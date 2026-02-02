57歲馬德鐘突宣布離巢！ 10字金句親揭與TVB真實關係

57歲視帝馬德鐘繼郭晉安後再度震撼宣布離巢TVB！這位入行33年的「馬神」原本與無綫簽訂部頭合約，豈料近日突然傳出約滿離巢消息，更有傳言指其主演的新劇《非常檢控觀》將成為「息影之作」，引起一眾劇迷恐慌。不過馬德鐘親自開腔澄清，強調自己絕非退休，更以10字金句親揭與TVB的真實關係，表明雙方仍然「好友好」。