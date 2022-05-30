馬德鐘23歲仔大學畢業興奮啜同性密友 與女友分手後惹中途轉「基」疑雲
馬德鐘兒子馬在驤 與女飛魚難抵異地戀分手收場
身形高大、充滿陽光氣息又是游泳健將的馬在驤絕對迷倒不少女生，不過他在澳洲主修機械工程，社交圈清一色男仔，游水令他擴闊圈子，2019年遇到志同道合來自美國的Marisa，二人同樣熱愛游泳，一拍即合，女友更曾代表美國俄亥俄州出戰爭奧運，不過據馬在驤去年接受訪問時透露，兩人在疫情期間因長期分隔兩地，選擇了和平分手，之後Marisa更已另覓新歡。
被同性好友稱呼為「Boyfie」
趁著今年疫情放緩，馬在驤便返回澳洲繼續學業，近日他更在社交網post出畢業照，其中一張他轉發自好友社交網的相片中，可以見到著住一身畢業袍的他，向身邊的一名外籍男性好友送上親吻，該名友人更在相中寫上：「Boyfie just graduated」。「Boyfie」是一個英文潮言，意思為「Boyfriend」（男友）及「Wifey」（妻子）的混合體，因此引來網友熱討，紛紛猜測馬在驤是否已中途轉「基」。
23歲馬在驤曾被嘲個樣老過阿爸
53歲馬德鐘與23歲兒子馬在驤早前曾在無綫劇《我家無難事》中，首次父子檔上陣，由馬在驤客串飾演年輕版馬德鐘，當時已引來不少網民批評，指他看起來比父親馬德鐘更加成熟。近日馬德鐘孖兒子一齊在抖音拍攝搞笑短片，令不少網民再次將目光放在兩父子的外表差距上，網民在一面倒大讚馬德鐘靚仔之餘，又指他看來比囝囝年輕得多，笑指他「公開處刑阿仔」、「生反了嗎」、「老爸怎麼比兒子還帥」等等。
《我家無難事》與馬德鐘父子檔飾演一角
去年播出的劇集《我家無難事》，以馬德鐘與兒子馬在驤首次父子檔上陣作為劇集最大賣點，不過二人同飾一角，沒有同框的戲份！由馬在驤飾演年輕版馬德鐘，最適合不過，馬德鐘大讚監製選角很好，因無人比兒子更像他，更了解他，馬德鐘事前亦有特意過兩招給兒子，讓對方演起來更像他年輕時。早前兩父子拍攝一場在遊樂場想當年的戲，終於有機會同場出現。
馬在驤為客串去學電單車
馬在驤身高1.9米、似足老竇馬德鐘高大有型，作為耀眼的星二代，獲不少娛樂公司睇中，不過前年孖住老竇齊齊簽約邵氏，繼父子檔拍廣告之外，本來要返澳洲繼續升讀大學，卻因疫情關係留在香港，更被安排在馬德鐘擔演的劇集《我家無難事》中客串一角，飾演馬德鐘的年輕版。之前馬在驤拍住簡淑兒開工，拍攝一場騎電單車而發生交通意外的場面，為了呢一幕，馬在驤更專程去學電單車，相當專業、認真！
網民狂踩馬在驤下巴過長
簡淑兒大讚馬在驤有其父之風範，不過網民唔係咁睇，有不少網民指馬在驤外表過分成熟，比真實年齡老，又指其下巴特長似鞋底、好古怪，更有指其髮型、樣貌甚至笑容都同日本有「神之手」之稱AV男優加藤鷹撞樣！不過對於被封港版性博士，馬德鐘曾代仔表示︰「佢唔識㗎，佢唔係好知呢啲！」
馬在驤處男拍廣告同老竇鬥chok
馬德鐘之前曾與馬在驤又父子檔一齊拍廣告，今次由囝囝擔當騷肌角色，馬德鐘只需同個仔鬥chok，被問到會否父子檔拍劇，馬德鐘就話未知有否機會，要等囝囝演技自然點再算，不過，新劇《我家》馬仔會客串一角，之後再回澳繼續學業。
馬德鐘與太太持相反教仔態度
馬德鐘與太太張筱蘭對兒子馬在驤持相反教育態度，虎媽與慈父，教出一個生性的囝囝，馬德鐘曾表示兒子自小便接觸不同的運動，並透過運動培養出自律的性格，結果馬在驤愛上游泳，更曾代表學校於游泳比賽贏得多面金牌，文武雙全。中學畢業後被送去澳洲讀書的馬在驤，返港半年爭取時間與父母相處，充當健身教練為父親馬德鐘操肌等開拍《飛虎之壯志英雄》，之前更做暑期工搵外快，再度為時裝品牌行騷，青出於藍chok過馬德鐘。
馬在驤 遺傳母親學霸天份
馬在驤在澳洲就讀機械工程，張筱蘭早前曾在微博公開晒家庭照，又透露兒子已獲取機械工程一級榮譽學士學位。原來張筱蘭本身也是一名學霸，2003年已完成哲學博士學位，自2011年在香港大學出任名譽助理教授，她在和馬德鐘的結婚周年慈善晚宴上，仲向港大捐出100萬港元善款，支持認知障礙護理方面的學術舉措。
休學返港任父親私人健身教練
兒子長期在外讀書，馬德鐘早年又忙於搏殺甚少家庭生活，一場疫症讓兩父子對足半年，前年初馬在驤休學返港後，父子不時出雙入對。馬德鐘為了操弗拍攝新劇《飛虎之壯志英雄》，由兒子負責擔任私人健身教練，此外馬在驤更接了不少時裝騷，以模特兒身份搵外快，對於有傳馬德鐘早已為仔搭通天地線，讓他完成學業後入行繼承衣缽，全面進軍娛樂圈，馬在驤曾表示拍劇是他想嘗試的工作之一，亦不介意靠父親拉關係，「我好鍾意睇戲嘅過程，我覺得有個人脈都幾好，可以用吓。」拍劇一味靠chok唔得㗎！ 馬德鐘係時候教個仔做戲喇！