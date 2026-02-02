57歲馬德鐘突宣布離巢！ 10字金句親揭與TVB真實關係
馬德鐘親自闢謠息影傳聞強調熱愛演戲
面對外界瘋傳《非常檢控觀》是其告別作的消息，馬德鐘在宣傳活動上大方回應離巢傳聞。他澄清離巢純粹因為與TVB的部頭合約剛好屆滿，選擇暫時回復自由身，絕對不是退出幕前工作。這位57歲視帝強調自己仍然熱愛演戲，目前工作重心將會是香港和內地「兩邊走」，無論是拍劇還是商演工作都會接洽，只要有合適的機會，觀眾依然能看到他的演出。
強調並非因病而決定離巢
馬德鐘表示：「我有先天強直性脊椎炎，對日常生活有影響，亦因此很少鍛練腰部。病情嚴重的患者，有機會30、40歲時死亡，一般過了40歲便不會惡化。不過，我生理年齡保持得好、新陳代謝稍慢就有少許問題，但我有服用藥物控制。」馬德鐘強調並非因病而決定離巢，透露拍攝《飛虎》以來多部動作戲均無問題，現時只是暫時自由身，並希望有機會與《非常檢控觀》原班人馬再合作拍攝古裝劇。
10字金句揭與TVB真實關係不排除再合作
當記者問及會否考慮與其他電視台合作時，馬德鐘以一句「同TVB當然好友好啦」親揭雙方真實關係，表明並非不歡而散。他解釋演員接工作最重要是視乎劇本及角色發揮，與電視台的關係一向良好，只是目前合約形式改變。馬德鐘更表示「只不過係完咗，又有啱咪再傾，我一路都係咁嘅身份」，展現出資深演員的自信與彈性，不抗拒考慮與其他電視台或平台合作。
由特警變視帝33年演藝路多次進出大台
回顧馬德鐘的演藝生涯，入行前曾是G4特警的他，1993年因拍攝廣告被發掘加入TVB，起初多擔任配角拼搏。直至2003年在經典劇《衝上雲霄》中，風度翩翩的形象令他爆紅，正式晉身一線小生行列。事實上，馬德鐘多年來曾數次離巢往外闖，包括2011年離巢北上發展，其後再以部頭形式回巢拍劇。2018年更憑《跳躍生命線》中「麥在田」一角，以大熱姿態首奪「最佳男主角」視帝寶座。
網民不捨視帝離巢期待日後再見演出
馬德鐘宣布離巢消息傳出後，不少劇迷在社交平台表達不捨之情。有網民留言「馬神係TVB千禧年代嘅當家小生，睇佢演戲好有安全感」、「希望佢去邊度都有好劇拍」。亦有網民認為以其「自由人」身份，相信不久將來仍有機會在不同平台看到他的演出，期待這位實力派演員能在更廣闊的舞台發光發熱。