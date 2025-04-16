馬志威認愛COLLAR經理人戴穎 自爆為女友改變口味 Sweet爆出口護花
馬志威甜爆護女友戴穎：有咩問題問我，唔好問佢
馬志威對上一段戀情是與余文樂潮牌服飾「MADNESS」的創始人Moireen交往，兩人的戀情持續了十年，但最終在2023年因為疫情導致聚少離多，缺乏溝通而結束。馬志威早前被傳媒影到與被稱為「翻版廖碧兒」的新歡拍拖，食完米線後，女方更挽著馬志威的手臂，一齊攞車離開，其後該女子被認出是當紅女團COLLAR的經理人戴穎（Wing）。
馬志威近日出席一場新車發布會，透露自己近期開始駕駛一架七人電動車，在被問及會否駕車接載COLLAR全隊時，馬志威笑著回答：「夠唔夠？」而對於與戴穎的戀情，他則希望能低調處理：「始終佢唔係幕前，有咩問題問我，唔好問佢，聽聞上次追住佢嚟影。」
馬志威與戴穎由舊同事升呢做戀人
馬志威透露與戴穎原是舊同事關係，已認識多年，睇翻原來兩人曾同在太陽娛樂工作過，馬志威是旗下藝人，而Wing是經理人。對於公開戀情可能帶來的壓力，馬志威表示：「知道新聞出咗，其實對我哋就冇造成任何壓力。始終都係人，都係正常嘅事，但想低調，俾啲空間我哋。」他強調，希望外界能尊重他們的隱私，尤其是戴穎不是公眾人物。
自爆為女友改變口味愛上食辣
馬志威又透露自己以前不喜歡吃辣，但在戴穎的影響下，他開始喜歡上了辣米線。他笑言：「以前我係唔鍾意食辣，因為每次食辣都會全身爆汗，搞到滿頭大汗。相反而家係鍾意咗食。」對於是否會與戴穎合作演出，馬志威就指由於對方是幕後工作者，因此不會有情侶檔的合作計劃，只透露自己將有新戲劇作品推出，讓粉絲們期待。
經理人戴穎起底：舞台劇演員出身、曾管理17位藝人工作
在轉投ViuTV之前，現時34歲的戴穎（阿Wing）曾經於「太陽娛樂」擔任經理人，至2021年中才正式過檔。在離開前公司之際，阿Wing曾經在IG發長文表達感受：「太陽係我2014年離開劇場踏入娛樂圈第一個家…重記得當年我係jobsdb見到有間叫sun esee model management 嘅公司請緊executive，我諗我當時連正常公司入面嘅executive 要做咩我都唔知…之後andrew提出不如自己簽local talent，我自己覺得好正好岩於是全身心投入，自己一條友逐個ig fb咁去搵人上黎casting…高峰時期我好似手上同時有17位自己簽嘅talent。」而馬志威則是由2014年開始加入太陽娛樂至今，不過太陽娛樂現在已改名為昇陽娛樂。
拒絕做MIRROR經理人
其實花姐之所以搵到阿Wing都係同MIRROR有關，在《全民造星4》籌備過程中，花姐曾向傳媒介紹過阿Wing，透露ViuTV總經理魯庭暉曾經建議花姐邀請阿Wing擔任MIRROR經理人，可惜最後阿Wing唔答應，及後再次邀請，對方亦再次婉拒。直到今次《全民造星4》，阿Wing終於都的起心肝過檔擔任「女團」經理人。而新、舊花姐最大分別，在於舊者較為剛烈經常訓斥藝人，新者則偏重對藝人溫柔呵護，節目中二人亦擦出不少火花。
與Ian做過對手戲，有感情線！
其實阿Wing除了是一名經理人之外，她亦是一位舞台劇演員，2019年曾經與陳卓賢（Ian）和柳應廷（Jer）合作演出舞台劇《如果只得一分鐘》，當中更與Ian有感情線。除此之外，據聞阿Wing亦曾推薦陳漢娜Hanna Chan擔任Anson Lo《不可愛教主》MV，Hanna亦因此而爆紅。阿Wing與「造星」的紅線，其實一早已經牽上！