24歲「港版石原」馬曉晴疑「越級」溝掂前世界冠軍 網民勁讚：為港增光

獲封為「港版石原里美」的24歲溜冰女神馬曉晴（Maisy），被發現在情人節與34歲知名桌球手卓林普（Judd Trump）於IG同步放閃，疑似公開戀情，令網民都十分驚訝，大讚她竟然「越級」溝掂前世界冠軍，簡直係「為港增光」！