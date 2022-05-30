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馬德鐘23歲仔大學畢業興奮啜同性密友 與女友分手後惹中途轉「基」疑雲

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「馬神」馬德鐘的23歲兒子馬在驤（Xiang）在前年回港期間，曾被爆有一名飛魚女友Marisa，不過近日他卻在社交網晒出一張與男性朋友親密咀嘴的畢業照，因此有指他與女友分手後，而中途轉「基」的疑雲！

馬德鐘兒子馬在驤 與女飛魚難抵異地戀分手收場

身形高大、充滿陽光氣息又是游泳健將的馬在驤絕對迷倒不少女生，不過他在澳洲主修機械工程，社交圈清一色男仔，游水令他擴闊圈子，2019年遇到志同道合來自美國的Marisa，二人同樣熱愛游泳，一拍即合，女友更曾代表美國俄亥俄州出戰爭奧運，不過據馬在驤去年接受訪問時透露，兩人在疫情期間因長期分隔兩地，選擇了和平分手，之後Marisa更已另覓新歡。

馬德鐘 馬在驤與美籍女友 Marisa同在澳洲悉尼讀大學，二人修讀不同學系，卻因游水一線牽，可惜拍咗幾個月卻因疫情關係分隔兩地。
馬在驤與美籍女友 Marisa同在澳洲悉尼讀大學，二人修讀不同學系，卻因游水一線牽，可惜拍咗幾個月拖後，卻因疫情關係分隔兩地，最終分手收場。（圖片來源：[email protected]

被同性好友稱呼為「Boyfie」

趁著今年疫情放緩，馬在驤便返回澳洲繼續學業，近日他更在社交網post出畢業照，其中一張他轉發自好友社交網的相片中，可以見到著住一身畢業袍的他，向身邊的一名外籍男性好友送上親吻，該名友人更在相中寫上：「Boyfie just graduated」。「Boyfie」是一個英文潮言，意思為「Boyfriend」（男友）及「Wifey」（妻子）的混合體，因此引來網友熱討，紛紛猜測馬在驤是否已中途轉「基」。

馬德鐘 有指馬在驤和這位同性好友，其實只是感情深厚的好兄弟，也是大學泳隊的戰友，而且對方已經有一位親密女友。
有指馬在驤和這位同性好友，其實只是感情深厚的好兄弟，也是大學泳隊的戰友，而且對方已經有一位親密女友。（圖片來源：[email protected]

23歲馬在驤曾被嘲個樣老過阿爸

53歲馬德鐘與23歲兒子馬在驤早前曾在無綫劇《我家無難事》中，首次父子檔上陣，由馬在驤客串飾演年輕版馬德鐘，當時已引來不少網民批評，指他看起來比父親馬德鐘更加成熟。近日馬德鐘孖兒子一齊在抖音拍攝搞笑短片，令不少網民再次將目光放在兩父子的外表差距上，網民在一面倒大讚馬德鐘靚仔之餘，又指他看來比囝囝年輕得多，笑指他「公開處刑阿仔」、「生反了嗎」、「老爸怎麼比兒子還帥」等等。

《我家無難事》與馬德鐘父子檔飾演一角

去年播出的劇集《我家無難事》，以馬德鐘與兒子馬在驤首次父子檔上陣作為劇集最大賣點，不過二人同飾一角，沒有同框的戲份！由馬在驤飾演年輕版馬德鐘，最適合不過，馬德鐘大讚監製選角很好，因無人比兒子更像他，更了解他，馬德鐘事前亦有特意過兩招給兒子，讓對方演起來更像他年輕時。早前兩父子拍攝一場在遊樂場想當年的戲，終於有機會同場出現。

馬在驤為客串去學電單車

馬在驤身高1.9米、似足老竇馬德鐘高大有型，作為耀眼的星二代，獲不少娛樂公司睇中，不過前年孖住老竇齊齊簽約邵氏，繼父子檔拍廣告之外，本來要返澳洲繼續升讀大學，卻因疫情關係留在香港，更被安排在馬德鐘擔演的劇集《我家無難事》中客串一角，飾演馬德鐘的年輕版。之前馬在驤拍住簡淑兒開工，拍攝一場騎電單車而發生交通意外的場面，為了呢一幕，馬在驤更專程去學電單車，相當專業、認真！

馬德鐘 雙生陌生人 簡淑兒大讚馬在驤表現不俗。
簡淑兒大讚馬在驤表現不俗。（圖片來源：無綫影片截圖）
馬德鐘 雙生陌生人 馬在驤身型高大，加上髮型影響，樣子比真實年紀22歲大。
馬在驤身形高大，加上髮型影響，樣子比真實年紀23歲大。（圖片來源：無綫影片截圖）

網民狂踩馬在驤下巴過長

簡淑兒大讚馬在驤有其父之風範，不過網民唔係咁睇，有不少網民指馬在驤外表過分成熟，比真實年齡老，又指其下巴特長似鞋底、好古怪，更有指其髮型、樣貌甚至笑容都同日本有「神之手」之稱AV男優加藤鷹撞樣！不過對於被封港版性博士，馬德鐘曾代仔表示︰「佢唔識㗎，佢唔係好知呢啲！」

雙生陌生人 馬德鐘自小對待兒子馬在驤如朋友，兩父子無所不談，他給囝囝很大的自由度，讓他發展自己的所長。
馬德鐘自小對待兒子馬在驤如朋友，兩父子無所不談，他給囝囝很大的自由度，讓他發展自己的所長。（圖片來源：[email protected]馬德鐘JM）

馬在驤處男拍廣告同老竇鬥chok

馬德鐘之前曾與馬在驤又父子檔一齊拍廣告，今次由囝囝擔當騷肌角色，馬德鐘只需同個仔鬥chok，被問到會否父子檔拍劇，馬德鐘就話未知有否機會，要等囝囝演技自然點再算，不過，新劇《我家》馬仔會客串一角，之後再回澳繼續學業。

雙生陌生人 日前馬德鐘與兒子馬在驤一齊為美容產品拍廣告吸金，馬神表示與品牌合作已經有五年，，品牌見證阿仔成長，知道他剛好在香港，所以一齊做代言。
馬德鐘早前與兒子馬在驤一齊為美容產品拍廣告吸金，馬神表示與品牌已合作多年，品牌見證阿仔成長，知道他剛好在香港，所以一齊做代言。（圖片來源：新傳媒照片庫）
雙生陌生人 Chok爆的馬在驤代父狂騷腹肌，被指是馬德鐘翻版，馬德鐘笑說：「當然滿意，因為係阿仔嘅處男作，今次佢畀咗我！」
Chok爆的馬在驤代父狂騷腹肌，被指是馬德鐘翻版，馬德鐘笑說：「當然滿意，因為係阿仔嘅處男作，今次佢畀咗我！」（圖片來源：新傳媒照片庫）

馬德鐘與太太持相反教仔態度

馬德鐘與太太張筱蘭對兒子馬在驤持相反教育態度，虎媽與慈父，教出一個生性的囝囝，馬德鐘曾表示兒子自小便接觸不同的運動，並透過運動培養出自律的性格，結果馬在驤愛上游泳，更曾代表學校於游泳比賽贏得多面金牌，文武雙全。中學畢業後被送去澳洲讀書的馬在驤，返港半年爭取時間與父母相處，充當健身教練為父親馬德鐘操肌等開拍《飛虎之壯志英雄》，之前更做暑期工搵外快，再度為時裝品牌行騷，青出於藍chok過馬德鐘。

雙生陌生人 馬在驤由細到大跟馬德鐘如朋友般相處，兩父子一起玩耍兼無所不談，反而母親張筱蘭比較嚴，馬在驤笑言怕媽咪多些。
馬在驤由細到大跟馬德鐘如朋友般相處，兩父子一起玩耍兼無所不談，反而母親張筱蘭比較嚴，馬在驤笑言怕媽咪多些。（圖片來源：[email protected]江你MarjorieKaren）
雙生陌生人 從小開始，馬德鐘便讓兒子嘗試不同運動，包括打籃球、排球及游水等，最終他選擇了自己最愛的游水去重點培訓，結果成為大學校隊為港爭光。
從小開始，馬德鐘便讓兒子嘗試不同運動，包括打籃球、排球及游水等，最終他選擇了自己最愛的游水去重點培訓，結果成為大學校隊為港爭光，曾奪8項個人金牌及全場總冠軍。（圖片來源：[email protected]江你MarjorieKaren）

馬在驤 遺傳母親學霸天份

馬在驤在澳洲就讀機械工程，張筱蘭早前曾在微博公開晒家庭照，又透露兒子已獲取機械工程一級榮譽學士學位。原來張筱蘭本身也是一名學霸，2003年已完成哲學博士學位，自2011年在香港大學出任名譽助理教授，她在和馬德鐘的結婚周年慈善晚宴上，仲向港大捐出100萬港元善款，支持認知障礙護理方面的學術舉措。

馬德鐘 雙生陌生人 馬在驤以機械工程一級榮譽學士學位畢業。
馬在驤以機械工程一級榮譽學士學位畢業。（圖片來源：[email protected]江你MarjorieKaren）
雙生陌生人 馬德鐘與張筱蘭中學已是同學，87年19歲時重遇並相愛，後於93年時拉埋天窗。
馬德鐘與張筱蘭12歲就認識，中學已是同學，87年19歲時重遇並相愛，後於93年時拉埋天窗，至今已有近29年。（圖片來源：[email protected]江你MarjorieKaren）

休學返港任父親私人健身教練

兒子長期在外讀書，馬德鐘早年又忙於搏殺甚少家庭生活，一場疫症讓兩父子對足半年，前年初馬在驤休學返港後，父子不時出雙入對。馬德鐘為了操弗拍攝新劇《飛虎之壯志英雄》，由兒子負責擔任私人健身教練，此外馬在驤更接了不少時裝騷，以模特兒身份搵外快，對於有傳馬德鐘早已為仔搭通天地線，讓他完成學業後入行繼承衣缽，全面進軍娛樂圈，馬在驤曾表示拍劇是他想嘗試的工作之一，亦不介意靠父親拉關係，「我好鍾意睇戲嘅過程，我覺得有個人脈都幾好，可以用吓。」拍劇一味靠chok唔得㗎！ 馬德鐘係時候教個仔做戲喇！

雙生陌生人 18年馬德鐘憑劇集《跳躍生命線》勇奪《萬千星輝頒獎典禮2018》視帝，近年簽邵氏深受樂易玲重用，有指他早已為兒子入行鋪好路。
18年馬德鐘憑劇集《跳躍生命線》勇奪《萬千星輝頒獎典禮2018》視帝，近年簽邵氏深受樂易玲重用，有指他早已為兒子入行鋪好路。（圖片來源：新傳媒照片庫）
雙生陌生人 據知馬在驤只想在模特兒界發展，之前一直對拍劇集稍為抗拒，但最近因疫情留港，在返澳洲讀大學前，被安排在其父馬德鐘主演的《我家無難事》客串，一來試水溫，二來體驗拍劇經驗。
據知馬在驤本來只想在模特兒界發展，之前一直對拍劇集稍為抗拒，但前年因疫情留港，在返澳洲讀大學前，被安排在其父馬德鐘主演的《我家無難事》客串，一來試水溫，二來體驗拍劇經驗。（圖片來源：新傳媒照片庫）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]

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