東張西望｜79歲婦信與馬斯克聊天送車 半年轉賬5萬 子望助母脫離騙局
Tesla老闆親自抽中阿婆送車 要求家人幫手收貨
事主阿輝向東張主持林映輝表示，今年7月中旬，79歲的母親突然在家人群組宣布一個「天大喜訊」，聲稱Tesla老闆馬斯克在抽獎活動中抽中了她，要免費送她一架價值數十萬元的電動車。不過這份「大禮」需要她先支付5,000至6,000元的運費，而她竟然毫不猶豫地付款，更要求家人幫忙收車。阿輝回憶當時情況時表示：「媽媽一向精靈活潑，但自從呢件事之後，佢性情大變，成日機不離手。」一個美國首富怎會跟一個在香港居住、年近八旬的平民老百姓私下聯繫？這個問題在常人眼中荒誕無稽，但輝媽媽卻深信不疑。
每日除咗瞓覺都在與假馬斯克聊天 對方句句加MYLOVE
更令阿輝震驚的是，母親竟然用英文與這位「馬斯克」溝通，每日除了睡覺時間外，其餘時間都在與對方聊天。阿輝透露：「對方每句說話都會加上『MYLOVE』，而媽媽完全相信呢個係真正嘅馬斯克。」半年來，輝媽媽已經陸續轉賬約5萬元給騙徒，包括各種手續費、運費和其他名目的費用。當工作人員到達她的住所時，發現輝媽媽坐在床上不停看手機，完全沉浸在與「馬斯克」的對話中，期間電話突然響起，原來是聲稱美國快遞公司職員致電，告訴她已開始安排電車運送程序，但需要先充值2,000港元才可安排航班運送。
兒子勸又勸過罵也罵過 阿婆依舊充耳不聞
無論阿輝幾兄弟怎樣花盡唇舌勸阻，甚至嚴厲責罵，輝媽媽依舊充耳不聞，堅持自己的判斷。阿輝無奈地表示：「我哋試過用盡所有方法，但佢完全聽唔入耳，仲話我哋唔明佢嘅幸運。」眼見母親越陷越深，家人束手無策之下，只好向《東張西望》節目組求助，希望透過專業團隊的介入，能夠喚醒執迷不悟的母親。為了令輝媽媽放下戒心，東張主持和工作人員以阿輝朋友的身份與她會面，工作人員表示：「一接觸已經知道阿輝媽媽中毒太深，要她認清真相絕非容易，何況假馬斯克已經令她成功上釣。」
第二次拜訪遭拒諸門外 阿婆態度突然巨變
第一次接觸後，東張工作人員清楚了解到輝媽媽對馬斯克的執念牢不可破，堅持個人己見。隔了兩個星期，東張再次拜訪她，不料事情突然變得十分棘手，今次竟然遭到拒諸門外。輝媽媽的態度出現巨大轉變，令工作人員感到意外。究竟發生了甚麼事令她態度突變？為了令她清醒過來，東張工作人員繼續用盡不同方法嘗試接觸和勸導。輝媽媽更在訪問中金句連連，表示：「我咁老，我唔用晒我啲錢，係唔係佢哋想分多啲呀？我而家用晒都得呀。」
阿婆金句反映長者心聲 年紀大就要使晒啲錢
輝媽媽在訪問中的一番話令人深思，她表示：「一個人年紀大就盡量去旅遊使晒啲錢，如果唔係就要分畀下一代！」這番話反映出不少長者的心聲，認為自己辛苦賺來的錢應該由自己決定如何使用。然而面對騙徒的花言巧語，她亦坦言：「我而家真係好難分邊個係真邊個假？」這句話道出了現今長者面對網絡詐騙時的無助和困惑，在資訊爆炸的年代，要分辨真假確實不容易，特別是對於不太熟悉網絡世界的長者來說。
網民熱議阿婆中招原因 有人指出背後孤獨問題
事件曝光後引起網民熱烈討論，有網民表示：「識英文只不過令佢識到國際騙徒」、「可能有認知障礙」、「d阿婆永遠信街外人都唔信仔女」。不過亦有網民深入分析指出：「其實真假對佢唔重要，佢只係太悶想有人陪傾下」、「見到哩D case真係好驚，究竟點解會中招」。有網民更直言：「其實佢老母都啱，佢自己的錢駛哂都無問題」，反映出社會對長者防騙意識和家庭關係的不同看法。這宗案件揭示了現代社會長者孤獨問題的嚴重性，當家人忙於工作無暇陪伴時，騙徒的虛假關懷反而填補了情感空虛。