣子比真實年紀23歲大。（圖片來源：無綫影片截圖）
馬在驤身形高大，加上髮型影響，樣子比真實年紀23歲大。（圖片來源：無綫影片截圖）

網民狂踩馬在驤下巴過長

簡淑兒大讚馬在驤有其父之風範，不過網民唔係咁睇，有不少網民指馬在驤外表過分成熟，比真實年齡老，又指其下巴特長似鞋底、好古怪，更有指其髮型、樣貌甚至笑容都同日本有「神之手」之稱AV男優加藤鷹撞樣！不過對於被封港版性博士，馬德鐘曾代仔表示︰「佢唔識㗎，佢唔係好知呢啲！」

馬德鐘 馬在驤 馬德鐘自小對待兒子馬在驤如朋友，兩父子無所不談，他給囝囝很大的自由度，讓他發展自己的所長。（圖片來源：Weibo@馬德鐘JM）
馬德鐘自小對待兒子馬在驤如朋友，兩父子無所不談，他給囝囝很大的自由度，讓他發展自己的所長。（圖片來源：Weibo@馬德鐘JM）

馬在驤處男拍廣告同老竇鬥chok

馬德鐘之前曾與馬在驤又父子檔一齊拍廣告，今次由囝囝擔當騷肌角色，馬德鐘只需同個仔鬥chok，被問到會否父子檔拍劇，馬德鐘就話未知有否機會，要等囝囝演技自然點再算，不過，新劇《我家》馬仔會客串一角，之後再回澳繼續學業。

馬德鐘 馬在驤 馬德鐘早前與兒子馬在驤一齊為美容產品拍廣告吸金，馬神表示與品牌已合作多年，品牌見證阿仔成長，知道他剛好在香港，所以一齊做代言。（圖片來源：新傳媒照片庫）
馬德鐘早前與兒子馬在驤一齊為美容產品拍廣告吸金，馬神表示與品牌已合作多年，品牌見證阿仔成長，知道他剛好在香港，所以一齊做代言。（圖片來源：新傳媒照片庫）
馬德鐘 馬在驤 Chok爆的馬在驤代父狂騷腹肌，被指是馬德鐘翻版，馬德鐘笑說：「當然滿意，因為係阿仔嘅處男作，今次佢畀咗我！」（圖片來源：新傳媒照片庫）
Chok爆的馬在驤代父狂騷腹肌，被指是馬德鐘翻版，馬德鐘笑說：「當然滿意，因為係阿仔嘅處男作，今次佢畀咗我！」（圖片來源：新傳媒照片庫）

撰文：東方新地圖片來源：抖音@馬德鐘JM、ig@joema_tak_chung

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