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24歲「港版石原」馬曉晴疑「越級」溝掂前世界冠軍 網民勁讚：為港增光

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獲封為「港版石原里美」的24歲溜冰女神馬曉晴（Maisy），被發現在情人節與34歲知名桌球手卓林普（Judd Trump）於IG同步放閃，疑似公開戀情，令網民都十分驚訝，大讚她竟然「越級」溝掂前世界冠軍，簡直係「為港增光」！

馬曉晴 孖卓林普食雪糕打Golf

馬曉晴忽然大曬去杜拜和摩洛哥旅遊的相和影片，當中雖然冇合照，但就被發現與桌球手卓林普IG Story同步，加上正值情人節，令網民都猜測兩人疑似公開戀情。

馬曉晴 馬曉晴在情人節曬出去摩洛哥旅遊的相和影片。
馬曉晴在情人節曬出去摩洛哥旅遊的相和影片。（圖片來源：IG@maisyma1999）
馬曉晴 又有去杜拜影的泳裝照。
又有去杜拜影的泳裝照。（圖片來源：IG@maisyma1999）
馬曉晴 馬曉晴與卓林普兩人在IG同步曬出在杜拜奇蹟花園的打卡照。
馬曉晴與卓林普兩人在IG同步曬出在杜拜奇蹟花園的打卡照。（圖片來源：IG@juddtrump / IG@maisyma1999）
馬曉晴 馬曉晴又曬出與某人碰雪糕杯的照片放閃。
馬曉晴又曬出與某人碰雪糕杯的照片放閃。（圖片來源：IG@maisyma1999）
馬曉晴 兩人又先後曬出在杜拜 AYA Universe 的打卡照。
兩人又先後曬出在杜拜 AYA Universe 的打卡照。（圖片來源：IG@juddtrump / IG@maisyma1999）
馬曉晴 以及分享疑似卓林普打高爾夫的短片。
以及分享疑似卓林普打高爾夫的短片。（圖片來源：IG@juddtrump / IG@maisyma1999）
馬曉晴 馬曉晴自己亦首次挑戰打高爾夫。
馬曉晴自己亦首次挑戰打高爾夫。（圖片來源：IG@maisyma1999）

馬曉晴曾主持2022年香港世界桌球大師賽

網民都紛紛好奇馬曉晴和卓林普似乎「大纜都扯唔埋」，但翻查馬曉晴的IG，原來她曾在2022年10月舉行香港世界桌球大師賽擔任司儀，相信兩人正因此而認識。

馬曉晴 馬曉晴曾在2022年為香港世界桌球大師賽擔任司儀。
馬曉晴曾在2022年為香港世界桌球大師賽擔任司儀。（圖片來源：IG@maisyma1999）
馬曉晴 當時卓林普是參賽選手之一。
當時卓林普是參賽選手之一。（圖片來源：IG@maisyma1999）

去年12尾卓林普曾到訪香港

網民更發現去年12尾，卓林普曾到訪香港，之後馬曉晴就開始狂like卓林普每一個IG帖文，而到今年1月兩人更曾同步大曬遊覽摩洛哥的單人照，暗中放閃。

馬曉晴 今年1月，兩人曾同步大曬遊覽摩洛哥的單人照，地點背景一致。
今年1月，兩人曾同步大曬遊覽摩洛哥的單人照，地點背景一致。（圖片來源：IG@juddtrump / IG@maisyma1999）
馬曉晴 卓林普話自己首次去摩洛哥。
卓林普話自己首次去摩洛哥。（圖片來源：IG@juddtrump / IG@maisyma1999）

網民勁讚馬曉晴：港女之光

對於馬曉晴疑「越級」溝掂前世界冠軍卓林普，網民紛紛勁讚她：「恭喜晒！馬曉晴好高質，港女之光」、「食到世界冠軍，香港之光」、「呢個配搭真係黐X線，估佢唔到」、「食到世界級桌球手，直頭係為港增光啦」等。

馬曉晴 馬曉晴去到杜拜都不忘溜冰。
馬曉晴去到杜拜都不忘溜冰。（圖片來源：IG@maisyma1999）
馬曉晴 影埋男友視角放閃。
影埋男友視角放閃。（圖片來源：IG@maisyma1999）

卓林普有「準神」之稱有型又有料

現年34歲的卓林普（Judd Trump）在英國布里斯托出生，是2019年桌球世界冠軍，目前世界排名第二，曾取得27個排名賽冠軍，有「準神」的外號，網民都大讚他「又型又有料，係女都想食」！

馬曉晴 愛情得意的「準神」卓林普狀態大勇，近日第3次贏得德國桌球大師賽冠軍。
愛情得意的「準神」卓林普狀態大勇，近日第3次贏得德國桌球大師賽冠軍。（圖片來源：IG@juddtrump）

馬曉晴獲封「港版石原里美」

24歲的Maisy（馬曉晴）是首位獲得國際比賽獎牌的香港女子花式溜冰運動員，亦有「港版石原里美」之稱，多次獲得日本媒體報道及介紹她的近況，更大讚她可愛和靚女，並封她為「石原里美的雙胞胎妹妹」及「香港石原里美」等稱號。

馬曉晴 姊妹們的國際市場 有「港版石原聰美」之稱，多次獲得日本媒體報道及介紹她的近況，更大讚她可愛和靚女，並封她為「石原聰美的雙胞胎妹妹」及「香港石原聰美」等稱號
有「港版石原里美」之稱，多次獲得日本媒體報道及介紹她的近況，更大讚她可愛和靚女，並封她為「石原聰美的雙胞胎妹妹」及「香港石原聰美」等稱號（圖片來源：IG@maisyma1999）
日本媒體在報道中都大讚馬曉晴「可愛」。
日本媒體曾在報道中都大讚馬曉晴「可愛」。（圖片來源：IG@maisyma1999）
樣子甜美、貌似日本女神石原聰美的馬曉晴，本身都好有一種健康性感的日系女神Feel。
樣子甜美、貌似日本女神石原聰美的馬曉晴，本身都好有一種健康性感的日系女神Feel。（圖片來源：IG@maisyma1999）

馬曉晴曾約會鍾培生

Maisy是前香港花式溜冰代表，2020年由美國畢業返港後，先後上過J2節目《真·女神轉身》及ViuTV節目《姊妹們的國際市場》，又曾上鍾培生節目《Date With 鍾培生》教他溜冰，又陪他到海旁聊天。今年Maisy更有份主持ViuTV的《無限試煉場》，及HOY TV的《杭州第19屆亞運會》。

馬曉晴 Maisy最近有份主持HOY TV節目《杭州第19屆亞運會》。
Maisy早前有份主持HOY TV節目《杭州第19屆亞運會》。（圖片來源：IG@maisyma1999）
馬曉晴 Maisy早前主持ViuTV節目《無限試煉場》。
Maisy早前主持ViuTV節目《無限試煉場》。（圖片來源：《無限試煉場》截圖）
《真·女神轉身》首集由擔任主持的余德丞、林俊其投女神馬曉晴所好，同女神溜冰、約會、對談、打造新形象等，乘機爭奪女神芳心。
《真·女神轉身》首集由擔任主持的余德丞、林俊其投女神馬曉晴所好，同女神溜冰、約會、對談、打造新形象等，乘機爭奪女神芳心。（圖片來源：IG@yuduck）
馬曉晴 Maisy曾上鍾培生節目《Date With 鍾培生》，教鍾培生溜冰，又陪他到海旁聊天。
Maisy曾上鍾培生節目《Date With 鍾培生》，教鍾培生溜冰，又陪他到海旁聊天。（圖片來源：IG@maisyma1999）

「港版石原」馬曉晴 被網民狠批走樣

馬曉晴（Maisy）是前女子花式溜冰運動員，以「港版石原里美」之名為網民所認識，近年先後上過不少無綫、ViuTV和Hoy TV節目，今次她作為Hoy TV節目《深圳地圖》主持之一，再次引起網民熱討，紛紛狠批她：「嚇親，相同片差咁遠」、「噚日電視睇完，個樣劣咗好多」、「而家都走哂樣」、「骨相唔靚」、「依家整容愈來愈醜」、「劣化咗勁多，變咗YouTuber之流」、「以前算靚，依家劣咗，仲重撈味」、「差咁X遠，女人老咗真係要整整佢」等。

馬曉晴 網民狠批Maisy上電視即現出走樣「真面目」。
網民狠批Maisy上電視即現出走樣「真面目」。（圖片來源：Hoy TV節目截圖）
馬曉晴 雖然只得24歲，但Maisy已被指「老咗」，需要整整佢。
雖然只得24歲，但Maisy已被指「老咗」，需要整整佢。（圖片來源：Hoy TV節目截圖）

曾有pure學生相令網民驚為天人

原來Maisy曾有一張學生相令網民驚為天人，雖然她到現在都只係得24歲，但網民都狠批她外表已出現老化，而且愈大愈唔似石原里美：「佢只係得嗰一張相靚，算唔算小時了了」、「細個靠可愛feel加分，但佢五官唔夠立體，個臉骨又越嚟越方，呢啲個樣一大就崩壞」、「細個唔搞咁多嘢，個樣係有靈氣，大個咗加啲粗眼線假睫毛大眼仔即刻俗晒」、「點解大個就劣左咁多」、「塊臉骨越大越方，加上本身五官唔夠立體，細個嗰陣都叫可愛，大個咗就會變普通」。

馬曉晴 有網民指Maisy張學生相直頭係全港校花TOP級別。
有網民指Maisy張學生相直頭係全港校花TOP級別。（圖片來源：IG@maisyma1999）
馬曉晴 不少網民都指Maisy塊面愈大愈方。
不少網民都指Maisy塊面愈大愈方。（圖片來源：Hoy TV節目截圖）

有網民力撐：見過真人好正

但亦有不少網民力撐Maisy個樣其實唔算差，只係化妝化得重手咗：「佢身形又fit，樣又算靚，最少見到會望兩眼先」、「見過真人好正」、「算係低配版石原，算係咁，全妝唔醜」、「靚喎講真，至少一定above average」、「唔畫眉natural好多」、「有啲人真係唔適合化濃妝，硬係無嗰樣搞嗰樣最後畫蛇添足，連大家曾經欣賞佢嘅嗰種清純都無埋」等。

馬曉晴 有不少網民力撐Maisy個樣其實唔算差，只係唔適合化濃妝。
有不少網民力撐Maisy個樣其實唔算差，只係唔適合化濃妝。（圖片來源：IG@maisyma1999）

早前著小背心拍片疑似失守洩春光 惹網民爭議：邊會咁大

馬曉晴經常周遊列國，早前她到杜拜旅遊，並分享了一段影片，片中她穿著一件黃色小背心，拎著一支自拍棍，一邊向前行一邊左右扭動，之後鏡頭一轉，她便換上了一件粉色的吊帶晚裝，走在杜拜街頭，高抄又低抄地狂玩自拍。不過網民的焦點都落在影片開頭，Maisy左邊心口小背心邊緣位置，出現了一片啡色位，惹來網民對她是否失守的爭議。

馬曉晴 Maisy拍片時左邊心口小背心邊緣位置，出現了一片啡色位，引起網民熱議。
Maisy拍片時左邊心口小背心邊緣位置，出現了一片啡色位，引起網民熱議。（圖片來源：FB@Maisy Ma 馬曉晴）

網民直指疑似露暈

有網民在討論區開Po，直指「馬曉晴疑似露暈」，引來網民反駁：「你老X個暈碗盤咁大？」、「Maisy個衰妹邊會oreo咁大」、「你青X仔？暈點會喺呢個位？」、「陰影咋死毒X」、「呢個位都露到暈，一係好大，一係墊好多pad搞到走位，再唔係就係樓主錯判」等等。

馬曉晴 但也有網民分析是因為Maisy墊得太多Pad，才會不慎失守。
有網民質疑啡色位置太高，並非露暈，但也有網民分析是因為Maisy墊得太多Pad，才會不慎失守。（圖片來源：FB@Maisy Ma 馬曉晴）

馬曉晴原來是學霸

馬曉晴在香港出世，父母都是香港人，在3歲時因為爸爸工作的關係，她跟隨父母移居到北京，就讀國際學校，由於住所附近有一所溜冰場，她由5、6歲便開始學習花樣溜冰，但當初只是為了興趣，直到10歲時，她開始參加全國性比賽，在溜冰界嶄露頭角。

馬曉晴自細同母親感情深厚。
馬曉晴自細同母親感情深厚。（圖片來源：IG@maisyma1999）

兩年時間完成大學課程

原來馬曉晴除了在溜冰上有所成就外，在學業上也是一名學霸，2017年馬曉晴在美國科羅拉多州完成高中課程後，入讀美國麻省大學的傳播與媒體研究課程，馬曉晴曾透露為了提早在大學畢業，一般學生一個星期只上4堂課，她就選擇每星期上差不多28堂，最後成功用兩年時間完成了四年的大學課程。

除了溜冰外，馬曉晴閒時也愛打網球。
除了溜冰外，馬曉晴閒時也愛打網球。（圖片來源：IG@maisyma1999）

冰島奪首面國際獎牌

馬曉晴在2013年約13歲時便前往美國讀中學，並接受當地的溜冰訓練，15歲開始參加成人組國際賽。馬曉晴曾透露最難忘是2016年2月在冰島抱恙上陣，最後仍奪得花式溜冰女子單人滑銀牌，這是她人生第一塊在國際比賽上奪得的獎牌，令她感覺既驕傲又開心。

2010年至2017年間，馬曉晴曾7次在香港錦標賽的不同年齡級別中贏得冠軍。
2010年至2017年間，馬曉晴曾7次在香港錦標賽的不同年齡級別中贏得冠軍。（圖片來源：IG@maisyma1999）
馬曉晴的夢想是代表香港參加奧運。
馬曉晴的夢想是代表香港參加奧運。（圖片來源：IG@maisyma1999）

一星期訓練六日

馬曉晴曾笑言好享受在比賽場地上表演出高難度動作，有種「台上一分鐘、台下十年功」的感覺。為了達成代表香港參加奧運的夢想，馬曉晴從小接受刻苦訓練，一星期要訓練六日，上課日更要早上5點半起床、6點半上學，下課後繼續到溜冰場或健身室進行訓練。

今年11月18日將是馬曉晴的22歲生日。
今年11月18日將是馬曉晴的22歲生日。（圖片來源：IG@maisyma1999）
馬曉晴自2016年開設的YouTube頻道，拍了不少紀錄她日常生活，包括她早前長洲一日遊的影片，至今已有超過4千人訂閱。
馬曉晴自2016年開設的YouTube頻道，拍了不少紀錄她日常生活，包括她早前長洲一日遊的影片，至今已有超過4千人訂閱。（圖片來源：IG@maisyma1999）

因右腳傷患退役

2017年的亞洲冬季運動會上，馬曉晴成為香港隊開幕禮的舉旗人，最後更在比賽取得第10名成績。此外馬曉晴又曾在香港花樣滑冰錦標賽中奪得7次冠軍，但到了2018年的平昌冬季奧運會，馬曉晴卻因右腳踝的舊患要忍痛放棄出戰，並選擇退役，專心讀書。

2018年，馬曉晴因右腳踝的舊患而忍痛放棄出戰平昌冬季奧運會。
2018年，馬曉晴因右腳踝的舊患而忍痛放棄出戰平昌冬季奧運會。（圖片來源：IG@maisyma1999）
因為受傷而未能參加奧運後，馬曉晴在左手腕上紋了一個有缺陷的奧運標誌紋身，代表她出戰奧運的心願，希望將來能以教練、運動員或評審等身份完成。
因為受傷而未能參加奧運後，馬曉晴在左手腕上紋了一個有缺陷的奧運標誌紋身，代表她出戰奧運的心願，希望將來能以教練、運動員或評審等身份完成。（圖片來源：IG@maisyma1999）

考上運動管理系碩士

2020年馬曉晴畢業後，已考上美國麻省大學的運動管理系碩士，原本打算用一年時修畢課程，但因為疫情關係，馬曉晴的計劃被打亂，她選擇先隨家人返港，用ZOOM去完成課程。現時馬曉晴身兼多職，除了擔任溜冰教練外，又進軍媒體界，擔任幕後製片人，以及開始做主持和拍廣告等，工作非常忙碌。

曾在香港、北京和美國三地居住過的馬曉晴，對廣東話、普通話和英語都十分精通。
曾在香港、北京和美國三地居住過的馬曉晴，精通廣東話、普通話和英語。（圖片來源：IG@maisyma1999）
馬曉晴日前以獨角獸扮相出席萬聖節派對。
馬曉晴曾以獨角獸扮相出席萬聖節派對。（圖片來源：IG@maisyma1999）
馬曉晴話好鍾意現時忙碌而充實的日子，她透露希望能在畢業後的這兩年間，作出更多方面的嘗試。
馬曉晴話好鍾意現時忙碌而充實的日子，她透露希望能在畢業後的這兩年間，作出更多方面的嘗試。（圖片來源：IG@maisyma1999）
馬曉晴
（圖片來源：IG@maisyma1999）
馬曉晴
（圖片來源：IG@maisyma1999）
馬曉晴 Maisy自小接受花式溜冰訓練，曾獲得香港錦標賽冠軍。
（圖片來源：IG@maisyma1999）
馬曉晴
（圖片來源：IG@maisyma1999）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@maisyma1999、IG@juddtrump

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