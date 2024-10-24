黑色月光丨馬志威4年前內地神劇造型出土 型到核爆獲激讚：是同一人嗎
馬志威內地神劇《三十而已》造型出土
日前，有網民翻出馬志威在2020年內地神劇《三十而已》中的短髮造型，原來馬志威曾經在《三十而已》中飾演大渣男「梁正賢」。當時馬志威的造型乾淨有型，同《黑色月光》的長髮造型差天共地。
短髮造型嚇窒網民：點解個樣差咁遠
不少網民都被馬志威的短髮造型嚇窒，只完全認唔出馬志威曾經有出演過《三十而已》，更大讚《三十而已》的短髮造型比《黑色月光》的長髮造型有型得多：「短髮型好多」、「三十而已時靚仔好多」、「蔣基俊的髮型好醜」、「在黑色月光樣子污糟油膩， 毫無富二代影子， 似低級流氓」、「真的是同一人嗎」、「點解個樣差咁遠，髪型真係好緊要」等。
《黑色月光》馬志威大起底
2019年王晶監製的TVB劇集《荷里活有個大老千》除了有重量級老戲骨之外，劇內也有不少新鮮面孔，而飾演冷血「螳螂」的馬志威就是其中一個令人矚目的新面孔之一！來到2024馬志威再拍TVB劇《黑色月光》，剃走標誌式鬍鬚，表成青靚白淨的富家公子大渣男！
馬志威（Edward）在27歲的時候進入娛樂圈，在入行前他曾經做過文員、速遞員、司機、售貨員等，但這樣的生活方式並不是他想要的，此時他才開始思考自己到底想做些什麼工作，最後決定加入娛樂圈成為模特兒和演員。
雖然入行後，他成為了廣告寵兒，也擔任過多部MV的男主角，甚至還在電影《第一次不是你》擔任男主角，但並沒有很多人認識他，直到拍攝電視劇《荷里活有個大老千》，最近憑著「螳螂」一角才成功入屋！
第一次參與TVB劇集的拍攝，兼第一次飾演奸角，Edward認為難度沒有想像中大，反比起忠角多了發揮和想像空間，加上有前輩鄭則仕和湯鎮業的指導，亦令他獲益良多之外，也讓他十分欣賞劇中的幾位前輩。
馬志威被指係沈震軒、余文樂混合體
Edward一直被網民稱是男神沈震軒、余文樂和關楚耀的混合體，但他自己就不這麼認為了。雖然他的俊朗外貌讓他成為廣告寵兒，但他卻指自己比較喜歡做演員，因為演員能表現出個性，但模特兒比較傾向跟指令行動，少了自由發揮的空間。
戲外專一好男友
戲內的「螳螂」雖然冷血，但戲外的Edward確實一個專一的好男人，與圈外女友Moireen更是甜蜜。Edward常常在instagram放閃，發出與女友的合照。而女友Moireen也不簡單，她可謂是余文樂「MADNESS」品牌的「開國功臣」，余文樂更在創立之際曾表示沒有Moireen就沒有「MADNESS」。而Moireen的IG亦在不少與余文樂的合照，更帶男友Edward融入她的朋友圈子，二人前年更雙雙到澳洲出席余文樂的婚禮，可見與余文樂的友情非淺。